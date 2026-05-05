English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • पाच टर्मच्या आमदाराला दिला धोबीपछाड, रिक्षा चालक बनला जायंट किलर, आली महाराष्ट्राची आठवण...

पाच टर्मच्या आमदाराला दिला धोबीपछाड, रिक्षा चालक बनला जायंट किलर, आली महाराष्ट्राची आठवण...

तमिळनाडूच्या निवडणूकीमध्ये अनेक घडामोडी सुरु आहेत, त्यामुळे कालपासून अनेक रंजक प्रसंग तामिळनाडू निवडणुकीत घडले आहेत. टीव्हीके (TVK) या पक्षातून निवडणूक लढवलेल्या एका रिक्षा चालकाने आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना पराभूत केले आणि सगळीकडे खळबळ उडवली आहे.

Shubhangi Mere | May 05, 2026, 04:23 PM IST
twitter
1/7

तमिळनाडू निवडणूकीचे चित्र पालटले

तमिळनाडू निवडणूकीचे चित्र पालटले आहे, एक सामान्य घरातील रिक्षाचालक के विजय धाम हे तमिळनाडूतील रायपुरम मतदारसंघाचे नवीन आमदार झाले आहेत. साउथ सुपरस्टार थलपथी विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत ही निवडणूक त्याने लढली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
2/7

राज्यातील सर्वात मोठ्या दोन राजकीय घराण्यांना टाकले मागे

राज्यातील सर्वात मोठ्या दोन राजकीय घराण्यांना मागे टाकत त्याने ही राजकीय निवडणूक लढली आणि राजकीय घराण्यांना मागे टाकले आहे. ही फारच मनोरंजक कहाणी आहे, थलपथी विजय याच्या ड्रायव्हरचा मुलगा शबरीनाथ यानेही सत्ताधारी डीएमकेच्या विरोधात प्रचंड विजय मिळवला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
3/7

टीव्हीके मतदारसंघातून खळबळ

या रिक्षाचालकाने टीव्हीके मतदारसंघातून निवडणूक जिंकल्यानंतर आता सगळीकडे खळबळ उडवली आहे. ही घटना आता रायपुरम विधानसभा निवडणूकीमध्ये घडल आहे. त्याने मंत्र्याच्या मुलाला पराभूत करुन विधानसभेमध्ये प्रवेश केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
4/7

उमेदवाऱ्यांना जनतेचा पाठिंबा

थलपथी विजय यांचा पक्ष हा आता सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आता उदयास आला आहे. तमिळनाडूच्या निवडणूकीमध्ये टीव्हीकेने सामान्य लोकांना उमेदवार म्हणून उभे केले होते, या उमेदवाऱ्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
5/7

के. विजय धामू या रिक्षा चालकाने केला मोठ्या राजकीय नेत्यांना पराभूत

मोठ्या राजकीय नेत्यांना पराभूत करुन रिक्षा चालकाने इतिहास रचला आहे. उत्तर चेन्नईतील रायपुरम मतदारसंघामधून त्याने निवडणूक लढवलेल्या के. विजय धामू या रिक्षा चालकाने डीएमके आणि एआयएडीएमके पक्षांतील राजकीय उमेदवारांचा पराभव केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
6/7

टीव्हीकेचे प्रमुख विजय दामू यांचे चाहते

चेन्नईतील रायपुरम मतदारसंघामधून टीव्हीकेचे प्रमुख विजय दामू यांचे चाहते आहेत, अनेक वर्षापासून विजयच्या फॅन क्लबसाठी ते काम करत आहेत. त्याने त्याच्या ओळखीचा वापर करुन एक प्रचाराचे शस्त्र म्हणून वापरले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
7/7

विजयच्या लोकप्रियतेमुळे टीव्हीकेच्या उमेदवारांना प्रचंड मते

विजय दामू हे लोकांच्या नजरेमध्ये आले आणि त्यानंतर विजयच्या लोकप्रियतेमुळे टीव्हीकेच्या उमेदवारांना प्रचंड मते मिळाली आहेत. टीव्हीकेच्या उमेदवारांना तरुणांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, त्याचा त्यांना फायदा झाला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

twitter
पुढील
अल्बम

8th Pay Commission: ₹69हजार पगार आणि ₹34470 पेन्शन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

पुढील अल्बम

8th Pay Commission: ₹69हजार पगार आणि ₹34470 पेन्शन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: ₹69हजार पगार आणि ₹34470 पेन्शन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

8th Pay Commission: ₹69हजार पगार आणि ₹34470 पेन्शन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! 10
गजरा, हातात आंबा अन् नीता अंबानींच्या दागिन्यांपासून बनवलेला ब्लाउज घालून Met Gala 2026 च्या रेड कार्पेटवर अवतरली ईशा

गजरा, हातात आंबा अन् नीता अंबानींच्या दागिन्यांपासून बनवलेला ब्लाउज घालून Met Gala 2026 च्या रेड कार्पेटवर अवतरली ईशा

गजरा, हातात आंबा अन् नीता अंबानींच्या दागिन्यांपासून बनवलेला ब्लाउज घालून Met Gala 2026 च्या रेड कार्पेटवर अवतरली ईशा 9
Vijay Thalapathy : आई हिंदू, वडील ख्रिश्चन...थालापती विजय कोणता धर्म मानतो?

Vijay Thalapathy : आई हिंदू, वडील ख्रिश्चन...थालापती विजय कोणता धर्म मानतो?

Vijay Thalapathy : आई हिंदू, वडील ख्रिश्चन...थालापती विजय कोणता धर्म मानतो? 8
कचऱ्यातून सोनं! जिथं सामान्यांची विचारशक्ती थांबते, तिथंच झालाय या संशोधनाचा जन्म

कचऱ्यातून सोनं! जिथं सामान्यांची विचारशक्ती थांबते, तिथंच झालाय या संशोधनाचा जन्म

कचऱ्यातून सोनं! जिथं सामान्यांची विचारशक्ती थांबते, तिथंच झालाय या संशोधनाचा जन्म 8