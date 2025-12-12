English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Egg: उकडलेलं अंड की ऑम्लेट? कोण देत जास्त प्रोटीन? उत्तर तुम्हाला करेल आश्चर्यचकित

Boiled Egg or Spicy Omelet: अंड हे प्रोटीनचे मोठे स्रोत आहे हे तर सगळ्यांचं माहित आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की कोणत्या पद्धतीने अंड खाल्लं की जास्त फायदा होतो? उकडलेलं अंड की ऑम्लेट? चला जाणून घेऊयात प्रोटीनच्या राजाबद्दल...   

Tejashree Gaikwad | Dec 12, 2025, 01:23 PM IST
अंडं हा प्रोटीनचा एक उत्तम स्रोत आहे आणि विशेषतः नाश्त्यासाठी खूप लोकप्रिय असतो. उकडलेलं अंडं ऑम्लेटच्या तुलनेत कमी कॅलोरी असतं कारण ते तेल वगळता शिजवलं जातं. ऑम्लेट चवदार असतो, पण त्यात तेल घातल्यामुळे कॅलरी वाढू शकतात. जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा विचार करत असाल, तर उकडलेलं अंडं हा चांगला पर्याय असू शकतो. दुसरीकडे, भाज्या भरलेला ऑम्लेट अधिक पौष्टिक असू शकतो.  

उकडलेलं अंडं: साधं आणि आरोग्यदायी पर्याय

उकडलेलं अंडं हे आरोग्यदायी स्वरूपांपैकी एक मानलं जातं. याला तेल किंवा तूप न घालता शिजवलं जातं, ज्यामुळे त्यात कॅलोरींचं प्रमाण कमी असतं. एका उकडलेल्या अंडात साधारणपणे 70 कॅलोरी असतात आणि ते प्रोटीन, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्सने भरलेलं असतं.

वजन कमी करायचं असेल किंवा हलकं जेवण हवं असेल, तर उकडलेलं अंडं एक उत्तम पर्याय असू शकतं. हे घेऊन जाणं आणि रस्त्यात खाणंही खूप सोपं आहे.

ऑम्लेट: चवदार पर्याय

ऑम्लेट अनेकांना खूप आवडतं आणि हे चवदार असतानाच, पोट भरणार देखील असतं. मात्र, ऑम्लेट शिजवताना साधारणपणे तेल, तूप किंवा घी वापरला जातो, ज्यामुळे त्यातील कॅलोरी वाढतात. साधं अंड्याचं ऑम्लेट आरोग्यदायी असू शकतं, पण त्यात पनीर, बटाटे किंवा जास्त तेल घालल्यास ते जड होऊ शकतं.

तुम्ही त्यात पालक, टोमॅटो, कांदा किंवा शिमला मिर्च सारख्या भाज्या घालून ते अधिक पौष्टिक बनवू शकता, ज्यामुळे ते फायबर्स आणि व्हिटॅमिन्सने भरपूर होईल.  

कोणता पर्याय चांगला?

कॅलोरी: उकडलेलं अंडं साधारणपणे कमी कॅलरी असतं, तर ऑम्लेटमध्ये कॅलोरीचं प्रमाण जास्त असू शकतं. फॅट: उकडलेल्या अंड्यात तेल न वापरल्यामुळे त्यात फॅट कमी असतो. प्रोटीन: दोन्ही प्रकारात प्रोटीनचे प्रमाण साधारणपणे समान असते. इतर पोषक तत्त्व: दोन्ही अंड्यांमध्ये व्हिटॅमिन B12, व्हिटॅमिन D आणि आयरन असतो.

वजन कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय: जर तुम्ही वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेत असाल, तर उकडलेलं अंडं सहसा अधिक चांगला पर्याय आहे कारण त्यात कॅलरी आणि फॅट कमी असतात. परंतु, जर तुम्हाला अशी नाश्ता हवा असेल जो तुम्हाला जास्त वेळ पोट भरून ठेवेल, तर कमी तेलात तयार केलेलं भाज्यांचं ऑम्लेट एक चांगला पर्याय असू शकतो.  

उकडलेलं अंडं हलकं आणि कॅलरी कमी असे असतात, तर ऑम्लेट पौष्टिक बनवण्यासाठी भाज्या घालून अधिक फायदेशीर होऊ शकते.  

