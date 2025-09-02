English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लग्नानंतर इथे बायकांच्या ओठांवर येतात मिशा; ईश्वराला नाही तर जनावराला देतात देवाचं स्थान

Weird Tribes: जपानच्या आधुनिक प्रतिमेमागे एक रहस्य आहे जे फार कमी लोकांना माहिती आहे. ही कहाणी आहे आइनू लोकांची, ज्यांना जपानच्या उत्तरेकडील होक्काइडो बेटाचे सर्वात जुने रहिवासी मानले जाते. पण प्रश्न असा आहे की त्यांची ओळख आणि संस्कृती वर्षानुवर्षे का दडपली गेली?  

Shivraj Yadav | Sep 02, 2025, 10:29 PM IST
twitter
1/8

आइनू कोण आहेत आणि त्यांचा इतिहास काय?

Ainu Tribe woman moustache

आइनू लोकांचे मूळ अजूनही एक गूढ मानले जाते. असे मानले जाते की ते एकेकाळी उत्तर आशियातील मोठ्या भागात राहत होते. ते स्वतः त्यांच्या प्रदेशाला आइनू मोशिरी (आइनू मोशिरी म्हणजे आइनूची भूमी) म्हणत. शिकार करणे, मासेमारी करणे आणि जंगलातून फळे आणि भाज्या गोळा करणे यावर त्यांचं जीवन आधारित होते. परंतु 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात, जपानी सरकारने त्यांना त्यांच्या भूमीतून हाकलून लावण्यास सुरुवात केली.  

twitter
2/8

त्यांची जमीन आणि संस्कृती का हिरावून घेण्यात आली?

Ainu Tribe woman moustache

मेइजी रेस्टोरेशनदरम्यान, जपानने होक्काइडोवर कब्जा केला आणि लाखो जपानी लोक तिथे स्थायिक होऊ लागले. 1899  चा Hokkaido Former Aborigines Protection Act लागू झाला, त्यानंतर आइनू  लोकांना डोंगराळ आणि ओसाड भागात ढकलण्यात आले. त्यांना शिकार आणि मासेमारीपासून वंचित ठेवण्यात आले आणि त्यांना शेती करण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यांना जपानी बोलण्यास आणि जपानी नावे धारण करण्यास भाग पाडण्यात आले. हळूहळू, त्यांची अस्वल पूजा आणि पारंपारिक संस्कृती नाहीशी होऊ लागली.

twitter
3/8

आइनू आजही त्यांची ओळख जपू शकले आहेत का?

Ainu Tribe woman moustache

2019 मध्ये, जपानी सरकारने आइनूंना पहिल्यांदाच अधिकृतपणे स्थानिक लोकांचा दर्जा दिला. त्यानंतर, त्यांच्या संस्कृतीला पुन्हा मान्यता मिळू लागली. होक्काइडोमध्ये बांधलेल्या आइनू सांस्कृतिक केंद्रात त्यांची गाणी, नृत्य आणि हस्तकला पर्यटकांना दाखवल्या जातात. मारिमो फेस्टिव्हल आणि शकुशैन फेस्टिव्हलसारखे पारंपारिक उत्सव अनेक ठिकाणी साजरे केले जातात. जपानच्या प्रसिद्ध मंगा गोल्डन कामुयनेही आइनू संस्कृतीची जगाला ओळख करून दिली.  

twitter
4/8

मान्यता पुरेशी आहे की अधिक अधिकारांची आवश्यकता?

Ainu Tribe woman moustache

जरी सरकारने त्यांना मान्यता दिली असली तरी, तज्ञांचे मत आहे की हे फक्त एक प्रतीकात्मक पाऊल आहे. आजही आइनू लोकांना त्यांच्या नद्यांमध्ये सॅल्मन मासे पकडण्याचे किंवा त्यांच्या जमिनीवर शेती करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. 

twitter
5/8

Ainu Tribe woman moustache

धरणे बांधून अनेक पवित्र स्थळे बुडाली आहेत. ते अजूनही त्यांच्या पूर्वजांच्या अस्थी परत मागत आहेत, ज्या काही वर्षांपूर्वी जपानी संशोधकांनी कबरीतून बाहेर काढल्या होत्या.  

twitter
6/8

आइनूंचे स्वप्न काय आहे?

