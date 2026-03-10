8th Pay Commission : वेतन आयोगासंदर्भातील पगारवाढ, पेंशन आणि सुट्ट्या या संदर्भात 10 विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तर
8th Pay Commission Big Updates : आठव्या वेत आयोगाबाबत देशातील 50.14 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 69 लाख पेंशन धारकांसाठी सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. वेतन आयोग 10 वर्षांनी नाही तर 5 वर्षांनी मिळेल अशी आशा व्यक्त केली गेली आहे. या संदर्भातील 10 महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तर.
Dakshata Thasale | Mar 10, 2026, 03:06 PM IST
केंद्र सरकारमध्ये किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी तुमचा आधार काय असावा?
प्रश्न : मागील वेतन आयोगांच्या फिटमेंट फॅक्टरच्या तुलनेत या वेळी काय सल्ला आहे?
प्रश्न: सध्याचा वेतन मॅट्रिक्स सोपा आहे की त्यात सुधारणा आवश्यक आहे?
प्रश्न : महागाई भत्ता मोजण्याची आणि तो मूळ वेतनात जोडण्याची प्रक्रिया काय असावी?
प्रश्न: शहराच्या श्रेणी (X, Y, Z) नुसार HRA दर काय असावेत?
प्रश्न : MACP योजना कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात यशस्वी ठरली आहे का?
प्रश्न: कोणतेही विशेष भत्ते बंद करावेत किंवा एकत्रित करावेत का?
प्रश्न: पेन्शनधारकांसाठी पेन्शन सुधारणाचा आधार काय असावा?
