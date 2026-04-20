Marathi News
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 60% की 72% महागाई भत्ता? मोठी अपडेट समोर!

जानेवरी 2026 पर्यंत महागाई भत्ता 60% झाला आहे. हाच 60% भाग नवीन बेसिक सॅलरीमध्ये जोडला जाईल.

Pravin Dabholkar | Apr 20, 2026, 06:52 PM IST
8th Pay Commission: 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग लागू होणार आहे. याच दिवशी सातव्या वेतन आयोगातील शेवटचा महागाई भत्ता (DA) नवीन बेसिक सॅलरीमध्ये समाविष्ट (मर्ज) केला जाईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसा होईल फायदा? सविस्तर जाणून घेऊया.

महागाई भत्ता 60% वर स्थिर राहणार

जानेवरी 2026 पर्यंत महागाई भत्ता 60% झाला आहे. हाच 60% भाग नवीन बेसिक सॅलरीमध्ये जोडला जाईल. शिफारशी जरी 2027 मध्ये आल्या तरी फक्त 60% एवढाच भाग मर्ज होईल, त्यापेक्षा जास्त नाही.

गोंधळ नेमका कशाचा?

आयोगाच्या शिफारशी जून-जुलै 2027 पर्यंत किंवा त्यानंतरही येतील. त्यावेळी DA 69% किंवा 72% पर्यंत पोहोचू शकतो, पण सरकार फक्त 60% पर्यंतच गणना करेल. बाकीचा वाढलेला DA नवीन सॅलरी स्ट्रक्चरनुसार वेगळा मोजला जाईल.

AICPI डेटा काय सांगतो?

डिसेंबर 2025 पर्यंत AICPI इंडेक्स 148.2 अंक होता. याच आकड्यावरून जनवरी 2026 पासून DA 60% झाला आहे. हा आकडा 8व्या आयोगासाठी आधारभूत मानला जाईल.

पुढे DA किती वाढेल?

सध्याच्या ट्रेंडनुसार पुढील तीन किस्तांमध्ये DA दर तीन किंवा चार टक्क्यांनी वाढेल. 2027 पर्यंत 69% ते 72% पर्यंत जाऊ शकतो, पण तो 8व्या आयोगात मर्ज होणार नाही.

नवीन सॅलरीमध्ये DA कसा मोजला जाईल?

8व्या आयोग लागू झाल्यावर नवीन बेसिक सॅलरीत 60% DA समाविष्ट केला जाईल आणि नवीन DA ०% पासून सुरू होईल. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना नवीन सॅलरी मिळताना DA पुन्हा नव्याने वाढवला जाईल.

एक सोपे उदाहरण

समजा तुमची बेसिक सॅलरी ₹40हजार आहे.60% DA म्हणजे ₹24000. एकूण सॅलरी ₹64 हजार होते. आता 1.89 फिटमेंट फॅक्टर लावला तर नवीन बेसिक ₹75600 होईल. यात 60% DA आधीच समाविष्ट आहे.

फिटमेंट फॅक्टर काय भूमिका बजावतो?

फिटमेंट फॅक्टर 1.89 असण्याची शक्यता आहे. यामुळे जुनी बेसिक सॅलरी × 1.89 = नवीन बेसिक. यात 60% DA चा भाग आधीच जोडलेला असतो, म्हणून सॅलरी चांगली वाढते.

सरकारचा नियम काय आहे?

प्रत्येक वेतन आयोगात एक नियम आहे. “आयोग लागू होण्याच्या तारखेपर्यंत जो DA असेल, तोच बेसिकमध्ये मर्ज केला जातो.” त्यानंतरचा DA नवीन नियमांनुसार वेगळा मोजला जातो. म्हणून 72% नव्हे, फक्त 60% मर्ज होईल.

कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची गोष्ट

जनवरी 2026 पर्यंतचा 60% DA नवीन बेसिकमध्ये समाविष्ट होईल. त्यानंतर DA पुन्हा 0% पासून वाढेल. यामुळे आठव्या आयोगात कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा होईल, पण 2027 पर्यंत वाढलेला DA मर्ज होणार नाही.

