Marathi News
  • 8th Pay Commission मुळं लॉटरी लागणार, हे कर्मचारीसुद्धा लाभार्थी; लगेच करा खर्चाची गोळाबेरीज

8th Pay Commission मुळं लॉटरी लागणार, 'हे' कर्मचारीसुद्धा लाभार्थी; लगेच करा खर्चाची गोळाबेरीज

8th Pay Commission : केंद्र शासनाच्या अख्तयारित येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सध्या प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे आठव्या वेतन आयोगामुळं प्रत्यक्षात होणाऱ्या पगारवाढीची. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील अनेक गोष्टी आता स्पष्ट झाल्या आहेत.     

Sayali Patil | Feb 11, 2026, 03:11 PM IST
केंद्र सरकारी कर्मचारी

8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन लाभार्थी अर्थात पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात पडणारे अनेक प्रश्न आणि काही मुद्द्यांवरून असणारी अनिश्चितता आता बहुतांशी दूर झाली असून, काही गोष्टींची स्पष्टोक्ती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे त्या कर्मचाऱ्यांना ज्यांना 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी सेवानिवृत्ती मिळाली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्रानं दिलासा दिल्याचं म्हटलं जात आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्यांसमवेतही पेन्शनच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.   

पेन्शनधारकांच्या मनात एक प्रश्न

सहसा पेन्शनधारकांच्या मनात एक प्रश्न असतो. नवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी अर्थात 1 जानेवारी 2026 पूर्वी सेवानिवृत्त झाल्यास संभाव्य आयोगाचा पेन्शनच्या रुपात लाभ होणार नाही का? हाच तो प्रश्न. मात्र त्यावर आता वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. 

फायनान्स अॅक्ट 2025

चौधरी यांच्या माहितीनुसार निवृत्तीच्या तारखेच्या आधारे कोणाही कर्मचाऱ्याला या रकमेपासून वंचित ठेवलं जाणार नाही. 31 डिसेंबर 2025 अशी कोणतीही अंतिम सीमा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. फायनान्स अॅक्ट 2025 मध्ये अशी कोणतीच तरतूद नाही जिथं जुन्या आणि नव्या पेन्शनधारकांना विविध श्रेणीमध्ये गणलं जाईल, हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.   

वेतन आयोग

मागील वेतन आयोगांमध्ये ज्याप्रमाणे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या, तशीच प्रक्रिया आताही केली जाणार आहे. 10जानेवारी 2026 पासून जेव्हा आठवा वेतन आयोग लागू होतो तेव्हा पेन्शनमधील सुधारणा दोन वेगळ्या पद्धतींनी केली जाईल.   

निर्धारित फिटमेंट फॅक्टर

1 जानेवारी 2026 नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाची मोजणी त्यांच्या बदललेल्या मूळ वेतनाच्या आधारे केली जाईल. जे कर्मचारी डिसेंबर 2025 पर्यंत निवृत्त झाले असतील त्यांचं सध्याचं पेन्शन एका निर्धारित फिटमेंट फॅक्टरच्या माध्यमातून वाढवलं जाईल. थोडक्यात सध्याच्या पेन्शनमध्ये एका निश्चित फरकानं वाढ केली जाईल. जेणेकरून त्यांनाही नव्या वेतन आयोगालाचा लाभ घेता येईल.   

लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांची चिंता मिटणार

केंद्राच्या या निर्णयामुळं लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांची चिंता मिटणार आहे. वाढती महागाई आणि त्यातच पेन्शनच्या या निर्णयामुळं कर्मचाऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मोठा दिलासा देणारं ठरणार आहे.   

वेतन आयोगाचा फायदा

8 व्या वेतन आयोगाचा फायदा फक्त सध्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपुरता सीमित राहणार नसून, याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आदरपूर्वक निवृत्तीवेतनवाढ मिळेल. यामुळं पेन्शनर्सना निवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शनबाबतची चिंता करण्याची गरज नाही.   

संदेश

केंद्रानं या एका निर्णयाच्या माध्यमातून सर्व पात्र कर्मचारी आणि पेन्शन लाभार्थी यांना एकसमान स्वरुपात लाभ घेता यावा या दिशेनं पावलं उचलली जात असल्याचा संदेश दिल्याचंही म्हटलं जात आहे. 

