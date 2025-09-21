English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ! 700000000 रुपयांचा सर्वात मोठा पर्यटन प्रकल्प; टॉय ट्रेन आणि बरचं काही...

महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ विकसीत करण्यात येत आहे.   

Vanita Kamble | Sep 21, 2025, 10:18 PM IST
Mini Train In Satara Patan : माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ विकसीत करण्यात येणार आहे. येथे माथेरान सारखी चॉन ट्रेन धावणार आहे.  700000000 रुपयांचा सर्वात मोठा पर्यटन प्रकल्प आहे. जाणून घेऊया कुठे विकीसीत करण्यात येणार आहे नवीन माथेरान.

 माथेरान हे महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माथेरानमध्ये देश विदेशातून पर्यटक फिरण्यासाठी येतात. टॉय ट्रेन अर्थात मिनी ट्रेन हे माथेरानचे प्रमुख आकर्षण आहे. माथेरानसारखी 'मिनी ट्रेन' पाटणमध्ये सुरू होणार आहे. 

पाटण तालुका पूर्वी कोयना धरण व परिसर एवढ्यापुरताच पर्यटनासाठी मर्यादित होता. मात्र आता तसे राहिले नाही. संपूर्ण तालुका ऐतिहासिक, शैक्षणिक, निसर्ग पर्यटनासाठी महत्त्वपूर्ण बनला आहे.  

पाटण तालुक्यात   ‘मिनी ट्रेन’ सुरू करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा सुरु आहे. 

पाटण तालुक्यात पापर्डे, हेळवाक, मेंढघर, पानेरी, येराड, कोयना रासाटी, कुसवडे-कारवट येथे 70 कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प राबवत आहे. 

सातारा जिल्ह्याचे  पालकमंत्री तथा पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत.   

पाटण तालुक्यात माथेरानच्या धर्तीवर ‘मिनी ट्रेन’ सुरू करण्याचा विचार आहे. 

पाटण तालुक्यातील पर्यटन (Patan Tourism) संवर्धनासाठी 70 कोटी रुपयांच्या पाच नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.   

 सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला साताऱ्यातील पाटण तालुका हा नेहमीच पर्यटकांना आकर्षित करतो. 

