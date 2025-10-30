English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
A Thursday! पवईमध्ये यामी गौतमीच्या चित्रपटातील थरार प्रत्यक्षात; माथेफिरुने 'त्या' टेंडरसाठी 17 मुलांना ठेवलं होतं ओलीस

Powai Rohit Arya : मुंबईतील पवईमध्ये रोहित आर्य नावाच्या माथेफिरुने 17 मुलांना ओलीस ठेवलं होतं. या घटनेमुळे बॉलिवूड अभिनेत्री यामी गौतमी हिचा A Thursday चित्रपटाची आठवण झाली. 

Neha Choudhary | Oct 30, 2025, 06:16 PM IST
मुंबईतील पवईमध्ये 30 ऑक्टोबरला दुपारी ओलीस नाट्य पाहिला मिळालं. एका माथेफिरून 17 मुलांना आरए स्टुडिओमध्ये ओलीस ठेवलं होतं. त्यानंतर माथेफिरूने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत  मला संवाद साधायचा आहे, काही बोलायचं आहे, मला काही लोकांशी बोलायचं आहे, त्यांना प्रश्न विचारायचे आहे, असं सांगितलं. 

पवईत झालेल्या या ओलीस नाट्यामुळे यामी गौतमी हिचा A Thursday चित्रपटाची आठवण झाली आहे. या चित्रपटात यामी गौतम एका प्लेस्कूलची शिक्षिका असते. ती 16 मुलांना ओलीस ठेवते. तिला पंतप्रधान (डिंपल कपाडिया) शी बोलायचं असतं.यात दाखवण्यात आलेला एखाद्यावर अन्याय झाल्यानंतर तो कसं वर्षानुवर्ष हालअपेष्टा भोगतो हे दाखवण्यात आलं आहे.  

या चित्रपटासारखंच रोहित आर्यदेखील सरकारी कारभारामुळे त्रस्त होता, असं त्याने सांगितलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तो पुण्याचा रहिवाशी आहे. तर शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये असामाजिक कृत्याकडे दुर्लक्ष न करण्याची सवय लावण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या ‘स्वच्छता मॉनिटर अभियान’ या उपक्रमावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.

रोहित आर्य हा मुंबई पवई परिसरात एक्टींग क्लासेस आणि ऑडिशनसंदर्भातील काम करतो. सोशल मीडियावर तो आपली ओळख फिल्म मेकर आणि मोटीव्हेशन स्पीकर अशी सांगतो. 'अप्सरा' नावाने त्याचे युट्यूब चॅनेल आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तो मानसिक तणावात असून आपल्यावर सरकारकडून अन्याय होत असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. 

रोहित आर्य मागील काही दिवसांपूर्वी उपोषणाला बसला होता, सरकारकडे त्याचे पैसे आहेत, त्याने लोन काढून शिक्षण विभागासाठी एक प्रोजेक्ट केला होता. स्वच्छता मॉनिटरसंदर्भातील या प्रोजेक्टसाठी त्याचे पैसे लागले असून सरकारने त्याचे पैसे न दिल्याने कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. 

या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू असताना आर्थिक देयकांबाबत मतभेद वाढले. रोहित आर्य यांनी सांगितलं होतं की, शासनाने या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹2 कोटींची मान्यता दिली होती. मात्र नंतर केवळ 5 टक्के कन्सल्टन्सी फी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आणि या बदलाची पूर्वसूचना त्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे प्रमुख रोहित आर्य यांनी अन्याय झाल्याचा आरोप करत आमरण उपोषण सुरू केले होते.

23 जुलै ते 3 ऑगस्ट आणि 8 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या दोन टप्प्यांमध्ये त्यांनी उपोषण केलं होतं. त्या वेळी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या आश्वासनावर त्यांनी उपोषण स्थगित केलं होतं. मात्र, ते आश्वासन पाळले गेले नाही. त्यामुळे आर्य यांनी 4 ऑक्टोबरपासून पुन्हा तीव्र उपोषण सुरू केलं.

 या दरम्यान 2 ऑक्टोबर रोजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्वतःच्या नावाने ₹ 7 लाख आणि ₹8.26 लाख असे दोन चेक देऊन दोन इनव्हॉइस क्लिअर केलं होतं. उर्वरित देयक 4 ऑक्टोबरपर्यंत दिलं जाईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र ते आश्वासन पूर्ण न झाल्याने आर्य यांनी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.  

8 ऑक्टोबर रोजी मंत्री निवासाबाहेर उपोषण करत असताना मलबार हिल पोलिसांनी त्यांना स्थानकात नेले होते. पोलिसांनी त्यांच्याशी सभ्यतेने वागणूक दिली आणि सायंकाळी त्यांना सोडण्यात आलं. त्यानंतर मंत्री, प्रधान सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत आर्य यांच्यावर PLC स्वच्छता मॉनिटर 2024-25 अहवाल सादर करण्याचा दबाव आणण्यात आला होता. मात्र, हा प्रकल्प खासगी असल्याने आर्य यांनी त्याला विरोध दर्शवला. 

रोहित आर्य यांच्या मते, प्रकल्पासंबंधीचा प्रस्ताव त्यांच्या संमतीशिवाय बदलण्यात आला आणि त्यांना बोलण्याची संधीही दिली गेली नाही. “तुम्हाला काही कळत नाही, तुमच्या वकिलाला घेऊन या,” असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचबरोबर आर्य यांच्या पत्नी अंजली आर्या यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्र्यांनी अत्यंत अवमानकारक वक्तव्य करत “रोहित उपोषण सुरू ठेवेल, तो गेल्यावर त्याचे अवयव विकून पैसे ठेवा,” असे शब्द उच्चारले होते.

या सर्व घटनांनंतर आर्य यांनी स्पष्ट केलं होतं की, त्यांच्या पाच मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहील. ते म्हणाले होते, “मी मंत्री निवासाबाहेरच बसणार, पोलिसांनी हटवलं तरी पुन्हा बसेन. संघर्ष एकट्याने, पण शांततेतच करत राहीन.”

या कारभाराला कंटाळून रोहित आर्यने फिल्मी स्टाइल पवई ओलीस नाट्य घडवून आले. ज्यात पोलिसांच्या एन्काऊंटमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान ओलीस ठेवलेले 17 मुलं आणि 2 ज्येष्ठ नागरिक सुखरुप आहेत. 

₹4610000000 कोटींचा खर्च, 1300 KM चा प्रवास आणि राजेशाही थाट 22 कॅरेट सोन्याची जगातील सर्वात महाग ट्रेनचं तिकीट किती?

