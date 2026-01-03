English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या सुनेच्या हातात 1,25,10,83,959 रुपयांची अंगठी; श्रीमंतीचे सगळे रेकॉर्ड मोडले

पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या सुनेच्या हातात 1,25,10,83,959 रुपयांची अंगठी; श्रीमंतीचे सगळे रेकॉर्ड मोडले

नताशा पूनावाला सध्या महागड्या अंगठीमुळे चर्चेत आहे.

Vanita Kamble | Jan 03, 2026, 11:45 PM IST
Natasha poonawalla ring : अंबानी, अदानी यांना टक्कर देणाऱ्या पुण्यातील सर्वात पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची सुन सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या सुनेच्या हातात 1,25,10,83,959 रुपयांची अंगठी आहे. या अंगठीच्या किंमतीने श्रीमंतीचे सगळे रेकॉर्ड मोडले आहेत. जाणून पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि त्याची सुन आहे तरी कोण? तिने घातलेली अंगठी इतकी महाग का आहे?

एका अंगठीची किंमत 1,25,10,83,959 रुपये आहे. हीच अंगठी पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या सुनेने घातली आहे. 

पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचे नाव आहे सायरस पूनावाला. त्यांचा मुलगा आदर पूनावाला हे भारतातील अव्वल अब्जाधीशांमध्ये गणले जातात. आदर जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) चा सीईओ आणि पुनावाला फिनकॉर्पचा अध्यक्ष आहेत. त्यांची पत्नी नताशा पूनावाला सध्या महागड्या अंगठीमुळे चर्चेत आहे.   

लक्झरी लाआफस्टाईलमुळे नताशा नेहमीच चर्चेत असते. अलिकडेच एका कार्यक्रमात, नताशाने एक दुर्मिळ गुलाबी हिऱ्याची अंगठी परिधान केलेली दिसली. ही अंगठी फ्रान्सची शेवटची राणी मेरी अँटोइनेटची आहे.

प्रसिद्ध दागिने डिझायनर जोएल आर्थर रोसेन्थल यांनी या हिऱ्यासाठी एक नवीन बँड तयार केला. 17 जून 2025  रोजी न्यू यॉर्कमधील क्रिस्टीज मॅग्निफिसेंट ज्वेल्स सेलमध्ये ही अंगठी  1,25,10,83,959 रुपयांना विकली गेली.  

लक्झरी लिलाव गृह क्रिस्टीजच्या मते, हा मध्यवर्ती हिरा 18 व्या शतकाच्या मध्यातील आहे आणि तो राणी मेरी अँटोइनेटची मुलगी डचेस मेरी-थेरेस डी'अँगोलेम हिला वारशाने मिळाला होता. ही अंगठी अनेक वर्षे राजघराण्याकडे होती आणि अखेर 1996 मध्ये ती विकली गेली.

अंगठीच्या मध्यभागी 10.38 कॅरेटचा फॅन्सी जांभळा आणि गुलाबी रंगाचा सुधारित काईट ब्रिलियंट-कट हिरा आहे. अंगठीभोवती गोल हिरे आहेत आणि ती काळ्या प्लॅटिनम बँडवर बसवली आहे, जी 17 हिऱ्यांनी सजवलेली आहे.  

 नताशाने घातलेली अंगठी मेरी-थेरेस पिंक डायमंड रिंग म्हणून ओळखली जाते. या आश्चर्यकारक तुकड्याचा एक विशेष इतिहास आहे, कारण ती एकेकाळी राणी मेरी अँटोइनेटची होती.   

 नताशा ही एक व्यावसायिक महिला देखील आहे. ती जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कार्यकारी संचालक आहे. ती विलू पूनावाला चॅरिटेबल फाउंडेशन फॉर एज्युकेशन अँड हेल्थकेअरची अध्यक्षा देखील आहे.   

नताशा नेदरलँड्समधील पूनावाला सायन्स पार्कची संचालक आणि ब्रिटिश एशियन चिल्ड्रन्स प्रोटेक्शन फंडची अध्यक्षा देखील आहे. अहवालांनुसार नताशाची एकूण संपत्ती 600 कोटींपेक्षा जास्त आहे.  

