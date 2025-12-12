Egg: उकडलेलं अंड की ऑम्लेट? कोण देत जास्त प्रोटीन? उत्तर तुम्हाला करेल आश्चर्यचकित
Boiled Egg or Spicy Omelet: अंड हे प्रोटीनचे मोठे स्रोत आहे हे तर सगळ्यांचं माहित आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की कोणत्या पद्धतीने अंड खाल्लं की जास्त फायदा होतो? उकडलेलं अंड की ऑम्लेट? चला जाणून घेऊयात प्रोटीनच्या राजाबद्दल...
Tejashree Gaikwad | Dec 12, 2025, 01:23 PM IST
अंडं हा प्रोटीनचा एक उत्तम स्रोत आहे आणि विशेषतः नाश्त्यासाठी खूप लोकप्रिय असतो. उकडलेलं अंडं ऑम्लेटच्या तुलनेत कमी कॅलोरी असतं कारण ते तेल वगळता शिजवलं जातं. ऑम्लेट चवदार असतो, पण त्यात तेल घातल्यामुळे कॅलरी वाढू शकतात. जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा विचार करत असाल, तर उकडलेलं अंडं हा चांगला पर्याय असू शकतो. दुसरीकडे, भाज्या भरलेला ऑम्लेट अधिक पौष्टिक असू शकतो.
उकडलेलं अंडं: साधं आणि आरोग्यदायी पर्याय
ऑम्लेट: चवदार पर्याय
कोणता पर्याय चांगला?
