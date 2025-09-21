महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ! 700000000 रुपयांचा सर्वात मोठा पर्यटन प्रकल्प; टॉय ट्रेन आणि बरचं काही...
महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ विकसीत करण्यात येत आहे.
Vanita Kamble | Sep 21, 2025, 10:18 PM IST
Mini Train In Satara Patan : माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ विकसीत करण्यात येणार आहे. येथे माथेरान सारखी चॉन ट्रेन धावणार आहे. 700000000 रुपयांचा सर्वात मोठा पर्यटन प्रकल्प आहे. जाणून घेऊया कुठे विकीसीत करण्यात येणार आहे नवीन माथेरान.
