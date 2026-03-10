English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 8th Pay Commission : वेतन आयोगासंदर्भातील पगारवाढ, पेंशन आणि सुट्ट्या या संदर्भात 10 विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तर

8th Pay Commission : वेतन आयोगासंदर्भातील पगारवाढ, पेंशन आणि सुट्ट्या या संदर्भात 10 विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तर

8th Pay Commission Big Updates : आठव्या वेत आयोगाबाबत देशातील 50.14 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 69 लाख पेंशन धारकांसाठी सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. वेतन आयोग 10 वर्षांनी नाही तर 5 वर्षांनी मिळेल अशी आशा व्यक्त केली गेली आहे. या संदर्भातील 10 महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तर. 

Dakshata Thasale | Mar 10, 2026, 03:06 PM IST
केंद्र सरकारमध्ये किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी तुमचा आधार काय असावा?

8th Pay Commission

उत्तर: किमान वेतन 15 व्या भारतीय कामगार काँग्रेस आणि डॉ. अ‍ॅक्रॉइड फॉर्म्युलावर म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि निवासस्थानाची गरजांच्या निकषांवर आधारित असावे. यासाठी सध्याची महागाई आणि राहणीमान लक्षात घेऊन वैज्ञानिक वाढ आवश्यक आहे.

प्रश्न : मागील वेतन आयोगांच्या फिटमेंट फॅक्टरच्या तुलनेत या वेळी काय सल्ला आहे?

8th Pay Commission

उत्तर: कर्मचाऱ्यांच्या बाजूचा असा युक्तिवाद आहे की, महागाई आणि जीडीपी वाढ लक्षात घेता, फिटमेंट फॅक्टर 2.86 आणि 3.15 दरम्यान ठेवावा, जेणेकरून प्रत्यक्ष वेतन वाढ आदरणीय होई

प्रश्न: सध्याचा वेतन मॅट्रिक्स सोपा आहे की त्यात सुधारणा आवश्यक आहे?

8th Pay Commission

उत्तर: वेतन मॅट्रिक्स अधिक पारदर्शक करणे आवश्यक आहे जेणेकरून प्रत्येक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ आणि पदोन्नतीचे फायदे स्पष्टपणे दिसून येतील.

प्रश्न : महागाई भत्ता मोजण्याची आणि तो मूळ वेतनात जोडण्याची प्रक्रिया काय असावी?

8th Pay Commission

उत्तर: जेव्हा जेव्हा महागाई भत्ता 50% किंवा त्याहून अधिक वाढतो तेव्हा तो ताबडतोब मूळ वेतनात जोडला पाहिजे जेणेकरून इतर भत्त्यांचे फायदे देखील वाढवता येतील.

प्रश्न: शहराच्या श्रेणी (X, Y, Z) नुसार HRA दर काय असावेत?

8th Pay Commission

उत्तर: भाडे वेगाने वाढले आहे, म्हणून शहरातील वास्तविक परिस्थितीनुसार HRA दर सुधारित केले पाहिजेत.

प्रश्न : MACP योजना कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात यशस्वी ठरली आहे का?

8th Pay Commission

उत्तर: MACP चा 10, 20 किंवा 30 वर्षांचा कार्यकाळ खूप मोठा आहे. तो 8 ,16  किंवा 24 वर्षे किंवा पाच पदोन्नतींसाठी कमी करण्याची मागणी होत आहे.

प्रश्न: कोणतेही विशेष भत्ते बंद करावेत किंवा एकत्रित करावेत का?

8th Pay Commission

उत्तर: धोकादायक कामांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी (जोखीम भत्ता) आणि विशेष परिस्थितींमध्ये लक्षणीय वाढ करावी.

प्रश्न: पेन्शनधारकांसाठी पेन्शन सुधारणाचा आधार काय असावा?

8th Pay Commission

उत्तर: पेन्शनधारकांना सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच फिटमेंट फायदे मिळावेत. 'एक पद, एक पेन्शन' हे तत्व पाळले पाहिजे.

प्रश्न: 80 वर्षांनंतर देय असलेले अतिरिक्त पेन्शन लवकर सुरू करावे ?

8th Pay Commission

उत्तर: हो, 65, 70 आणि 75 वर्षांच्या वयात अनुक्रमे 5%, 10% आणि 15% वाढ करण्याची तरतूद असावी.

प्रश्न: सध्याच्या पेन्शन प्रणालीबद्दल तुमचे काय मत आहे?

8th Pay Commission

उत्तर: कर्मचारी पक्षाने स्पष्टपणे मागणी केली आहे की एनपीएस रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा सुरू करावी, कारण एनपीएस सामाजिक सुरक्षेची हमी देत ​​नाही.

