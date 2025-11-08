English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
केळवणाचा मान; मोदक, मसालेभाताचं पान... आदेश-सुचित्रा बांदेकरांच्या लेकासाठी कोणी घातला हा घाट?

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married : आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर या मराठी कलाजगतातील अतिशय लोकप्रिय जोडीचा मुलगा लग्नबंधनात अडकण्यास सज्ज... पाहा त्याच्या केळवणासाठी कोणी लावली हजेरी... 

Sayali Patil | Nov 08, 2025, 01:59 PM IST
1/8

कलाजगत

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married soon celebrity friends did kelvan at Aaswad Dadar Hotel photos

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married : हिंदी कलाविश्वाप्रमाणेच मराठी कलाजगतामध्येसुद्धा काही जोड्या अशा आहेत, ज्यांची कमाल लोकप्रियता असून, या जोड्यांना कायमच प्रेक्षकांनी मनात आणि अगदी आपल्या कुटुंबातही स्थान दिलं आहे. 

2/8

आदेश बांदेकर

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married soon celebrity friends did kelvan at Aaswad Dadar Hotel photos

अशाच जोडीपैकी एक म्हणजे 'होम मिनिस्टर' फेम आदेश बांदेकर आणि त्यांची पत्नी सुचित्रा बांदेकर. या सेलिब्रिटी जोडीच्या घरी सध्या सुरुय त्यांच्या लेकाच्या म्हणजेच सोहम बांदेकरच्या लग्नाची लगबग.   

3/8

नवी व्यक्ती

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married soon celebrity friends did kelvan at Aaswad Dadar Hotel photos

थोडक्यात बांदेकर कुटुंबात आता एक नवी व्यक्ती जोडली जाणार असून, त्या व्यक्तीच्या स्वागतासाठीच हे कुटुंब सज्ज होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार बांदेकरांच्या लेकाचं लग्न अभिनेत्री पूजा बिरारी हिच्यासह होणार आहे. 

4/8

लग्न

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married soon celebrity friends did kelvan at Aaswad Dadar Hotel photos

याबाबत अर्थात वधूच्या नावाबाबत किंवा सोहमच्या लग्नाबाबत आतापर्यंत बांदेकर दाम्पत्यानं अधिकृतपणे भाष्य केलं नव्हतं. पण, आता थेट त्याच्या केळवण समारंभाचाच फोटो समोर आल्यामुळं या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.   

5/8

सेलिब्रिटी मित्रमंडळी

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married soon celebrity friends did kelvan at Aaswad Dadar Hotel photos

नुकतंच बांदेकर कुटुंबाच्या अगदी जवळच्या अशा त्यांच्या सेलिब्रिटी मित्रमंडळींनी मिळून दादरच्या आस्वाद उपहारगृहात हा छोटेखानी समारंभ पार पाडला. जिथं साग्रसंगीत जेवणाची पानं, ओवाळणी असा सारा घाट घातल्याचं पाहायला मिळालं.   

6/8

केळवण

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married soon celebrity friends did kelvan at Aaswad Dadar Hotel photos

सुकन्या कुलकर्णी मोने यांनी या समारंभाचं मनोगत व्यक्त करत लिहिलेल्या आणि 'आस्वाद'नं सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टनुसार, 'सोहम बांदेकर.... सुचित्रा आणि आदेश बांदेकर ह्यांचा मुलगा. लवकरच हसत हसत आनंदाने लग्नबंधनात अडकणार आहे म्हणून त्याच्या सगळ्या मावश्या सुकन्या,पूर्वा, शिल्पा (ऋजुताची कमतरता जाणवली) आणि अभिजित मामाने त्याचे केळवण केले.'   

7/8

पायघड्या

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married soon celebrity friends did kelvan at Aaswad Dadar Hotel photos

पारंपरिक, सात्विक केळवणाच्या निमित्तानं ही मंडळी एकत्र आली, नवरदेवासाठी थेट फुलांच्या पायघड्या घातल्या गेल्या. पेढा आणि चाफ्याच्या फुलांनी त्यांचं स्वागत आणि नंतर औक्षणही झालं. 

8/8

शुभेच्छांचा वर्षाव

Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married soon celebrity friends did kelvan at Aaswad Dadar Hotel photos

वडा आणि कोथिंबीर वडीनं सुरुवात झालेल्या या केळवणाच्यचा पानात पंच पक्वान्न वाढली देली. खरवस, दुधी हलवा, बासुंदी, श्रीखंड आणि मोदक, भाज्या, कढी, मसाले भात, पुऱ्या, कोशिंबीर, ताक, कुरडई असा कमाल बेत इथं करण्यात आला होता. सोहमच्या या केळवणाचे खास क्षण सोशल मीडियाच्या माध्यामातून बांदेकर कुटुंबाच्या चाह्त्यांनी पाहिले आणि त्यांच्या या लेकाच्या जीवनातील नव्या टप्प्यासाठी शुभेच्छांचा वर्षावही केला. 

