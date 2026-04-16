आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठी अपडेट! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18 हजारांवरुन 69 हजार होणार? फिटमेंट फॅक्टर ते HRA पर्यंत मोठे बदल होणार

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18 हजारांवरुन 69 हजार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.   

Shivraj Yadav | Apr 16, 2026, 07:49 PM IST
8th Pay Commission: आठव्या व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) प्रतीक्षा करणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय परिषदेच्या (NC-JCM) 'स्टाफ साइड'ने आपला 51 पानांचं सविस्तर निवेदन आयोगाकडे सादर केला आहे. JCM चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी एक्सवर माहिती दिली.   

कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि वाढती महागाई लक्षात घेऊन, अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडण्यात आले असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.   

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये 3.83 ची मागणी

सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि सर्वाधिक चर्चेत असलेला प्रस्ताव 'फिटमेंट फॅक्टर'शी संबंधित आहे. यावेळी, 3.8333 इतक्या फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करण्यात आली आहे.   

याच आधारावर, सध्याचा किमान मूळ पगार थेट 18 हजारांवरून 69 हजारांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शिवाय, कमाल पगार 2 लाख 15 हजारांपर्यंत वाढवण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. जर हा प्रस्ताव मान्य झाला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.   

फॅमिली युनिटंदर्भात काय प्रस्ताव ठेवला?

या निवेदनाद्वारे 'कुटुंब' या संकल्पनेची नव्याने व्याख्या कऱण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. यामध्ये "फॅमिली युनिट"चा आकार वाढवून तो पाच सदस्यांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शिवाय, पुरुष आणि स्त्री सदस्यांच्या 'घटक मूल्या'मध्ये (Unit Value) असलेली तफावत दूर करून, प्रत्येकाला समान असे 'एक घटक मूल्य' (One Unit) देण्याचे यात समर्थन करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात होणारा खर्च अधिक प्रभावीपणे भरून काढला जाईल याची खात्री करण्यासाठी, पालकांचाही कौटुंबिक घटकामध्ये समावेश करण्याची सूचना या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

वार्षिक पगारात वाढ करण्याची मागणी

वार्षिक पगारातही मोठा बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्याचे 3 टक्के वाढवून 6 टक्के करण्याची मागणी आहे. यामुळे दरवर्षी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल. 

लेव्हल किंवा स्तर एकत्रित करण्याचा सल्ला

वेतनश्रेणी सुलभ करण्यासाठी आणि ती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावानुसार, सध्याच्या लेव्हल 2 आणि 3 यांचे विलीनीकरण करून एक नवीन वेतनश्रेणी तयार केली जाईल. त्याचप्रमाणे, लेव्हल 4 आणि 5, 7 आणि 8, तसेच 9 आणि 10 यांचेही विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे वेतनरचना कमी गुंतागुंतीची होईल आणि मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल.

HRA 40 टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव

हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) संदर्भातही महत्त्वाचा बदल सुचवण्यात आला आहे. शहरांसाठी एचआरए 30 ते 40 टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तस महागाई भत्त्याशी (DA) लिंक करण्यासही सांगण्यात आलं आहे. जेणेकरुन महागाईसोबत तो आपोआप वाढत जाईल. निवृत्तीधारकांनाही HRA चा लाभ देण्याची शिफारस आहे. 

ओव्हरटाइम'बाबत स्पष्ट नियम निश्चित करण्याची मागणी

शिवाय, अतिरिक्त पात्रता असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 10 टक्के अतिरिक्त भत्ता देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावात 'ओव्हरटाइम'बाबत (अतिरिक्त कामाच्या वेळेबाबत) स्पष्ट नियम निश्चित करण्याची आणि अतिरिक्त कामासाठी योग्य मोबदला मिळण्याची खात्री करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

खाण्या पिण्याच्या खर्चात बदल करण्याची मागणी

खाण्या पिण्यासंबंधित खर्चांबाबतही महत्त्वपूर्ण बदलांचे प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य आणि उत्पादकता वाढवम्याच्या उद्देशाने, ICMR च्या शिफारशींनुसार सुमारे 3490 कॅलरीजचे पोषणविषयक मानक प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

'उत्तम वेतन आणि अधिक चांगल्या सुविधांची अपेक्षा'

'ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन'चे अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी सांगितले की, त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन 8 व्या वेतन आयोगाकडे सादर केले आहे. यावेळी, बोनस, वैद्यकीय भत्ता आणि प्रवास भत्ता यांसारख्या लाभांशी संबंधित सध्याच्या नियमांमध्ये मोठे सुधारणा घडवून आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, फेडरेशनने अनेक नवीन आणि विशिष्ट सुविधांची मागणी केली आहे. जसं की इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि गॅझेट्ससाठी 'डिजिटल सपोर्ट भत्ता', तसंच पालकांच्या देखभालीसाठी विशेष रजेची तरतूद. 'सोशल ऑब्लिगेशन लीव्ह' (SOL) साठीही एक विशिष्ट मागणी करण्यात आली आहे; यामुळे कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी, किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात रजा घेणे शक्य होईल. JCM नेही आपला अहवाल सादर केला असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक चांगले वेतन आणि सुधारित सुविधा मिळण्याबाबत आशा आहेत. 

श्रीमंत जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचाही डंका! पाहा महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत Top 5 जिल्हे कोणते?

वैशाली रमेशबाबू ठरली FIDE Women&#039;s Candidates 2026 ची चॅम्पियन! ही कामगिरी करणारी भारताची पहिली महिला

Akshay Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदी करणे कोणत्या राशीसाठी शुभ, कोणासाठी अशुभ? सोनं-चांदी खरेदी शुभ मुहूर्त काय?

&#039;तू मोरनी&#039; गौतमी पाटील अन् तिच्या अदा... घायाळ करतील साऱ्या नजरा

