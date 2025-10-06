IT, मेडिलक, इंजिनिअरिंग नाही तर जगातील 'या' सर्वात मोठ्या क्षेत्रात तब्बल 900000000000 नोकऱ्या निर्माण होणार; AI पण याच्यासमोर फेल
जगात एक असं क्षेत्र आहे ज्याच्यासमोर IT, मेडिलक, इंजिनिअरींग क्षेत्रदेखील टिकणार नाही. कारण या क्षेत्रात तब्बल 9.1 कोटी नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.
WTTC Report 2025 : एआय आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे जगभरात नोकऱ्या कमी होत आहेत आणि लोक त्यांच्या नोकऱ्या गमावत आहेत, परंतु काही दिलासादायक बातम्या समोर आल्या आहेत. जगात एक असे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे ज्यात तब्बल 900000000000 नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. AI पण याच्यासमोर फेल ठरेल. या क्षेत्रातील नोकऱ्या कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही उलट या क्षेत्रात लोक काम करायला कमी पडतील असे सांगितले जात आहे. जाणून घेऊया हे क्षेत्र नेमके कोणते आहे.