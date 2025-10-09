Niranjana Nagarajan Birthday: तमिळनाडूपासून टीम इंडियापर्यंत ‘निंजा’ची उंच झेप! वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या निरंजना नागराजनचा प्रवास
Niranjana Nagarajan birthday: भारतीय उजव्या हाताची मिडियम फास्ट गोलंदाज निरंजना नागराजन आज ९ ऑक्टोबर रोजी ३७ बर्थडे साजरा करत आहे. तिचा क्रिकेट प्रवास कसा होता हे तिच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Oct 09, 2025, 09:21 AM IST
भारतासाठी तीनही फॉरमॅटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी 35 वर्षीय निरंजना नागराजन हिने भारतासाठी तीनही फॉरमॅटमध्ये प्रतिनिधित्व केलं आहे. डेब्यू वर्ष: 2008 (वनडे) शेवटचा सामना: 2016 (टी20, श्रीलंका दौरा – रांची) टेस्ट्स: 2 सामने – 27 धावा, 4 विकेट्स वनडे: 22 सामने – 70 धावा, 24 विकेट्स टी20आय: 14 सामने – 42 धावा, 9 विकेट्स विशेष म्हणजे, तिनं तिन्ही फॉरमॅटमध्ये आपलं डेब्यू इंग्लंडविरुद्धच केलं होतं.
