  जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी आधार कार्ड व्हॅलिड की इनव्हॅलिड? सर्वोच्च न्यायालय आणि UIDAI ने दिली मोठी अपडेट

जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी आधार कार्ड 'व्हॅलिड' की 'इनव्हॅलिड'? सर्वोच्च न्यायालय आणि UIDAI ने दिली मोठी अपडेट

भारतामध्ये सर्वात जास्त महत्त्व हे आधार कार्डला दिले जाते, तुम्हाला आधारकार्ड असेल तर कोणत्याही दुसऱ्या कागदपत्राची गरज लागणार नाही. पण आता UIDAI नेच नव्हे, तर न्यायालये आणि अनेक सरकारी विभागांनीही याबद्दल काही अपडेट स्पष्ट केले आहे. 

Shubhangi Mere | Apr 28, 2026, 06:14 PM IST
UIDAI ची माहिती

आता UIDAI ने सांगितले आहे की तुमच्यासाठी आधारकार्ड फार महत्वाचे असणार आहे, त्याआधी तुम्हाला ही बातमी वाचणे फार गरजेचे असणार आहे. बिझनेस टुडेने वृताला आता UIDAI ने एक मोठे निवेदन सादर केले आहे. 

आधारकार्ड बद्दल अपडेट

निवेदनामध्ये असे सांगितले आहे की, जर तुम्हाला आधारकार्ड जन्मतारखेचा ठोस पुरावा म्हणून तुम्हाला वापरायचे असल्यास तुम्ही ते वापरु शकणार नाहीत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ओळखीचा आणि पत्याचा पुरावा

UIDAI स्पष्ट सांगितले आहे की, आधार कार्ड हे फक्त तुमच्या ओळखीचा आणि तुमच्या पत्याचा पुरावा असणार आहे. आधारकार्ड हे तुमच्या वयाचे अधिकृत दस्तऐवज नाही असे सांगितले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आधारकार्ड हे वैध की अवैध

मागील काही वर्षापासून भारतामध्ये आपण शाळा, कॅालेज, बॅकिंग आणि सरकारी योजनांसाठी आधार कार्डचा वापर केला जातो. पण मग आता या अपडेटनंतर आधारकार्ड हे वैध आहे की नाही असा प्रश्न नागरिकांना आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

UIDAI दिली माहिती

आधारकार्डवर जी जन्मतारिख असते ती नेहमीच पूर्णपणे सत्यापित नसते. त्यामुळे मग UIDAI यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेकदा लोक अनेकदा योग्य कागदपत्रांशिवाय आपली जन्मतारीख जाहीर करतात हे योग्य नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

अंतिम पुरावा कोणता?

त्यामुळे मग आधारकार्डवर नोंदवण्यात आलेली जन्मतारिख ही सरकारी नोंदींनुसार पूर्णपणे अचूक असलेच असे नाही, त्यामुळे आधारकार्ड हे अंतिम पुरावा असणार नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

जन्मतारखेचा निश्चित पुरावा

आधारकार्ड संदर्भात ही माहिती फक्त UIDAI नेच नाही तर नायालय आणि अनेक सरकारी विभागांनी देखील दिली आहे. यामध्ये स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की आधारकार्ड हे वय आणि जन्मतारखेचा निश्चित पुरावा नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या 'राजा शिवाजी चित्रपटात' सलमान खान कोणती भूमिका साकारणार?

भारतावर हवाई संकट! विमानं बंद पडण्याची शक्यता; Airlines कंपन्यांकडून सरकारकडे तात्काळ मदतीसाठी याचना

तब्बल 22 कोटी 40 लाख रुपये वाचणार... सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; पण नेमकं हे प्रकरण काय? वाचा A To Z माहिती

भारतातील &#039;या&#039; व्यक्तीकडे आहे स्वतःच रेल्वे स्टेशन, घराच्या दरवाजापर्यंत टाकून घेतला रेल्वे ट्रक

