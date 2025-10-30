A Thursday! पवईमध्ये यामी गौतमीच्या चित्रपटातील थरार प्रत्यक्षात; माथेफिरुने 'त्या' टेंडरसाठी 17 मुलांना ठेवलं होतं ओलीस
Powai Rohit Arya : मुंबईतील पवईमध्ये रोहित आर्य नावाच्या माथेफिरुने 17 मुलांना ओलीस ठेवलं होतं. या घटनेमुळे बॉलिवूड अभिनेत्री यामी गौतमी हिचा A Thursday चित्रपटाची आठवण झाली.
Neha Choudhary | Oct 30, 2025, 06:16 PM IST
पवईत झालेल्या या ओलीस नाट्यामुळे यामी गौतमी हिचा A Thursday चित्रपटाची आठवण झाली आहे. या चित्रपटात यामी गौतम एका प्लेस्कूलची शिक्षिका असते. ती 16 मुलांना ओलीस ठेवते. तिला पंतप्रधान (डिंपल कपाडिया) शी बोलायचं असतं.यात दाखवण्यात आलेला एखाद्यावर अन्याय झाल्यानंतर तो कसं वर्षानुवर्ष हालअपेष्टा भोगतो हे दाखवण्यात आलं आहे.
या चित्रपटासारखंच रोहित आर्यदेखील सरकारी कारभारामुळे त्रस्त होता, असं त्याने सांगितलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तो पुण्याचा रहिवाशी आहे. तर शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये असामाजिक कृत्याकडे दुर्लक्ष न करण्याची सवय लावण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या ‘स्वच्छता मॉनिटर अभियान’ या उपक्रमावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.
या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू असताना आर्थिक देयकांबाबत मतभेद वाढले. रोहित आर्य यांनी सांगितलं होतं की, शासनाने या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹2 कोटींची मान्यता दिली होती. मात्र नंतर केवळ 5 टक्के कन्सल्टन्सी फी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आणि या बदलाची पूर्वसूचना त्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे प्रमुख रोहित आर्य यांनी अन्याय झाल्याचा आरोप करत आमरण उपोषण सुरू केले होते.
8 ऑक्टोबर रोजी मंत्री निवासाबाहेर उपोषण करत असताना मलबार हिल पोलिसांनी त्यांना स्थानकात नेले होते. पोलिसांनी त्यांच्याशी सभ्यतेने वागणूक दिली आणि सायंकाळी त्यांना सोडण्यात आलं. त्यानंतर मंत्री, प्रधान सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत आर्य यांच्यावर PLC स्वच्छता मॉनिटर 2024-25 अहवाल सादर करण्याचा दबाव आणण्यात आला होता. मात्र, हा प्रकल्प खासगी असल्याने आर्य यांनी त्याला विरोध दर्शवला.
रोहित आर्य यांच्या मते, प्रकल्पासंबंधीचा प्रस्ताव त्यांच्या संमतीशिवाय बदलण्यात आला आणि त्यांना बोलण्याची संधीही दिली गेली नाही. “तुम्हाला काही कळत नाही, तुमच्या वकिलाला घेऊन या,” असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचबरोबर आर्य यांच्या पत्नी अंजली आर्या यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्र्यांनी अत्यंत अवमानकारक वक्तव्य करत “रोहित उपोषण सुरू ठेवेल, तो गेल्यावर त्याचे अवयव विकून पैसे ठेवा,” असे शब्द उच्चारले होते.
