फक्त 6 महिन्याचा अनुभव, तरीही अर्ज केलेला प्रत्येक Job मिळाला; फक्त ही एक Idea दरवेली ठरली उपयोगी
सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात नोकरी मिळवण्यासाठी अनेकदा अनुभव महत्त्वाचा ठरतो. जर अनुभव कमी असेल तर संधी मिळणंही कठीण असतं. मात्र एका तरुणीने फक्त सहा महिन्यांच्या उद्योग अनुभवाच्या जोरावर यशस्वीपणे नोकरी मिळवल्या.
Shivraj Yadav | Sep 21, 2025, 04:27 PM IST
मेलझरच्या मते, मुलाखतीदरम्यान अतिरिक्त प्रयत्न केल्याने तिला आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे सिद्ध कऱण्यात मदत झाली. विशेषतः जेव्हा तिच्याकडे मोठा अनुभव नव्हता. तिने अधोरेखित केले की हे केवळ अधिक काम करण्याबद्दल नाही तर नेतृत्व करण्यास आणि जबाबदारी घेण्यास तयार असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची मानसिकता प्रदर्शित करण्याबद्दल आहे.
