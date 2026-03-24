  • एका छोटाश्या खेडेगावात राहतात 91 करोडपती! भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गाव आपल्या महाराष्ट्रात? इथं गरीब शोधून सापडणार नाही

एका छोटाश्या खेडेगावात राहतात 91 करोडपती! भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गाव आपल्या महाराष्ट्रात? इथं गरीब शोधून सापडणार नाही

महाराष्ट्रात आहे भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव. जाणून घेऊया हे गाव कोणते?

Vanita Kamble | Mar 24, 2026, 07:59 PM IST
Hiware Bazar richest village in Maharashtra : महाराष्ट्रात एक असे गाव आहे जे श्रीमंतीच्या बाबतीत मुंबईसह युके, लंडन सारख्या शहरांना टक्कर देते. या गावात तब्बल 91 करोडपती शेतकरी राहतात. हे भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे श्रीमंत गाव आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात आहे. माधापर गाव हे आशिया आणि जगातील सर्वात श्रीमंत गावांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. येथील ग्रामस्थांच्या 17 हून अधिक बँक शाखांमध्ये 7,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इअ आहे. 

महाराष्ट्रात एक असे गाव आहे जिथे एकाच गावात 91 श्रीमंत लोक राहतात. हे  गाव फक्त महाराष्ट्रच नाही तर भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव आहे. या गावात गरीब शोधूनही सापडणार नाही. 

देशाची प्रगती ही खेड्या पाड्यांच्या प्रगतीवर अवलंबून असते.  महाराष्ट्रात अद्याप अनेक खेडी सोई सुविधांपासून वंचित आहेत. मात्र, एक असं गाव आहे जे महाराष्ट्रातील करोडपतींचे गाव म्हणून ओळखले जाते.

 महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार हे देशातील सर्वात श्रीमंत गाव म्हणून ओळखले जाते. या गावात तब्बल 91 श्रीमंत शेतकरी राहतात.   

आधुनिक शेतीच्या जोरावर या गावाने मोठी आर्थिक भरभटार केली आहे. या गावात 91 करोडपती लोक राहतात. आधी आकडा 60 च्या आसपास होता. 

अहमदनगर जिल्ह्यापासून 16 KM अंतरावर हिवरे बाजार हे गाव आहे. या गावची लोकसंख्या 1200 च्या आसपास आहे. कधी काळी हे गाव दुष्काळग्रस्त गाव म्हणून ओळखले जायचे. इथले लोक खूपच गरीब होते.   

या गावच्या ग्रामस्थांनी लोकसभागातून पाझर तलाव खोदले. 300 पेक्षा जास्त विहीरी बांधल्या. यामुळे येथील शेतकऱ्यांचा पाण्याचा प्रश्न मिटला. 

गावात सेंद्रीय शेतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. शेतीच्या जोरावर या गावाने मोठी प्रगती केली आहे. या गावात कोणीही बेरोजगार नाही. कोणाही गाव सोडून दुसरीकडे जात नाही.   

गावचे प्रमुख मानले जाणारे पोपटराव पवार आणि ग्रामस्थ यांच्या प्रयत्नामुळे या गावाने केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात नावलौकिक मिळवला आहे. या गावात दारु, सिगारेट तसेच तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यास बंदी आहे. 

डोंगरकड्याखाली दडलेल्या महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; छुप्या गावात पर्यटक फिरण्यासाठी नाही तर मध चाखण्यासाठी येतात

डोंगरकड्याखाली दडलेल्या महाराष्ट्रातील 'या' छुप्या गावात पर्यटक फिरण्यासाठी नाही तर मध चाखण्यासाठी येतात

डोंगरकड्याखाली दडलेल्या महाराष्ट्रातील 'या' छुप्या गावात पर्यटक फिरण्यासाठी नाही तर मध चाखण्यासाठी येतात 8
Social Media यूजर्सना करावं लागणार आधार-PAN लिंक; सरकारच्या निर्णयाचा तुमच्यावर काय परिणाम?

Social Media यूजर्सना करावं लागणार आधार-PAN लिंक; सरकारच्या निर्णयाचा तुमच्यावर काय परिणाम? 8
जगातील शेवटचा रेल्वे ट्रॅक कुठे आहे? 'या' ठिकाणाला म्हणतात End Of The World

जगातील शेवटचा रेल्वे ट्रॅक कुठे आहे? 'या' ठिकाणाला म्हणतात End Of The World 8
पुण्यापासून फक्त 13 KM अंतरावर चमत्कार! 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले धरणाखाली बुडालेले मंदिर; वर्षातून फक्त 4 महिने मिळते देवाचे दर्शन

पुण्यापासून फक्त 13 KM अंतरावर चमत्कार! 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले धरणाखाली बुडालेले मंदिर; वर्षातून फक्त 4 महिने मिळते देवाचे दर्शन 8