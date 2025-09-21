English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
फक्त 6 महिन्याचा अनुभव, तरीही अर्ज केलेला प्रत्येक Job मिळाला; फक्त ही एक Idea दरवेली ठरली उपयोगी

सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात नोकरी मिळवण्यासाठी अनेकदा अनुभव महत्त्वाचा ठरतो. जर अनुभव कमी असेल तर संधी मिळणंही कठीण असतं. मात्र एका तरुणीने फक्त सहा महिन्यांच्या उद्योग अनुभवाच्या जोरावर  यशस्वीपणे नोकरी मिळवल्या.   

Shivraj Yadav | Sep 21, 2025, 04:27 PM IST
भरती प्रक्रियेदरम्यान अपेक्षांपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी करणं आणि एक अशी रणनीती जी तिला इतर उमेदवारांपेक्षा सातत्याने वेगळी ठरवत असे.   

सोशल मीडिया आणि कम्युनिकेशन्स सल्लागार शेरोन मेलझरने LinkedIn वर तिचा अनुभव शेअर केला आणि तिने अर्ज केलेल्या प्रत्येक पोस्टसाठी कसं यश मिळाले हे सांगितलं.   

या क्षेत्रात तुलनेने नवीन असूनही तिला फक्त सहा महिन्यांचा अनुभव असूनही, तिने मुलाखत प्रक्रियेला सकारात्मक मानसिकतेने सामोरे जाऊन मुलाखत घेणाऱ्यांना प्रभावित करण्यात यश मिळवलं.  

तिने प्रत्येकवेळी फक्त आवश्यक असलेली किमान माहिती सादर करण्याऐवजी, सातत्याने अपेक्षा ओलांडण्याचं निवडलं.   

एका प्रसंगी सोशल मीडिया आणि कम्युनिटी मॅनेजरच्या पोस्टसाठी अर्ज करताना, तिला एका नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमासाठी कंटेंट स्ट्रॅटेजी सादर करण्यास सांगितलं. बहुतेक उमेदवारांनी मूलभूत कागदपत्र सादर केले असते, तरीही तिने अनेक पावले पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला.  

मेलझरने एक कंटेंट प्लॅन तयार केला. ज्यामध्ये उदाहरणे आणि कस्टम मॉकअप समाविष्ट होते. तिने तिच्या कल्पना मांडण्यासाठी एक व्हिडिओ प्रेझेंटेशन रेकॉर्ड आणि एडिट देखील केला.   

खरं तर इतके प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नव्हती. पण यातून तिने घेतलेला पुढाकार, व्यावहारिक कौशल्य हे दिसलं.  

मुलाखत देताना जणू काही आपण खरंच कामावर असल्याप्रमाणे वागणूक देत प्रोजेक्ट करण्याची ही कला सतत आपल्या बाजूने फायद्याच ठरली असं तिने सांगितलं आहे.   

ते फक्त तांत्रिक क्षमता दाखवण्याबद्दल नव्हते. तर मुलाखत घेणाऱ्यांना आफण आधीच एका टीम सदस्याप्रमाणे विचार करत असून पुढाकार घेत प्रोजेक्ट पुढे नेऊ शकतो हे सिद्ध करण्याबाबत होतं.   

मेलझरच्या मते, मुलाखतीदरम्यान अतिरिक्त प्रयत्न केल्याने तिला आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे सिद्ध कऱण्यात मदत झाली. विशेषतः जेव्हा तिच्याकडे मोठा अनुभव नव्हता. तिने अधोरेखित केले की हे केवळ अधिक काम करण्याबद्दल नाही तर नेतृत्व करण्यास आणि जबाबदारी घेण्यास तयार असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची मानसिकता प्रदर्शित करण्याबद्दल आहे.  

या पातळीवरील वचनबद्धता दाखवून तिने फक्त आपल्यात क्षमता असल्याचं सिद्ध केलं नाही, तर परिपूर्ण आणि गुंतवणूक करण्यास योग्य असल्याचं दाखवून दिलं. ही रणनीती तिच्या करिअरच्या वाढीमध्ये सातत्यपूर्ण घटक राहिली आहे आणि पुढे जाण्यासाठी तिच्या दृष्टिकोनाचे मार्गदर्शन करत आहे, असे तिने नमूद केले.

