Marathi News
महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट, जागा ठरली? पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हबला पर्याय देणारे दुसरे मोठे IT पार्क

पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय म्हणून उभारण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्रातील नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट समोर आली. या  IT पार्कसाठी जागा निश्चित झाली आहे.   

Nov 20, 2025, 09:59 PM IST
Solapur IT Park: पुण्यानंतर आता महाराष्ट्रात आणखी एक IT पार्क उभारण्यात येआहे. हे IT पार्क महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकांचे आणि भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे IT पार्क छरणार आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची घोषणा केली होती. यानंतर हे IT पार्क उभारण्याच्या अनुषंगाने मोठ्या हालचाली सुरु आहेत.  नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या नव्या IT पार्कसाठी जागा जवळपास निश्चित झाली आहे. जाणून घेऊया हे आयटी पार्क नेमके कुठे उभारले जाणार आहे. 

पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय म्हणून महाराष्ट्रात नवीन IT पार्क उभारण्यात येत आहे. या नव्या IT पार्कमुळे पुण्याच्या IT पार्कवरील ताण कणी होऊन नव्या नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.   

पुण्यातील हिंजवडीपेक्षा नव्या पार्कमध्ये आयटी कंपन्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध होतील.  45,000 नोकऱ्या अपेक्षित आहेत.  

सोलापपुरात 50 एकर जमिनीवर  आयटी पार्क सुरू करण्यात येणारर आहे.  पायाभूत सुविधांसाठी 38 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव  राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. 

 प्रस्तावित आयटी पार्क होटगी रोड विमानतळावरून निघणाऱ्या विमानांच्या फनेलमध्ये येणार नाही. येथे 50 मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारती बांधता येतील. विमानतळ प्रशासनाकडून परवानगी घेण्यात आली आहे.   

जिल्हाधिकारी आशीर्वाद कुमार यांनी सांगितले की, अंदाजे 45,000 कर्मचारी येथे काम करु शकतात. हे आयटी पार्क दीड वर्षात पूर्ण होऊ शकेल.  

जमीन हस्तांतरणासाठी एमआयडीसीला जलसंपदा विभागाला अंदाजे 3.5 कोटी द्यावे लागतील . अंतर्गत रस्ते, पथदिवे आणि पाणी यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 37 ते 38 कोटी खर्च येण्याचा अंदाज आहे. 

होटगी येथील जलसंपदा विभागाची 50 एकर जमीन, जी मूळतः लॉजिस्टिक्स पार्कसाठी नियुक्त केली गेली होती, ती आता आयटी पार्कसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.  

 तीन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला आयटी पार्कसाठी योग्य जागा शोधून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. निर्देशानुसार, हिरज, कुंभारी, जुनी मिल आणि होटगी परिसरात सर्वेक्षण करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने तपासणी केली आणि होटगी जमीन योग्य असल्याची शिफारस केली आहे. 

महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात हे नवीन IT पार्क उभारण्यात येत आहे. सोलापूरमधील होटगी येथील प्रस्तावित आयटी पार्कबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे.

पुण्यातील हिंजवडी येथील आयटी पार्क हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आणि भारतातील दुसऱ्या क्रमकांचे जगप्रसिद्ध IT पार्क आहे. पुण्याच्या या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये अनेर परदेशी कंपन्यांची कार्यालये आहेत.  पुण्याच्या या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये दररोज कोट्यावधीची उलाढाल होते. याचा थेट फायदा राज्याच्याच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होतो.  

