'या' आठवड्यात ओटीटीवर धडाकेबाज मेजवानी! 10 चित्रपट आणि वेब सिरीज देणार कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर आणि अॅक्शनचा भन्नाट अनुभव
या आठवड्यात अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नवनवीन चित्रपट आणि वेब सिरीज प्रदर्शित होणार आहेत. रोमँटिक ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर आणि साय-फाय अशा विविध प्रकारांमध्ये सजलेली ही यादी प्रेक्षकांना घरबसल्या थरारक आणि मनोरंजनाने भरलेली मेजवानी देणार आहे. पाहूयात कोणकोणते चित्रपट तुम्ही या विकेंन्डला पाहू शकता.
Intern | Aug 20, 2025, 01:29 PM IST
द मॅप दॅट लीड्स यू
सूत्रवाक्यम
Hostage
मां
Invasion – सीझन 3 (एपिसोड 1)
थलाईवन थलाईवी
मॅरिसन
Peacemaker – सीझन 2
