  • 8th Pay Commission: पहिल्या आयोगात 55 रुपये पगारवाढीची शिफारस, कशी गेली वाढत? प्रत्येक कर्मचाऱ्याला हवं माहिती!

8th Pay Commission: पहिल्या आयोगात 55 रुपये पगारवाढीची शिफारस, कशी गेली वाढत? प्रत्येक कर्मचाऱ्याला हवं माहिती!

पूर्वीच्या पहिल्या ते सातव्या वेतन आयोगांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती वाढ शिफारस केली होती,याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Mar 10, 2026, 10:19 AM IST
8th Pay Commission: पूर्वीच्या सात आयोगांनी किती किमान आणि कमाल वेतनवाढ शिफारस केली?केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग हा नेहमीच महत्त्वाचा विषय असतो. नुकतेच आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. पूर्वीच्या पहिल्या ते सातव्या वेतन आयोगांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती वाढ शिफारस केली होती,याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

आठवा वेतन आयोगाची सद्यस्थिती

8th Pay Commission How much increase in salary did the first to seventh pay recommend

आठवा वेतन आयोग सध्या तयारीच्या टप्प्यात आहे. स्टेकहोल्डर्सकडून (जसे की संघटना आणि कर्मचारी) प्रतिनिधित्व आमंत्रित करण्यात आले आहे. हे प्रतिनिधित्व ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत mygov.in पोर्टलवर ऑनलाइन सादर करता येईल. या आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून मागे लागू होण्याची शक्यता आहे. जर शिफारशी २०२७ अखेरपर्यंत सादर झाल्या आणि २०२८ मध्ये लागू झाल्या, तर कर्मचाऱ्यांना arrears (मागील देयके) मिळू शकतात. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

पहिला वेतन आयोग (१९४६-१९४७)

8th Pay Commission How much increase in salary did the first to seventh pay recommend

हा आयोग स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला आयोग होता, जो मे १९४६ ते मे १९४७ या काळात कार्यरत होता. याने किमान वेतन ५५ रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन २,००० रुपये प्रति महिना शिफारस केले. मुख्य उद्देश पगाराची रचना सुव्यवस्थित करणे आणि 'लिव्हिंग वेज' (जगण्यासाठी पुरेसे वेतन) ही संकल्पना आणणे होता. याचा फायदा सुमारे १.५ मिलियन (१५ लाख) कर्मचाऱ्यांना झाला.

दुसरा वेतन आयोग (१९५७-१९५९)

8th Pay Commission How much increase in salary did the first to seventh pay recommend

ऑगस्ट १९५७ ते ऑगस्ट १९५९ या काळात हा आयोग सुरू होता. याने किमान वेतन ८० रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन ३,००० रुपये प्रति महिना वाढवले. अर्थव्यवस्था आणि जीवनावश्यक खर्च यांच्यातील संतुलन राखणे हा मुख्य फोकस होता. यात 'सोशलिस्टिक पॅटर्न ऑफ सोसायटी' (समाजवादी समाजरचना) ही कल्पना आणली गेली. सुमारे २.५ मिलियन (२५ लाख) कर्मचाऱ्यांनी याचा लाभ घेतला.

तिसरा वेतन आयोग (१९७०-१९७३)

8th Pay Commission How much increase in salary did the first to seventh pay recommend

एप्रिल १९७० ते मार्च १९७३ या काळात कार्यरत असलेल्या या आयोगाने किमान वेतन १८५ रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन ३,५०० रुपये प्रति महिना शिफारस केले. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील वेतनातील असमानता दूर करणे आणि पगार रचनेतील विषमता कमी करणे हे मुख्य ध्येय होते. याचा फायदा अंदाजे ३ मिलियन (३० लाख) कर्मचाऱ्यांना मिळाला.

चौथा वेतन आयोग (१९८३-१९८६)

8th Pay Commission How much increase in salary did the first to seventh pay recommend

सप्टेंबर १९८३ ते डिसेंबर १९८६ या काळात हा आयोग सक्रिय होता. याने किमान वेतन ७५० रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन ८,००० रुपये प्रति महिना वाढवले. वेगवेगळ्या पदांमधील वेतनातील फरक कमी करणे आणि कामगिरीशी जोडलेली वेतन रचना आणणे हे वैशिष्ट्य होते. याचा लाभ ३.५ मिलियनपेक्षा जास्त (३५ लाखांपेक्षा अधिक) कर्मचाऱ्यांना झाला.

पाचवा वेतन आयोग (१९९४-१९९७)

8th Pay Commission How much increase in salary did the first to seventh pay recommend

एप्रिल १९९४ ते जानेवारी १९९७ या काळात हा आयोग कार्यरत होता. याने किमान वेतन २,५५० रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन २६,००० रुपये प्रति महिना शिफारस केले. वेतन स्केलची संख्या कमी करणे आणि सरकारी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करणे हे मुख्य मुद्दे होते. सुमारे ४ मिलियन (४० लाख) कर्मचाऱ्यांनी याचा फायदा उचलला.

सहावा वेतन आयोग (२००६-२००८)

8th Pay Commission How much increase in salary did the first to seventh pay recommend

ऑक्टोबर २००६ ते मार्च २००८ या काळात हा आयोग सुरू होता. याने किमान वेतन ७,००० रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन ८०,००० रुपये प्रति महिना वाढवले. 'पे बँड्स' आणि 'ग्रेड पे' ही नवीन रचना आणली गेली, तसेच कामगिरीशी जोडलेले प्रोत्साहन दिले गेले. याचा फायदा जवळपास ६ मिलियन (६० लाख) कर्मचाऱ्यांना मिळाला.

सातवा वेतन आयोग (२०१४-२०१६)

8th Pay Commission How much increase in salary did the first to seventh pay recommend

फेब्रुवारी २०१४ ते नोव्हेंबर २०१६ या काळात कार्यरत असलेल्या या आयोगाने किमान वेतन १८,००० रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन २,५०,००० रुपये प्रति महिना शिफारस केले. किमान वेतन वाढवणे, 'ग्रेड पे' ऐवजी नवीन 'पे मॅट्रिक्स' आणणे, भत्ते आणि काम-जीवन संतुलन यावर फोकस होता. याचा लाभ १० मिलियनपेक्षा जास्त (१ कोटींहून अधिक) कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना झाला.

