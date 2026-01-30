English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • महाराष्ट्राचे 9 उपमुख्यमंत्री कधीच होऊ शकले नाहीत मुख्यमंत्री; यादीतील 2 नावे पाहून चकित व्हाल

महाराष्ट्राचे 9 उपमुख्यमंत्री कधीच होऊ शकले नाहीत मुख्यमंत्री; यादीतील 2 नावे पाहून चकित व्हाल

महाराष्ट्राचे 9 उपमुख्यमंत्री कधीच मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. 

Vanita Kamble | Jan 30, 2026, 09:30 PM IST
twitter

Maharashtra CM DCM : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघतात निधन झाले. यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अजित पवार मुख्यमंत्री होणार अशा बातम्या अनेकदा आल्या. खुद्द अजित पवार यांनी देखील अनेकदा आपल्या खास शैलीत मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा जाहीरपणे बोलून दाखवली.  मात्र, त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद भूषवण्याचा रेकॉर्ड रचला.अजित पवारांनी सहा वेळा उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली.  अजित पवार यांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न मात्र अधूरे राहिले. महाराष्ट्राचे 9 उपमुख्यमंत्री कधीच कधीच मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. 

1/10

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघतात निधन झाले. अजित पवारांनी सर्वाधिक वेळा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री होण्याचा देखील विक्रम रचला. अजित पवारांनी सहा वेळा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.  

twitter
2/10

 1978 मध्ये काँग्रेसकडून वसंतदादा पाटील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात नाशिकराव तिरपुडे हे महाराष्ट्राचे पहिले उपमुख्यमंत्री झाले, पण ते केवळ 3 महिने उपमुख्यमंत्रीपदावर राहू शकले.

twitter
3/10

1978 मध्ये शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यावर सुंदरराव सोळंके यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आलं. सोळंके वर्षभराहून अधिक काळ या पदावर राहिले.

twitter
4/10

 1983 मध्ये काँग्रेसकडून वसंतदादा पाटील पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी रामराव आदिक यांना उपमुख्यमंत्री केले. ते प्रसिद्ध वकील होते. मुख्यमंत्री होतील अशी चर्चा होती, पण तसं होऊ शकलं नाही. 

twitter
5/10

1995 मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजपा युतीचं सरकार स्थापन झालं. भाजपकडून गोपीनाथ मुंडे यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आलं. गोपिनाथ मुंडे 5 वर्षे या पदावर राहिले. 2014 मध्ये ते मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री झाले.

twitter
6/10

1999 मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. त्यावेळी काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद तर राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्रीपद मिळालं. तेव्हा शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची कमान छगन भुजबळ यांच्याकडे सोपवली. विलासराव देशमुख यांच्या सरकारमध्येदेखील ते उपमुख्यमंत्री होते. पण ते देखील मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.

twitter
7/10

 2003 मध्ये राष्ट्रवादीकडून विजयसिंह पाटील उपमुख्यमंत्री झाले होते. 2004 पर्यंत ते उपमुख्यमंत्रीपदावर राहिले.2014 मध्ये विजयसिंह पाटील माढा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते.  

twitter
8/10

 2004 मध्ये शरद पवारांनी आर.आर पाटील यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली. ते शरद पवारांचे विश्वासू मानले जात होते. 2008 पर्यंत ते उपमुख्यमंत्रीपदावर होते. 2008 मुंबई हल्ल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता.  

twitter
9/10

2010 मध्ये अजित पवार पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं. सर्वाधिक वेळा ते उपमुख्यमंत्री झाले, अनेकदा त्यांनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र अखेरपर्यंत तशी राजकीय समीकरणं जुळून आली नाही. खरंतर महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री कधीच मुख्यमंत्री होत नाहीत असं मिथक तयार झालं होतं, जे देवेंद्र फडणवीसांनी मोडलं. 

twitter
10/10

2014  मध्ये भाजपाची सत्ता आल्यावर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. 2019 पर्यंत ते सलग 5 वर्षे मुख्यमंत्री होते. पुढे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. मग शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले,तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 2024 मध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

twitter
पुढील
अल्बम

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही

पुढील अल्बम

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही 10
EPFO New Rule 2026: लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PF ची मर्यादा 25 हजार करण्याची तयारी!

EPFO New Rule 2026: लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PF ची मर्यादा 25 हजार करण्याची तयारी!

EPFO New Rule 2026: लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PF ची मर्यादा 25 हजार करण्याची तयारी! 8
रोज &#039;वडापाव&#039; खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल!

रोज 'वडापाव' खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल!

रोज 'वडापाव' खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल! 8
PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय

PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय

PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय 8