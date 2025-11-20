महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट, जागा ठरली? पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हबला पर्याय देणारे दुसरे मोठे IT पार्क
पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय म्हणून उभारण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्रातील नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट समोर आली. या IT पार्कसाठी जागा निश्चित झाली आहे.
Solapur IT Park: पुण्यानंतर आता महाराष्ट्रात आणखी एक IT पार्क उभारण्यात येआहे. हे IT पार्क महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकांचे आणि भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे IT पार्क छरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची घोषणा केली होती. यानंतर हे IT पार्क उभारण्याच्या अनुषंगाने मोठ्या हालचाली सुरु आहेत. नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या नव्या IT पार्कसाठी जागा जवळपास निश्चित झाली आहे. जाणून घेऊया हे आयटी पार्क नेमके कुठे उभारले जाणार आहे.