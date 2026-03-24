एका छोटाश्या खेडेगावात राहतात 91 करोडपती! भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गाव आपल्या महाराष्ट्रात? इथं गरीब शोधून सापडणार नाही
महाराष्ट्रात आहे भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव. जाणून घेऊया हे गाव कोणते?
Hiware Bazar richest village in Maharashtra : महाराष्ट्रात एक असे गाव आहे जे श्रीमंतीच्या बाबतीत मुंबईसह युके, लंडन सारख्या शहरांना टक्कर देते. या गावात तब्बल 91 करोडपती शेतकरी राहतात. हे भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे श्रीमंत गाव आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत गाव गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात आहे. माधापर गाव हे आशिया आणि जगातील सर्वात श्रीमंत गावांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. येथील ग्रामस्थांच्या 17 हून अधिक बँक शाखांमध्ये 7,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इअ आहे.