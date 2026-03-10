8th Pay Commission: पहिल्या आयोगात 55 रुपये पगारवाढीची शिफारस, कशी गेली वाढत? प्रत्येक कर्मचाऱ्याला हवं माहिती!
Pravin Dabholkar | Mar 10, 2026, 10:19 AM IST
8th Pay Commission: पूर्वीच्या पहिल्या ते सातव्या वेतन आयोगांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती वाढ शिफारस केली होती,याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
8th Pay Commission: पूर्वीच्या सात आयोगांनी किती किमान आणि कमाल वेतनवाढ शिफारस केली?केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग हा नेहमीच महत्त्वाचा विषय असतो. नुकतेच आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. पूर्वीच्या पहिल्या ते सातव्या वेतन आयोगांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती वाढ शिफारस केली होती,याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आठवा वेतन आयोगाची सद्यस्थिती
आठवा वेतन आयोग सध्या तयारीच्या टप्प्यात आहे. स्टेकहोल्डर्सकडून (जसे की संघटना आणि कर्मचारी) प्रतिनिधित्व आमंत्रित करण्यात आले आहे. हे प्रतिनिधित्व ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत mygov.in पोर्टलवर ऑनलाइन सादर करता येईल. या आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून मागे लागू होण्याची शक्यता आहे. जर शिफारशी २०२७ अखेरपर्यंत सादर झाल्या आणि २०२८ मध्ये लागू झाल्या, तर कर्मचाऱ्यांना arrears (मागील देयके) मिळू शकतात. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
पहिला वेतन आयोग (१९४६-१९४७)
हा आयोग स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला आयोग होता, जो मे १९४६ ते मे १९४७ या काळात कार्यरत होता. याने किमान वेतन ५५ रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन २,००० रुपये प्रति महिना शिफारस केले. मुख्य उद्देश पगाराची रचना सुव्यवस्थित करणे आणि 'लिव्हिंग वेज' (जगण्यासाठी पुरेसे वेतन) ही संकल्पना आणणे होता. याचा फायदा सुमारे १.५ मिलियन (१५ लाख) कर्मचाऱ्यांना झाला.
दुसरा वेतन आयोग (१९५७-१९५९)
ऑगस्ट १९५७ ते ऑगस्ट १९५९ या काळात हा आयोग सुरू होता. याने किमान वेतन ८० रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन ३,००० रुपये प्रति महिना वाढवले. अर्थव्यवस्था आणि जीवनावश्यक खर्च यांच्यातील संतुलन राखणे हा मुख्य फोकस होता. यात 'सोशलिस्टिक पॅटर्न ऑफ सोसायटी' (समाजवादी समाजरचना) ही कल्पना आणली गेली. सुमारे २.५ मिलियन (२५ लाख) कर्मचाऱ्यांनी याचा लाभ घेतला.
तिसरा वेतन आयोग (१९७०-१९७३)
एप्रिल १९७० ते मार्च १९७३ या काळात कार्यरत असलेल्या या आयोगाने किमान वेतन १८५ रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन ३,५०० रुपये प्रति महिना शिफारस केले. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील वेतनातील असमानता दूर करणे आणि पगार रचनेतील विषमता कमी करणे हे मुख्य ध्येय होते. याचा फायदा अंदाजे ३ मिलियन (३० लाख) कर्मचाऱ्यांना मिळाला.
चौथा वेतन आयोग (१९८३-१९८६)
सप्टेंबर १९८३ ते डिसेंबर १९८६ या काळात हा आयोग सक्रिय होता. याने किमान वेतन ७५० रुपये प्रति महिना आणि कमाल वेतन ८,००० रुपये प्रति महिना वाढवले. वेगवेगळ्या पदांमधील वेतनातील फरक कमी करणे आणि कामगिरीशी जोडलेली वेतन रचना आणणे हे वैशिष्ट्य होते. याचा लाभ ३.५ मिलियनपेक्षा जास्त (३५ लाखांपेक्षा अधिक) कर्मचाऱ्यांना झाला.
पाचवा वेतन आयोग (१९९४-१९९७)
सहावा वेतन आयोग (२००६-२००८)