Ainu Tribe woman moustache

आइनूंचा असा विश्वास आहे की जेव्हा त्यांना त्यांच्या पूर्वजांप्रमाणेच त्यांच्या जमिनी, नद्या आणि जंगलांमध्ये पुन्हा जगता येईल तेव्हाच त्यांना खरा आदर मिळेल. ते त्यांची हरवलेली भाषा पुन्हा शिकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याचे वर्णन युनेस्कोने अत्यंत धोक्यात आणलेली म्हणून केले आहे.

twitter
7/8

ओठांवर मिशा का काढतात?

Ainu Tribe woman moustache

जपानमधील आइनू जमाती नेहमीच त्यांच्या अनोख्या परंपरांसाठी ओळखली जाते. सर्वात विचित्र आणि धक्कादायक परंपरा अशी होती की येथील महिला त्यांच्या ओठांभोवती रुंद काळे टॅटू काढत असत. बाहेरून हे टॅटू असे दिसत होते की जणू काही महिलांच्या चेहऱ्यावर काळ्या मिशा आहेत. परंतु प्रत्यक्षात हे टॅटू सौंदर्य, परिपक्वता आणि विवाहित असण्याचे प्रतीक मानले जात होते.   

twitter
8/8

Ainu Tribe woman moustache

दुसरीकडे, पुरुष खऱ्या दाढी आणि मिशा ठेवत असत, ज्यामुळे लोक अनेकदा महिलांवरील टॅटूला खऱ्या मिशा समजत असत.  

twitter
पुढील
अल्बम

सकाळी उठल्यानंतर लगेच लघवीला होते का? ही नेमकी कशाची लक्षणं? अजिबात करु नका दुर्लक्ष

पुढील अल्बम

सकाळी उठल्यानंतर लगेच लघवीला होते का? ही नेमकी कशाची लक्षणं? अजिबात करु नका दुर्लक्ष

सकाळी उठल्यानंतर लगेच लघवीला होते का? ही नेमकी कशाची लक्षणं? अजिबात करु नका दुर्लक्ष

सकाळी उठल्यानंतर लगेच लघवीला होते का? ही नेमकी कशाची लक्षणं? अजिबात करु नका दुर्लक्ष 9
टायरवर का बनवल्या जातात वेगवेगळ्या डिझाईन? काय आहे याचं कारण?

टायरवर का बनवल्या जातात वेगवेगळ्या डिझाईन? काय आहे याचं कारण?

टायरवर का बनवल्या जातात वेगवेगळ्या डिझाईन? काय आहे याचं कारण? 8
&#039;जिंकलो आपण...&#039;; दक्षिण मुंबईत मराठ्यांचा जल्लोष, हलगीच्या तालावर नाचत साजरा केला आनंद

'जिंकलो आपण...'; दक्षिण मुंबईत मराठ्यांचा जल्लोष, हलगीच्या तालावर नाचत साजरा केला आनंद

'जिंकलो आपण...'; दक्षिण मुंबईत मराठ्यांचा जल्लोष, हलगीच्या तालावर नाचत साजरा केला आनंद 9
जमिनीच्या 100 फूट खाली उतरून पकडावी लागेल ट्रेन, भारतातील सर्वात खोल रेल्वे स्टेशन मुंबईत, लोकेशन पाहाच!

जमिनीच्या 100 फूट खाली उतरून पकडावी लागेल ट्रेन, भारतातील सर्वात खोल रेल्वे स्टेशन मुंबईत, लोकेशन पाहाच!

जमिनीच्या 100 फूट खाली उतरून पकडावी लागेल ट्रेन, भारतातील सर्वात खोल रेल्वे स्टेशन मुंबईत, लोकेशन पाहाच! 8