Marathi News
Niranjana Nagarajan Birthday: तमिळनाडूपासून टीम इंडियापर्यंत ‘निंजा’ची उंच झेप! वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या निरंजना नागराजनचा प्रवास

Niranjana Nagarajan birthday: भारतीय उजव्या हाताची मिडियम फास्ट गोलंदाज निरंजना नागराजन आज ९ ऑक्टोबर रोजी ३७ बर्थडे साजरा करत आहे. तिचा क्रिकेट प्रवास कसा होता हे तिच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊयात.     

Tejashree Gaikwad | Oct 09, 2025, 09:21 AM IST
‘निंजा’ म्हणून ओळखली जाणारी निरंजना नागराजन आता सक्रिय क्रिकेटमधून २०२४ साली निवृत्त झाली असली तरी तिचा हा दीर्घ आणि प्रेरणादायी प्रवास अनेक तरुण खेळाडूंना मार्गदर्शन करणारा ठरेल.  

निवृत्त निरंजना ही दमदार भारतीय महिला क्रिकेटपटू ९ ऑक्टोबर रोजी ३७ बर्थडे साजरा करत आहे.  

 ‘निंजा’ या नावाने ओळखली जाणारी निरंजना वयाच्या दहाव्या वर्षीच क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. तिचं म्हणणं आहे की ती नव्या चेंडूने गोलंदाजी सुरू करण्याची क्षमता राखते आणि ती नेहमीच आव्हान स्वीकारण्यासाठी तयार असते.  

निरंजना नंतर इंडियन रेल्वेजमध्ये कर्मचारी आणि खेळाडू म्हणून सामील झाली, जिथे तिने एक ऑलराउंडर म्हणून स्वतःला सिद्ध केलं. ती केवळ विकेट घेण्यातच नव्हे, तर खालच्या क्रमांकावर फलंदाज म्हणूनही संघाला महत्त्वपूर्ण धावा करून देण्याची क्षमता राखते.  

उजव्या हाताची फास्ट-मीडियम गोलंदाज निरंजना नागराजन हिला 2008 च्या ऑगस्ट महिन्यात पहिल्यांदा टीम इंडियाच्या सीनियर टूरसाठी संधी मिळाली. तमिळनाडूसाठीच्या तिच्या उत्कृष्ट घरगुती कामगिरीमुळे, तसेच अंडर-21 टीम आणि आशिया कपमधील प्रभावी प्रदर्शनामुळे तिला भारतीय संघात स्थान मिळालं.

भारतासाठी तीनही फॉरमॅटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी 35 वर्षीय निरंजना नागराजन हिने भारतासाठी तीनही फॉरमॅटमध्ये प्रतिनिधित्व केलं आहे. डेब्यू वर्ष: 2008 (वनडे) शेवटचा सामना: 2016 (टी20, श्रीलंका दौरा – रांची) टेस्ट्स: 2 सामने – 27 धावा, 4 विकेट्स वनडे: 22 सामने – 70 धावा, 24 विकेट्स टी20आय: 14 सामने – 42 धावा, 9 विकेट्स विशेष म्हणजे, तिनं तिन्ही फॉरमॅटमध्ये आपलं डेब्यू इंग्लंडविरुद्धच केलं होतं.

भारतीय महिला संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेत खेळत असताना निरंजनाने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे संन्यासाची घोषणा केली. ती मागील 8 वर्षांपासून भारतीय संघाचा भाग नव्हती आणि तिने भारतासाठी शेवटचा सामना 2016 साली श्रीलंका दौऱ्यात रांची येथे झालेल्या टी20 मध्ये खेळला होता.  

भारतीय महिला क्रिकेटमधून एक अनुभवी खेळाडूने अचानक संन्यासाची घोषणा केली. टीम इंडियाची वेगवान गोलंदाज निरंजना नागराजन हिने २०२४ साली आपल्या 24 वर्षांच्या क्रिकेट प्रवासाला अलविदा म्हणत सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली.   

