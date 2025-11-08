केळवणाचा मान; मोदक, मसालेभाताचं पान... आदेश-सुचित्रा बांदेकरांच्या लेकासाठी कोणी घातला हा घाट?
Aadesh and suchitra Bandekar son soham to get married : आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर या मराठी कलाजगतातील अतिशय लोकप्रिय जोडीचा मुलगा लग्नबंधनात अडकण्यास सज्ज... पाहा त्याच्या केळवणासाठी कोणी लावली हजेरी...
Sayali Patil | Nov 08, 2025, 01:59 PM IST
कलाजगत
आदेश बांदेकर
नवी व्यक्ती
लग्न
सेलिब्रिटी मित्रमंडळी
केळवण
सुकन्या कुलकर्णी मोने यांनी या समारंभाचं मनोगत व्यक्त करत लिहिलेल्या आणि 'आस्वाद'नं सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टनुसार, 'सोहम बांदेकर.... सुचित्रा आणि आदेश बांदेकर ह्यांचा मुलगा. लवकरच हसत हसत आनंदाने लग्नबंधनात अडकणार आहे म्हणून त्याच्या सगळ्या मावश्या सुकन्या,पूर्वा, शिल्पा (ऋजुताची कमतरता जाणवली) आणि अभिजित मामाने त्याचे केळवण केले.'
पायघड्या
