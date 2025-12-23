सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य
इंडोनेशियातील मुरांग कुटुंबाचे चेहरे दररोज बदलतात. लोक त्यांना माणूस नाही तर पाल किंवा सरडा मानतात. डॉक्टरांनाही अद्याप याचं नेमकं कारण समजू शकलेलं नाही.
Shivraj Yadav | Dec 23, 2025, 10:06 PM IST
मुरांग कुटुंबाचं विचित्र प्रकरण
मुरांग कुटुंब इंडोनेशियातील एका दुर्गम भागात राहते. सूर्या मुरांग नावाच्या एका सदस्याचा लहानपणी चेहरा पूर्णपणे सामान्य होता. पण सूर्या 12 वर्षांचा झाल्यावर विचित्र बदल होऊ लागले. हळूहळू त्याच्या चेहऱ्यावर बदल होऊ लागले. त्याचे डोळे फुगले, त्याची त्वचा घट्ट झाली आणि त्याचा चेहरा पालीसारखा दिसू लागला.
मुलांसोबतही असंच घडलं
लोक त्यांना पाल किंवा सरडा का म्हणतात?
अद्यापही न उलगडलेलं गूढ
