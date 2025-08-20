English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'या' आठवड्यात ओटीटीवर धडाकेबाज मेजवानी! 10 चित्रपट आणि वेब सिरीज देणार कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर आणि अ‍ॅक्शनचा भन्नाट अनुभव

या आठवड्यात अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नवनवीन चित्रपट आणि वेब सिरीज प्रदर्शित होणार आहेत. रोमँटिक ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर आणि साय-फाय अशा विविध प्रकारांमध्ये सजलेली ही यादी प्रेक्षकांना घरबसल्या थरारक आणि मनोरंजनाने भरलेली मेजवानी देणार आहे. पाहूयात कोणकोणते चित्रपट तुम्ही या विकेंन्डला पाहू शकता.  

Intern | Aug 20, 2025, 01:29 PM IST
1/9

द मॅप दॅट लीड्स यू

लासे हॉलस्ट्रॉम दिग्दर्शित हा Amazon MGM Studios निर्मित रोमँटिक ड्रामा एक हृदयस्पर्शी प्रेमकथा आहे, जिथे मॅडलिन क्लाइन, केजे आपा आणि सोफिया वायल्डे यांच्या भूमिका प्रेक्षकांना स्वप्नांच्या जगात हरवून टाकतील. ही सिरीज तुम्ही  Amazon Prime Video वर पाहू शकता.  

2/9

सूत्रवाक्यम

युजीन जोस चिरामेल दिग्दर्शित हा हास्याचा फव्वारा उडवणारा मल्याळम कॉमेडी ड्रामा असून, शाईन टॉम चाको, विंची अलोशियस आणि दीपक परंबोल यांच्या अभिनयाने सजलेला हा चित्रपट प्रत्येक प्रेक्षकाला मनसोक्त हसवणार आहे. हा चित्रपट Lionsgate Play वर उद्या प्रदर्शित होणार आहे.  

3/9

Hostage

मॅट चारमन निर्मित ही ब्रिटिश मिनी-मालिका राजकीय थ्रिलरचा तुफानी अनुभव देणारी असून, फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधानांमधील काल्पनिक सत्तासंघर्ष जूली डेल्पी आणि सारा जोनास यांच्या दमदार अभिनयातून उलगडताना दिसेल. ही सिरीज देखील उद्या Netflix वर प्रदर्शित होणार आहे.  

4/9

मां

विशाल फुरिया दिग्दर्शित हा भय आणि भावनांचा संगम असलेला हॉरर थ्रिलर असून, काजोल एका आईच्या भूमिकेत दिसत आहे जी आपल्या मुलीला वाचवण्यासाठी एका भयानक शक्तीशीही थरारक झुंज देते. हा चित्रपट तुम्ही Netflix वर 22 ऑगस्टपासून पाहू शकता.  

5/9

Invasion – सीझन 3 (एपिसोड 1)

शॉन कॅसिडी निर्मित ही विज्ञानकथा मालिका परग्रहवासीयांविरुद्धच्या मानवजातीच्या संघर्षाची साहसी कथा आहे. ज्यात विल्यम फिच्टनर आणि एडी सिब्रियन यांसारखे कलाकार प्रेक्षकांना नव्या उत्कंठावर्धक अध्यायात घेऊन जातील. ही मालिका  Apple TV+ वर 22 ऑगस्टला प्रदर्शित होईल.  

6/9

थलाईवन थलाईवी

पंडीराज दिग्दर्शित हा कौटुंबिक नात्यांतील खट्याळ प्रसंगांनी सजलेला विनोदी तमिळ ड्रामा असून, विजय सेतुपती आणि नित्या मेनन यांच्या जोडीमुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांना हसवून हसवून वेडे करेल.  Amazon Prime Videoवर 22 ऑगस्टला प्रदर्शित होईल.

7/9

मॅरिसन

सुधीश शंकर दिग्दर्शित हा थरार आणि गुन्हेगारी जगाच्या रोमांचाने भरलेला तमिळ क्राइम थ्रिलर असून, वेदिवेलू आणि फहाद फाझिल यांच्या दमदार अभिनयामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांना खुर्चीत खिळवून ठेवेल.  Netflix | 22 ऑगस्ट 2025  

8/9

Peacemaker – सीझन 2

जेम्स गन निर्मित ही सुपरहिरो मालिकेची दुसरी स्फोटक इनिंग असून, जॉन सीना सोबत डॅनिएल ब्रूक्स, फ्रेडी स्ट्रोमा आणि जेनिफर हॉलंड पुन्हा एकदा अ‍ॅक्शन, ड्रामा आणि जबरदस्त विनोदाची मेजवानी देणार आहेत.  Jio Hotstar | 22 ऑगस्ट 2025  

9/9

Upload – सीझन 4

ग्रेग डॅनियल्स निर्मित हा भविष्यातील डिजिटल जगाचा विनोदी आणि विचार करायला लावणारा प्रवास असून, रॉबी अमेल आणि अँडी अ‍ॅलो यांच्या जोडीमुळे या चौथ्या सीझनमध्ये पुन्हा एकदा हास्य आणि भावनांचा मस्त संगम अनुभवायला मिळणार आहे.  Amazon Prime Video |  25 ऑगस्ट 2025

