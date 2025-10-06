English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
24 गुन्हे, फिल्मी स्टाइल हत्या ते गजा मारणेशी खुन्नस; उच्चशिक्षीत निलेश घायवळ कुख्यात गुंड कसा झाला?

Who is Nilesh Ghaiwal: कोथरूड गोळीबार प्रकरणानंतर निलेश घायवळ हा पोलिसांच्या रडारवर आला आहे.  पण कोण आहे हा निलेश घायवळ त्याचे शिक्षण किती जाणून घेऊयात.  

Mansi kshirsagar | Oct 06, 2025, 02:04 PM IST
a commerce graduate become the goon in pune Who is Nilesh Ghaiwal

Who is Nilesh Ghaiwal: निलेश घायवळ हे नाव सध्या चर्चेत आहे. पुण्यातील कुख्यांत गुंड असलेला या घायवळ नेमका आहे तरी कोण? पाहुयात  

निलेश घायवळ घायवळ टोळीचा म्होरक्या असून त्याच्यावर पहिला गुन्हा हा 26 वर्षांपूर्वी पुण्यातील कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाला होता.   

निलेश घायवळ याच्यावर 1999 मध्ये पुण्यातील कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये पहिला गुन्हा हा खंडणीचा दाखल झाला होता. त्यानंतर 1999, 2000, आणि 2001 मध्ये घायवळ याच्यावर पुण्यातील कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये खंडणी, दंगल करणे, खून आणि खुनाचा कट रचणे असे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.  

पुणे शहरात वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये घायवळ याच्यावर एकूण 14 गुन्हे दाखल असून पुणे जिल्ह्यात एकूण 24 गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत. तर धाराशिव बीड आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये देखील खंडणी अपहरण आणि इतर अनेक गुन्हे हे निलेश घायवळ याच्यावर दाखल आहेत  

निलेश घायवळ पहिल्यांदा हा कुख्यात गुंड गजा मारणेच्या टोळीत गुंड म्हणून काम करायचा. पुण्यातील कोथरुड परिसरातील सुतारवाडीत निलेश घायवळची मोठी दहशत होती. मात्र, गजा मारणेशी बिनसल्यावर मारणे गॅंगने घायवळवर दोनदा हल्ले केले होते. त्याचं प्रत्युत्तर देखील घायवळ टोळीने दिलं.   

दत्तवाडीत गुंड सचिन कुडलेची निलेश घायवळ आणि साथीदारांनी रस्त्यात पाठलाग करुन फिल्मी स्टाईलने हत्या केली होती. कुडलेच्या हत्येनंतर घायवळसह 26 जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली. 2019 मध्ये निलेश घायवळ तुरुंगातून सुटला. बाकी गुन्ह्यातदेखील घायवळला जामीन मिळाला आणि 2023 मध्ये तो अखेर तुरुंगातून बाहेर आला.

घायवळचे नाव अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये समोर आले आहे आणि तो पुण्यातील टोळी युध्द, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणं, मारामारी करणं, परिसरात दहशत पसरवणं यामध्ये होता.

निलेश घायवळ मूळ राहणार सोनेगाव ता. जामखेडचा आहे. निलेश घायवळ विरोधात पुण्यातील विविध पोलीस ठाण्यात 23 ते 24 गुन्हे दाखल आहेत. निलेश घायवळ उच्चशिक्षित आहे, त्याच मास्टर इन कॉमर्सपर्यंत शिक्षण झालं आहे.

