8th Pay Commission: किती मिळणार पगारवाढ? तज्ज्ञांनी वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन;मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission latest Update: वेतनवाढीव्यतिरिक्त महागाई भत्ता (डीए), वार्षिक वाढ आणि भत्त्यांचे नवे सूत्र यावरही आयोग विचार करणार आहे. मात्र सध्या उपलब्ध माहितीवरून मोठी उडी अपेक्षित नाही.

Pravin Dabholkar | Apr 18, 2026, 05:16 PM IST
8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी ८व्या वेतन आयोगाची चर्चा जोरात आहे. मात्र यातून फार मोठी आशा ठेवू नका, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार फक्त 13 ते 14 टक्के वेतनवाढ होण्याची शक्यता आहे. काय आहे नवी अपडेट? सविस्तर जाणून घेऊया.

आयोगाची स्थापना

नोव्हेंबर 2025 मध्ये केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग नेमला. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करत आहे. प्रोफेसर पुलक घोष हे सदस्य आहेत. आयोगाला 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

निर्णयाकडे डोळे

यात वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन आणि इतर सुविधांबाबत शिफारशी सरकारला दिल्या जाणार आहेत. सध्या 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तिवेतनधारक या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी

कर्मचारी संघटना आता फिटमेंट फॅक्टर 3.83 इतका ठेवावा अशी मागणी करत आहेत. यामुळे किमान मूलभूत वेतन 69 हजार रुपये होईल. सध्याच्या तीन व्यक्तींच्या कुटुंबाच्या गणनेपेक्षा पाच व्यक्तींच्या कुटुंबाच्या गणनेनुसार हा आकडा ठरविण्यात आला आहे.

फिटमेंट फॅक्टर

काही संघटनांनी 3.0 ते 3.25 इतका फिटमेंट फॅक्टर मागितला आहे, ज्यामुळे किमान वेतन 54 हजार रुपये होईल. यामुळे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील वेतनातील अंतर कमी होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

महागाई आणि खर्च वाढीचा मुद्दा

2015-26 नंतर महागाई खूप वाढली आहे. घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजा यासाठी आजच्या काळात जास्त पैसे लागतात. संघटनांचे म्हणणे आहे की, फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास निवृत्तिवेतनही चांगले मिळेल आणि कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक बोजे थोडे कमी होतील. सध्या जुन्या सूत्रानुसारच गणना होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना अपुरा वाटतो.

तज्ज्ञांचा 13 ते 14 टक्के वाढीचा अंदाज

फायनान्शिअल टाइम्सच्या अहवालानुसार फिटमेंट फॅक्टर 1.8 राहिला तर फक्त 13 टक्के वेतनवाढ होईल. अ‍ॅम्बिट कॅपिटलने 1.82 इतका फॅक्टर गृहीत धरून 14 टक्के वाढीचा अंदाज दिला आहे. ब्रोकरेज कंपन्यांचा एकूण अंदाज 1.8 ते 2.46 इतका फिटमेंट फॅक्टर ठेवण्याचा आहे, ज्यामुळे 13 ते 34 टक्के वाढ होऊ शकते. मात्र बहुतेक तज्ज्ञ 13-14 टक्केच वाढ वास्तववादी मानतात.

डीए आणि इतर भत्त्यांचा काय परिणाम?

वेतनवाढीव्यतिरिक्त महागाई भत्ता (डीए), वार्षिक वाढ आणि भत्त्यांचे नवे सूत्र यावरही आयोग विचार करणार आहे. मात्र सध्या उपलब्ध माहितीवरून मोठी उडी अपेक्षित नाही. कर्मचाऱ्यांना वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये एकूण सुधारणा हवी आहे, पण तज्ज्ञ सांगतात की, आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता मोठी वाढ शक्य नाही.

कर्मचाऱ्यांसाठी काय अर्थ?

जर 13-14 टक्के वाढ झाली तर मध्यम आणि उच्च श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना काही फायदा होईल, पण निम्न आणि मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी वाटेल. निवृत्तिवेतनधारकांसाठीही समान गणना लागू होईल. यामुळे खासगी क्षेत्राशी तुलना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थोडा निराशा वाटू शकते.

कर्मचाऱ्यांना सल्ला

आयोगाचा अहवाल 18 महिन्यांत येईल. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी धीर धरावा आणि वास्तविक आकडेवारीवर विश्वास ठेवावा, असे तज्ज्ञ सांगतात. संघटनांनी मागण्या जोरात ठेवाव्यात, पण आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊन सरकारशी चर्चा करावी. एकूणच आठवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे, पण फक्त 13-14 टक्के वाढीची तयारी ठेवणे योग्य राहील.

Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा

पुढील अल्बम

Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा

Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा

Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा 8
Varun Chakaravarthy च्या नावावर नवा कारनामा! 100 विकेट्स KKR साठी घेणारा तिसरा गोलंदाज

Varun Chakaravarthy च्या नावावर नवा कारनामा! 100 विकेट्स KKR साठी घेणारा तिसरा गोलंदाज

Varun Chakaravarthy च्या नावावर नवा कारनामा! 100 विकेट्स KKR साठी घेणारा तिसरा गोलंदाज 6
Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव

Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव

Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव 8
Akshaya Tritiya Wishes in Marathi : मांगल्याचा सण, आनंदाची उधळण...; साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असा शुभदिन अक्षय्य तृतीयेला द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Akshaya Tritiya Wishes in Marathi : मांगल्याचा सण, आनंदाची उधळण...; साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असा शुभदिन अक्षय्य तृतीयेला द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Akshaya Tritiya Wishes in Marathi : मांगल्याचा सण, आनंदाची उधळण...; साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असा शुभदिन अक्षय्य तृतीयेला द्या खास मराठीतून शुभेच्छा 4