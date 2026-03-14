99% महिलांना माहीतच नाही ब्रा घालण्याची योग्य पद्धत, अंडरगार्मेंट कंपनीने सांगितलेल्या उपायाने उन्हाळ्यात होणार नाही त्रास

Bra Summer Health News : उकाडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. असं असताना अनेकदा शरीरावर कपड्यांमुळे रॅश निर्माण होतात. अनेकदा महिलांना ब्रा घालण्याची योग्य पद्धतच माहित नाही. यामुळे उकाड्यात जळजळ आणि व्रण निर्माण होऊन त्रास होतो. अंडरगार्मेंट कंपनीने सांगितली ब्रा घालण्याची योग्य पद्धत.   

Dakshata Thasale | Mar 14, 2026, 06:05 PM IST
ब्रा घालण्याची सामान्य पद्धत अशी आहे की, महिला ब्राचे हुक समोरुन लावले जाते आणि मग ब्रा मागे फिरवली जाते. त्यानंतर स्लीव्स हातात घातले जातात. पण असं म्हटलं जातं की, ही ब्रा घालण्याची अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. यामुळे अनेक महिलांना त्रास होतो. 

पण ब्रा घालण्याची ही पद्धत अतिशय चुकीची असल्याचं एका नामांकित अंडरगार्मेंट कंपनीने सांगितलं आहे. अनेकदा महिलांना यामुळे बुरशीजन्य संसर्ग होण्याचा त्रास होतो. जो उन्हाळ्यात आणखी बळावतो. 

 बहुतेक सर्वच महिला अशा पद्धतीने ब्रा घालतात. त्यामुळे उन्हाळ्यात याचा सर्वाधिक पद्धतीने त्रास होतो. म्हणून अंडरगार्मेंट कंपनीने सांगितलेल्या पद्धतीनुसार, महिलांनी ब्रा चं हुक मागूनच लावायचे आहे. यामुळे ब्रा आणि त्वचा दोन्हीला त्रास होत नाही. 

कंबर थोडीशी वाकवून ब्रा घाला ज्यामुळे ब्रा घालताना कोणतीच अडचण होणार नाही. तसेच ब्रा फिरवावी लागत नाही यामुळे कंबरेला किंवा स्तनाखाली कोणताही ओरखडा बसत नाही. 

खांद्यावरचे स्ट्रॅप्स अशा प्रकारे ओढा की ते घट्ट बसतील पण त्वचेवर खुणा उमटणार नाहीत. ते खांद्यावरून घसरू नयेत. 

तुमचा हात कपमध्ये घालून बाजूचे (काखेखालचे) स्तन उती (tissue) कपच्या मध्यभागी ओढा. यामुळे पूर्ण कव्हरेज मिळते आणि स्तन बाहेर डोकावत नाहीत. तसेच उन्हाळ्याचा त्रास होत नाही. 

घामोळ्या आणि रॅशेस (Rashes):

ब्रामुळे होणारा घाम त्वचेवर साचून राहतो, ज्यामुळे स्तनांच्या खाली किंवा स्ट्रॅप्सच्या ठिकाणी घामोळ्या आणि लाल रॅशेस येतात. जळजळ आणि दुर्गंधीचा देखील सामना करावा लागतो. 

काय काळजी घ्याल?

सुती ब्रा वापरा (Use Cotton Bra): उन्हाळ्यात शक्यतो 100 % सुती (Cotton) ब्रा वापरा. सुती कापड घाम शोषून घेते आणि हवा खेळती ठेवते. सिंथेटिक किंवा नायलॉनचे कापड टाळा.

पॅडेड आणि वायर्ड ब्रा टाळा

 उन्हाळ्यात जाड पॅडिंग असलेली किंवा अंडरवायर ब्रा न वापरणे चांगले, कारण यामुळे अधिक घाम येतो आणि हवा अडकून राहते.

पावडर किंवा अँटी-चॅफिंग क्रीम:

स्तनांच्या खालच्या भागावर टॅल्कम पावडर किंवा अँटी-चॅफिंग बाम लावल्यास घर्षण कमी होते आणि त्वचा कोरडी राहते.  

IPL 2026: नवीन लुकमध्ये दिसणार शाहरुख खानचा संघ! KKR ची नवीन जर्सी समोर

99% लोकांना माहितच नाही... कोणत्या सरकारी योजनेत तब्बल 25 लाखांपर्यंत होतात Cashless उपचार

भारताकडून इवल्याश्या देशाला हव्यात Atomic Attack नंतर जीव वाचवणाऱ्या 1 कोटी गोळ्या; त्या नक्की करतात काय?

वडिलांची खराब आर्थिक परिस्थिती, आमिर खानचा इंडस्ट्री सोडण्याचा विचार; एका सिनेमामुळे बनला बॉलिवूडचा सुपरस्टार

