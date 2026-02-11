8th Pay Commission मुळं लॉटरी लागणार, 'हे' कर्मचारीसुद्धा लाभार्थी; लगेच करा खर्चाची गोळाबेरीज
8th Pay Commission : केंद्र शासनाच्या अख्तयारित येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सध्या प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे आठव्या वेतन आयोगामुळं प्रत्यक्षात होणाऱ्या पगारवाढीची. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील अनेक गोष्टी आता स्पष्ट झाल्या आहेत.
केंद्र सरकारी कर्मचारी
8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन लाभार्थी अर्थात पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात पडणारे अनेक प्रश्न आणि काही मुद्द्यांवरून असणारी अनिश्चितता आता बहुतांशी दूर झाली असून, काही गोष्टींची स्पष्टोक्ती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे त्या कर्मचाऱ्यांना ज्यांना 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी सेवानिवृत्ती मिळाली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्रानं दिलासा दिल्याचं म्हटलं जात आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्यांसमवेतही पेन्शनच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
पेन्शनधारकांच्या मनात एक प्रश्न
फायनान्स अॅक्ट 2025
चौधरी यांच्या माहितीनुसार निवृत्तीच्या तारखेच्या आधारे कोणाही कर्मचाऱ्याला या रकमेपासून वंचित ठेवलं जाणार नाही. 31 डिसेंबर 2025 अशी कोणतीही अंतिम सीमा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. फायनान्स अॅक्ट 2025 मध्ये अशी कोणतीच तरतूद नाही जिथं जुन्या आणि नव्या पेन्शनधारकांना विविध श्रेणीमध्ये गणलं जाईल, हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.
वेतन आयोग
निर्धारित फिटमेंट फॅक्टर
1 जानेवारी 2026 नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाची मोजणी त्यांच्या बदललेल्या मूळ वेतनाच्या आधारे केली जाईल. जे कर्मचारी डिसेंबर 2025 पर्यंत निवृत्त झाले असतील त्यांचं सध्याचं पेन्शन एका निर्धारित फिटमेंट फॅक्टरच्या माध्यमातून वाढवलं जाईल. थोडक्यात सध्याच्या पेन्शनमध्ये एका निश्चित फरकानं वाढ केली जाईल. जेणेकरून त्यांनाही नव्या वेतन आयोगालाचा लाभ घेता येईल.
लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांची चिंता मिटणार
