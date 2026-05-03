English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • 8th Pay Commission: ₹55 वरुन थेट ₹18000 पर्यंत पगारवाढ, वेतन आयोगाने कशी बदलली कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती?

8th Pay Commission: ₹55 वरुन थेट ₹18000 पर्यंत पगारवाढ, वेतन आयोगाने कशी बदलली कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती?

वेतन आयोगाचा इतिहास

Pravin Dabholkar | May 03, 2026, 04:26 PM IST
twitter
1/11

8th Pay Commission: ₹55 वरुन थेट ₹18000 पर्यंत पगारवाढ, वेतन आयोगाने कशी बदलली कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती?

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

8th Pay Commission: पहिल्या वेतन आयोगापासून सातव्या वेतन आयोगापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कशी वाढ झाली आणि ८ व्या वेतन आयोगाकडून काय अपेक्षा आहेत? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

twitter
2/11

वेतन आयोगाचा इतिहास

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत एकूण ७ वेतन आयोग लागू झाले असून, प्रत्येक आयोगाने काळानुसार कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानाचा खर्च आणि महागाई लक्षात घेऊन पगारात वाढ सुचवली आहे.

twitter
3/11

पहिला वेतन आयोग (१९४६)

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या या आयोगाने किमान पगार ५५ रुपये आणि कमाल पगार २,००० रुपये निश्चित केला होता.

twitter
4/11

दुसरा वेतन आयोग (१९५७-५९)

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

या आयोगाने अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्यावर भर दिला. किमान पगार ८० रुपये तर कमाल पगार ३,००० रुपये करण्यात आला होता.

twitter
5/11

तिसरा व चौथा वेतन आयोग

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

३ऱ्या आयोगाने किमान पगार १८५ रुपये केला, तर ४थ्या आयोगाने (१९८३) तो थेट ७५० रुपयांपर्यंत नेला. यावेळी विविध पदांमधील पगाराची तफावत कमी करण्यावर भर दिला होता.

twitter
6/11

पाचवा वेतन आयोग (१९९४-९७)

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

या आयोगाने प्रशासकीय सुधारणांवर भर दिला. किमान पगार २,५५० रुपये तर कमाल पगार २६,००० रुपये करण्यात आला.

twitter
7/11

सहावा वेतन आयोग (२००६)

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

या आयोगाने 'पे बँड' आणि 'ग्रेड पे' ही नवीन संकल्पना आणली. किमान पगार ७,००० रुपये आणि कमाल पगार ८०,००० रुपये करण्यात आला.

twitter
8/11

सातवा वेतन आयोग (२०१४-१६)

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

सध्या सुरू असलेल्या या आयोगांतर्गत किमान पगार १८,००० रुपये आणि कॅबिनेट सचिवांचा पगार २,५०,००० रुपये निश्चित केला आहे. यात 'फिटमेंट फॅक्टर' २.५७ लागू करण्यात आला.

twitter
9/11

पगारातील ऐतिहासिक वाढ

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

आकडेवारीनुसार, ६ व्या वेतन आयोगात पगारात सर्वाधिक ५४% वाढ झाली होती, तर ७ व्या आयोगात ही वाढ तुलनेने कमी (१४.३%) होती.

twitter
10/11

८ व्या वेतन आयोगाची मागणी

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

कर्मचारी संघटना आता ८ व्या वेतन आयोगासाठी आग्रही आहेत. महागाई पाहता किमान पगार १८,००० वरून २६,००० ते ३२,००० रुपयांपर्यंत नेण्याची मागणी होत आहे.

twitter
11/11

संभाव्य अंमलबजावणी

8th Pay Commission latest Update How Employee Salaries incresed

८ व्या वेतन आयोगाची शिफारस २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने ३.६८ फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी झेप पाहायला मिळू शकते.

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Tarot Horoscope : कन्या, मकर राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात मोठा बदल, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल का आठवडा? पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

पुढील अल्बम

Weekly Tarot Horoscope : कन्या, मकर राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात मोठा बदल, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल का आठवडा? पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope : कन्या, मकर राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात मोठा बदल, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल का आठवडा? पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope : कन्या, मकर राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात मोठा बदल, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल का आठवडा? पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य 12
समुद्राच्या तळाशी आहे काय? रोबोटच्या नजरेतून जगासमोर आलं 400 वर्षांपूर्वीचं रहस्य, थक्क होण्यापलिकडला उलगडा

समुद्राच्या तळाशी आहे काय? रोबोटच्या नजरेतून जगासमोर आलं 400 वर्षांपूर्वीचं रहस्य, थक्क होण्यापलिकडला उलगडा

समुद्राच्या तळाशी आहे काय? रोबोटच्या नजरेतून जगासमोर आलं 400 वर्षांपूर्वीचं रहस्य, थक्क होण्यापलिकडला उलगडा 8
Gold Silver Rate Today: आठवड्यात सोन्याची किंमत ₹2,960 ने घसरली, चांदी मात्र महाग; आजचे सोने-चांदीचा भाव काय?

Gold Silver Rate Today: आठवड्यात सोन्याची किंमत ₹2,960 ने घसरली, चांदी मात्र महाग; आजचे सोने-चांदीचा भाव काय?

Gold Silver Rate Today: आठवड्यात सोन्याची किंमत ₹2,960 ने घसरली, चांदी मात्र महाग; आजचे सोने-चांदीचा भाव काय? 8
नाशिकच्या &#039;त्या&#039; मल्टीनॅशनल कंपनीत शीरखुर्मा, कोल्ड ड्रींकमध्ये गुंगीचं औषध मिसळून पीडितांवर अत्याचार

नाशिकच्या 'त्या' मल्टीनॅशनल कंपनीत शीरखुर्मा, कोल्ड ड्रींकमध्ये गुंगीचं औषध मिसळून पीडितांवर अत्याचार

नाशिकच्या 'त्या' मल्टीनॅशनल कंपनीत शीरखुर्मा, कोल्ड ड्रींकमध्ये गुंगीचं औषध मिसळून पीडितांवर अत्याचार 8