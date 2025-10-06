English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IT, मेडिलक, इंजिनिअरिंग नाही तर जगातील 'या' सर्वात मोठ्या क्षेत्रात तब्बल 900000000000 नोकऱ्या निर्माण होणार; AI पण याच्यासमोर फेल

जगात एक असं क्षेत्र आहे ज्याच्यासमोर IT, मेडिलक, इंजिनिअरींग क्षेत्रदेखील टिकणार नाही. कारण या क्षेत्रात तब्बल 9.1 कोटी नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. 

Vanita Kamble | Oct 06, 2025, 06:38 PM IST
WTTC Report 2025 : एआय आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे जगभरात नोकऱ्या कमी होत आहेत आणि लोक त्यांच्या नोकऱ्या गमावत आहेत, परंतु काही दिलासादायक बातम्या समोर आल्या आहेत. जगात एक असे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे ज्यात तब्बल  900000000000 नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.  AI पण याच्यासमोर फेल ठरेल. या क्षेत्रातील नोकऱ्या कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही उलट या क्षेत्रात लोक काम करायला कमी पडतील असे सांगितले जात आहे. जाणून घेऊया हे क्षेत्र नेमके कोणते आहे.

अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि व्हिजा धोरणामुळे जगभरातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये खळबळ उडाली आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. मात्र, जगात एक असे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे ज्या क्षेत्रात येत्या काही वर्षात तब्बल  9.1 कोटी लोकांना नोकऱ्या मिळणार आहेत.    

WTTC ही एक अशी संस्था आहे जी जगभरातील खाजगी प्रवास आणि पर्यटन धोरणे आणि त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम सुधारण्यासाठी काम करते. जागतिक प्रवास आणि पर्यटन परिषद जगभरातील सरकारांसोबत प्रवास आणि पर्यटनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काम करते.

प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे कुशल कामगार उपलब्ध नसतील. याचा थेट परिणाम प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होऊ शकतो. अहवालानुसार, सर्वात मोठी कमतरता चीन, भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये दिसून येईल. शिवाय, अनेक युरोपीय देशांच्या जीडीपीमध्ये पर्यटनाचा वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. आजही जागतिक पर्यटनाच्या बाबतीत युरोप अव्वल स्थानावर आहे. 

अहवालात असे म्हटले आहे की 2035 पर्यंत या क्षेत्रातील कामगारांची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये 43 दशलक्ष लोकांची तफावत असू शकते.  

प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्राची ही कमतरता भरून काढण्यासाठी नवीन कामगार दलाची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. हा अहवाल जगातील 20 सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करतो. 

प्रवास आणि पर्यटन कामगार क्षेत्र भविष्य या शीर्षकाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की जर वाढत्या लोकसंख्येवर आणि पायाभूत सुविधांवर लक्ष दिले नाही तर प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्राला 43 दशलक्षाहून अधिक कामगारांची कमतरता भासेल.   

वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कौन्सिल (WTTC) च्या अहवालानुसार, येत्या काही वर्षांत प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात तेजी येऊ शकते, ज्यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.   

आंतरराष्ट्रीय प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात पुढील 10 वर्षांत 9.1 कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.   

