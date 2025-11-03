Pan-Aadhaar link: 31 डिसेंबरपर्यंत आधार-पॅन लिंक केलं नाही तर....
PAN-Aadhaar Linking Deadline: पॅन कार्ड हा आयकर विभागाने जारी केलेला १०-अंकी युनिक कोड आहे. तो व्यक्तीच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यास मदत करतो. जर तुम्ही ते आधारशी लिंक केले नाही तर तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय केले जाऊ शकते.
जर तुम्ही तुमचे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड अद्याप लिंक केले नसेल, तर उशीर करू नका. आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की जर दोन्ही कागदपत्रे 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लिंक केली नाहीत तर तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय (इनऑपरेटिव्ह) होईल. यामुळे कर भरणे, बँक खाते उघडणे किंवा गुंतवणूक करणे कठीण होईल. आजकाल, प्रत्येक आर्थिक कामासाठी पॅन कार्ड आवश्यक आहे, मग ते आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरणे, नवीन बँक खाते उघडणे किंवा मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणे असो. म्हणून, जर तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय झाले तर ते समस्या निर्माण करू शकते.
जर तुम्ही तुमचा पॅन आधारशी लिंक केला नाही तर
31 डिसेंबर नंतर काय होईल?
जर तुम्ही 31 डिसेंबर 2025 च्या अंतिम मुदतीपर्यंत तुमचा पॅन आणि आधार लिंक केला नाही, तर तुमचा पॅन निष्क्रिय केला जाईल. नंतर तुम्ही अनेक महत्त्वाची कामे करू शकणार नाही, जसे की: तुम्ही तुमचा आयटीआर दाखल करू शकणार नाही. पूर्वी दाखल केलेले रिटर्न देखील अवैध मानले जातील. तुमचा कर परतावा रोखला जाऊ शकतो. बँक खाती रोखली जाऊ शकतात. सक्रिय पॅनशिवाय म्युच्युअल फंड, शेअर्स किंवा एसआयपीमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य होणार नाही. सीबीडीटीनुसार, अंतिम मुदतीनंतर लिंक केल्यास ₹१,००० पर्यंत दंड होऊ शकतो.
पॅन-आधार ऑनलाइन कसे लिंक करायचे?
जर तुमच्याकडे आधार क्रमांक असेल, तर तुम्ही तुमच्या घरबसल्या दोन्ही कागदपत्रे लिंक करू शकता. प्रथम, आयकर विभागाच्या वेबसाइट https://www.incometax.gov.in ला भेट द्या. होमपेजवरील लिंक आधार पर्यायावर क्लिक करा. आता, तुमचा पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक आणि इतर आवश्यक माहिती प्रविष्ट करा. तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर एक ओटीपी पाठवला जाईल; तो प्रविष्ट करा. पडताळणीनंतर, लिंकिंग प्रक्रिया पूर्ण होईल.
ऑफलाइन लिंक कसा करावा?
जर तुम्ही ते ऑनलाइन करू शकत नसाल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या पॅन सेवा केंद्रात किंवा आयकर कार्यालयात देखील जाऊ शकता. तेथे, तुम्हाला तुमचे पॅन कार्ड, तुमच्या आधार कार्डची स्व-प्रमाणित प्रत आणि एक अर्ज फॉर्म सबमिट करावा लागेल. फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, तुम्हाला एक पावती मिळेल, जी तुम्हाला स्थिती ट्रॅक करण्यास मदत करेल.
तुमचा पॅन आणि आधार लिंक करण्यापूर्वी 'या' गोष्टी तपासा
पॅन ऍक्टिव आहे की नाही हे समजून घ्या
गुंतवणूक आणि बँकिंगवर परिणाम
जर तुमचा पॅन निष्क्रिय केला गेला तर शेअर ट्रेडिंग, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक किंवा एसआयपी सारख्या सुविधा बंद केल्या जातील. बँक खात्यांमधून जास्त टीडीएस कापला जाऊ शकतो आणि नवीन खाते उघडणे कठीण होईल. म्हणून, तुमचे आर्थिक व्यवहार अखंडितपणे सुरू राहण्यासाठी अंतिम मुदतीपूर्वी पॅन-आधार लिंकिंग पूर्ण करणे चांगले.
