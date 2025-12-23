English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य

सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य

इंडोनेशियातील मुरांग कुटुंबाचे चेहरे दररोज बदलतात. लोक त्यांना माणूस नाही तर पाल किंवा सरडा मानतात. डॉक्टरांनाही अद्याप याचं नेमकं कारण समजू शकलेलं नाही.   

Shivraj Yadav | Dec 23, 2025, 10:06 PM IST
twitter
1/11

जग रहस्यांनी भरलेले आहे, परंतु काही गोष्टी विज्ञानालाही अवाक करतात. इंडोनेशियातील मुरांग कुटुंबाची कहाणी याचंच एक उदाहरण आहे.   

twitter
2/11

या कुटुंबातील सदस्यांच्या चेहऱ्याचा आकार रोज बदलत असतो. स्थानिक लोक त्यांना मानव नसून पाल किंवा सरडे मानतात. पण जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली तेव्हा त्यांना जे आढळलं ते सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारं होतं.  

twitter
3/11

मुरांग कुटुंबाचं विचित्र प्रकरण

मुरांग कुटुंब इंडोनेशियातील एका दुर्गम भागात राहते. सूर्या मुरांग नावाच्या एका सदस्याचा लहानपणी चेहरा पूर्णपणे सामान्य होता. पण सूर्या 12 वर्षांचा झाल्यावर विचित्र बदल होऊ लागले. हळूहळू त्याच्या चेहऱ्यावर बदल होऊ लागले. त्याचे डोळे फुगले, त्याची त्वचा घट्ट झाली आणि त्याचा चेहरा पालीसारखा दिसू लागला. 

twitter
4/11

सर्वात भयावह गोष्ट म्हणजे हे बदल एकाच दिवसात जाणवू शकतात. सकाळी वेगळा चेहरा आणि संध्याकाळी वेगळा चेहरा.  

twitter
5/11

मुलांसोबतही असंच घडलं

फक्त सूर्याच नाही तर त्याच्या मुलांनाही ही विचित्र घटना अनुभवायला मिळाली. त्यांचे चेहरे दररोज बदलू लागले. कधीकधी त्यांच्या नाकांचा आकार वेगळा असायचा, कधीकधी त्यांचे जबडे मोठे व्हायचे आणि कधीकधी त्यांचे डोळे पूर्णपणे बदलायचे. 

twitter
6/11

जवळपास राहणारे लोक या कुटुंबाला घाबरू लागले. गावात अफवा पसरल्या की हे लोक माणसं नाहीत. अनेक जण असा दावा करू लागले की ते रात्रीच्या वेळी पाल किंवा सरड्यांमध्ये रूपांतरित होतात.  

twitter
7/11

लोक त्यांना पाल किंवा सरडा का म्हणतात?

स्थानिक लोक म्हणतात की त्यांचे चेहरे दररोज सकाळी वेगळे आकार घेतात. त्यांची त्वचा विचित्रपणे ताणलेली आणि कडक होते. त्यांचे डोळे पाल किंवा सरड्यांसारख्या रचनांसारखे दिसतात. म्हणूनच लोक त्यांना माणूस म्हणून स्विकारताना थोडे कचरतात. 

twitter
8/11

काही जण त्यांच्याकडे जाण्यासही घाबरतात. जेव्हा डॉक्टरांनी तपासणी केली तेव्हा त्यांनी याला अनुवांशिक विकाराशी जोडले. त्यांचा असा विश्वास आहे की हा एक दुर्मिळ अनुवांशिक आजार असू शकतो ज्यामध्ये चेहऱ्याची हाडे आणि त्वचा असामान्यपणे वाढते किंवा बदलते.  

twitter
9/11

अद्यापही न उलगडलेलं गूढ

या आजाराचे अद्याप कोणतंही निश्चित नाव सापडलेले नाही. तसंच त्यावर कोणताही स्पष्ट उपचार सापडलेला नाही. तसंच दिवसा चेहऱ्यावरील बदलांचे स्पष्टीकरण देखील स्थापित झालेले नाही. म्हणूनच हे प्रकऱण गूढच राहिलं आहे. 

twitter
10/11

हा खरोखरच एक दुर्मिळ अनुवांशिक विकार आहे का? की तो फक्त एक मिथक आणि भीती आहे? की विज्ञान हे रहस्य समजून घेण्यास तयार नाही? या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेही नाहीत.रहस्य जो आज भी अनसुलझा है  

twitter
11/11

मुरांग कुटुंबाची कहाणी आजही लोकांना घाबरवते आणि विचार करायला लावते. लोक त्यांना पाल मानत असले तरी, डॉक्टर त्याचे वैज्ञानिकदृष्ट्या स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु सत्य अजूनही एक गूढ आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत

पुढील अल्बम

जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत

जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत

जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत 11
डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता

डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता

डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता 8
असीरगडचे &#039;शापित&#039; रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!

असीरगडचे 'शापित' रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!

असीरगडचे 'शापित' रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा! 14
तुमचं वय किती? चाळीशी ओलांडण्याआधी फिरुन घ्या भारतातील &#039;ही&#039; ठिकाण; नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप, थरारक ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात

तुमचं वय किती? चाळीशी ओलांडण्याआधी फिरुन घ्या भारतातील 'ही' ठिकाण; नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप, थरारक ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात

तुमचं वय किती? चाळीशी ओलांडण्याआधी फिरुन घ्या भारतातील 'ही' ठिकाण; नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप, थरारक ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात 8