/8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी पगारवाढ; थकबाकी, महागाई भत्ता अन् नवीन वेतनाबाबत अपडेट!

सध्या 7व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित महागाई भत्ता वाढ लागू राहणार आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगासंदर्भात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. 8वा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात (DA) सुमारे 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना थकबाकी (Back Pay/Arrears) मिळू शकते, अशीही चर्चा सुरू आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप थकबाकी किंवा अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विविध मंत्रालये, कर्मचारी संघटना आणि संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती संकलित करण्यात आली आहे. आयोगाच्या पुढील कामकाजाकडे आता लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. अंतिम शिफारसी सादर झाल्यानंतरच नवीन वेतन संरचना निश्चित होणार आहे.
जर सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी (Retrospective) तारखेपासून करण्याचा निर्णय घेतला, तर नवीन वेतन लागू होईपर्यंतचा फरक कर्मचाऱ्यांना थकबाकी म्हणून मिळू शकतो. मात्र, ही शक्यता असून त्याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे थकबाकी निश्चित मिळणार असल्याचा दावा करणे योग्य ठरणार नाही.
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केवळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांनाही सुधारित पेन्शनचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. नवीन वेतन संरचनेनुसार पेन्शनचीही फेरगणना होऊ शकते. त्याचबरोबर महागाई दिलासा (Dearness Relief) देखील सुधारित दरानुसार दिला जाऊ शकतो. अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारसी आणि सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
कर्मचारी संघटनांकडून फिटमेंट फॅक्टर, किमान मूलभूत वेतन, घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) आणि इतर भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आयोग या सर्व बाबींचा अभ्यास करून शिफारसी करणार आहे. त्यामुळे अंतिम वेतनवाढ किती होईल, हे आयोगाच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होईल.
सध्या कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावरील अपुष्ट दावे किंवा व्हायरल संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. 8वा वेतन आयोग, डीए वाढ आणि थकबाकीबाबतची अधिकृत माहिती केंद्र सरकार किंवा संबंधित विभागाकडून जाहीर झाल्यानंतरच अंतिम मानली जाईल. अधिकृत अधिसूचना येईपर्यंत सर्व आकडे आणि तारखा या केवळ अंदाज किंवा चर्चेच्या स्वरूपात आहेत.
अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत संभ्रम आहे. महागाई भत्ता (DA) हा महागाईच्या दरानुसार वर्षातून दोनदा वाढवला जातो. तर 8वा वेतन आयोग हा संपूर्ण वेतनरचना, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये व्यापक बदल करणारा आयोग आहे. त्यामुळे जुलैतील डीए वाढ आणि 8वा वेतन आयोग या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत.
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जुलैतील डीए वाढीची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी, अंमलबजावणीची तारीख आणि संभाव्य थकबाकी याबाबत केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच वेतनवाढ, थकबाकी आणि सुधारित पेन्शनबाबत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.