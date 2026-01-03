पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या सुनेच्या हातात 1,25,10,83,959 रुपयांची अंगठी; श्रीमंतीचे सगळे रेकॉर्ड मोडले
नताशा पूनावाला सध्या महागड्या अंगठीमुळे चर्चेत आहे.
Vanita Kamble | Jan 03, 2026, 11:45 PM IST
Natasha poonawalla ring : अंबानी, अदानी यांना टक्कर देणाऱ्या पुण्यातील सर्वात पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची सुन सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या सुनेच्या हातात 1,25,10,83,959 रुपयांची अंगठी आहे. या अंगठीच्या किंमतीने श्रीमंतीचे सगळे रेकॉर्ड मोडले आहेत. जाणून पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि त्याची सुन आहे तरी कोण? तिने घातलेली अंगठी इतकी महाग का आहे?
1/9
2/9
पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचे नाव आहे सायरस पूनावाला. त्यांचा मुलगा आदर पूनावाला हे भारतातील अव्वल अब्जाधीशांमध्ये गणले जातात. आदर जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) चा सीईओ आणि पुनावाला फिनकॉर्पचा अध्यक्ष आहेत. त्यांची पत्नी नताशा पूनावाला सध्या महागड्या अंगठीमुळे चर्चेत आहे.
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9