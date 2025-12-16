English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि...

महाराष्ट्रातील रंग बदलणारा समुद्र किनारा.  

Vanita Kamble | Dec 16, 2025, 10:41 PM IST
Ladghar Beach : निसर्ग सौंदर्याने संपन्न असा कोकण तितकाच रहस्यमयी देखील आहे.   निसर्ग सौंदर्याने नटलेले कोकण नेहमीच पर्यटकांना भुरळ घालते.  कोकणातील अनेक समुद्र किनारे हे फारसे पर्यटकांच्या परिचयाचे नाहीत. यापैकीच असाच एक रहस्यमयी समुद्र किनारा आहे. हा समुद्र किनारा अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलतो. जाणून घेऊया या समुद्र किनाऱ्याचे वैशिष्ट्य. 

अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील हा समुद्र किनाका खुपच रहस्यमयी आहे. या समुद्र किनाऱ्याची वाळू लाल भडक रंगाची आहे. तर, याचे पाणी गडद निळ्या रंगाचे आहे.  

अतिशय शांत ,सुंदर,स्वच्छ व लांबचलांब किनारा आणि विशेष म्हणजे लोकांची वर्दळ कमी, आजूबाजूला दाट झाडी यामुळे हा समुद्रकिनारा खास ठरतो. अमावस्या, पौर्णिमेला या किनाऱ्यावर वेगळेच दृष्य पहायला मिळते. 

लालसर वाळूमुळे, सूर्यास्ताच्या सुंदर दृश्यांमुळे आणि डॉल्फिन सफारीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे पॅरासेलिंग आणि वॉटर स्कूटरसारख्या जलक्रीडांचाही आनंद घेता येतो.

 लाल रंगाची वाळू असल्यामुळे सूर्यप्रकाशात  पाण्याचे लाल रंगात रिफ्लेक्शन दिसते म्हणून हा समुद्र लाल समुद्र म्हणूनही ओळखला जातो. खास करुन अमावस्या, पौर्णिमेला या समुद्र किनाऱ्यावरची वाळू आणि समुद्राचे पाणी अधिक गदड रंगाचे दिसते. 

लाडघर समुद्रकिनाऱ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा समुद्र किनारा लाल रंगाचा आहे.  या समुद्र किनाऱ्यावरील वाळू लाल रंगाची आहे. 

लाडघर समुद्रकिनारा  पुण्यापासून 196 किमी अंतरावर तर मुंबई पासून 227 किमी अंतरावर आहे.   

कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्या मुबई गोवा हायवेलगत असलेल्या दापोली तालुक्यात लाडघर समुद्रकिनारा आहे. 

कोकणातील रहस्यमयी समुद्र किनाऱ्याचे नाव  लाडघर बीच असे आहे. 

