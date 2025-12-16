अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि...
Vanita Kamble | Dec 16, 2025, 10:41 PM IST
Ladghar Beach : निसर्ग सौंदर्याने संपन्न असा कोकण तितकाच रहस्यमयी देखील आहे. निसर्ग सौंदर्याने नटलेले कोकण नेहमीच पर्यटकांना भुरळ घालते. कोकणातील अनेक समुद्र किनारे हे फारसे पर्यटकांच्या परिचयाचे नाहीत. यापैकीच असाच एक रहस्यमयी समुद्र किनारा आहे. हा समुद्र किनारा अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलतो. जाणून घेऊया या समुद्र किनाऱ्याचे वैशिष्ट्य.
