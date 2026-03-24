English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • फोटो
Social Media यूजर्सना करावं लागणार आधार-PAN लिंक; सरकारच्या निर्णयाचा तुमच्यावर काय परिणाम?

Social Media Users: संसदेच्या ‘महिला सक्षमीकरण समिती’ने ‘सायबर गुन्हे आणि सायबर सुरक्षा’ या अहवालात केंद्र सरकारला मोठी शिफारस केली आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 24, 2026, 07:19 PM IST
twitter
1/8

Social Media Users: संसदेच्या ‘महिला सक्षमीकरण समिती’ने ‘सायबर गुन्हे आणि सायबर सुरक्षा’ या अहवालात केंद्र सरकारला (गृह मंत्रालय आणि आयटी मंत्रालय) मोठी शिफारस केली आहे. सोशल मीडिया, डेटिंग अॅप्स आणि गेमिंग अॅप्सवर KYC (Know Your Customer) आणि वयाची पडताळणी (Age Verification) अनिवार्य करण्याची सूचना दिली आहे.

twitter
2/8

फेक आयडी आणि फेक प्रोफाइलवर लगाम

समिती म्हणते की, इंटरनेटवर बनावट ओळख वापरून गुन्हे वाढत आहेत. म्हणून सर्व अॅप्सवर सरकारी कागदपत्रे (आधार, पॅन इ.) देऊन KYC करणे बंधनकारक करावे. यामुळे कोणी दुसऱ्याच नावाने अकाउंट उघडता येणार नाही आणि अनामिक त्रास देणे कठीण होईल.

twitter
3/8

पोलिसांना गुन्हेगार शोधणे सोपे होणार

KYC केल्याने प्रत्येक युजरची खरी ओळख जोडली जाईल. त्यामुळे सायबर गुन्हे, ट्रोलिंग, हॅरासमेंट किंवा खासगी फोटो शेअर करण्यासारखे गुन्हे घडल्यास पोलिसांना गुन्हेगारापर्यंत पोहोचणे खूप सोपे होईल, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

twitter
4/8

मुलांसाठी ‘एज-गेटिंग’ सिस्टम अनिवार्य

मुलांना वयानुसार योग्य नसलेले कंटेंट दिसू नये म्हणून कठोर वयाची पडताळणी प्रणाली (Age-Gating) लागू करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे लहान मुलांना अनुचित मजकूरापासून संरक्षण मिळेल.

twitter
5/8

डेटिंग आणि गेमिंग अॅप्ससाठी कडक नियम

डेटिंग आणि ऑनलाइन गेमिंग अॅप्ससाठी विशेष कठोर लायसन्सिंग नियम बनवावेत. जर एखाद्या अॅपने महिलांना किंवा मुलांना फसवणूक, जबरदस्ती किंवा हानीपासून वाचवले नाही तर त्यांना भारी दंड ठोठवण्याची शिफारस आहे.

twitter
6/8

‘हाय-रिस्क’ फ्लॅग

ज्या अकाउंटवर सतत तक्रारी येतात त्यांना ‘हाय-रिस्क’ म्हणून चिन्हांकित करावे आणि त्यांची नियमित पुन्हा KYC करावी, असे समितीने सांगितले आहे. यामुळे सायबर स्टॉकिंग आणि ऑनलाइन छळ थांबेल.

twitter
7/8

तक्रारींचे जलद निवारण यंत्रणा हवी

सायबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन छळ, खासगी फोटो शेअर आणि ट्रोलिंगच्या वाढत्या प्रकरणांना रोखण्यासाठी अॅप्समध्ये वेगवान तक्रार निवारण यंत्रणा (Complaint Redressal Mechanism) तयार करावी, अशी सूचना दिली आहे.

twitter
8/8

डेटा सुरक्षेची चिंता

हे नियम सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असले तरी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अनिवार्य KYCमुळे सरकारचे नजरेचे जाळे वाढेल आणि गोपनीयता धोक्यात येईल. मोठ्या प्रमाणात आधार-पॅन देण्याने डेटा लीक होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, ज्यांच्याकडे सरकारी कागदपत्रे नाहीत अशा लोकांना या अॅप्सचा वापर करणे कठीण होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

जगातील शेवटचा रेल्वे ट्रॅक कुठे आहे? 'या' ठिकाणाला म्हणतात End Of The World

पुढील अल्बम

जगातील शेवटचा रेल्वे ट्रॅक कुठे आहे? &#039;या&#039; ठिकाणाला म्हणतात End Of The World

जगातील शेवटचा रेल्वे ट्रॅक कुठे आहे? 'या' ठिकाणाला म्हणतात End Of The World

जगातील शेवटचा रेल्वे ट्रॅक कुठे आहे? 'या' ठिकाणाला म्हणतात End Of The World 8
पुण्यापासून फक्त 13 KM अंतरावर चमत्कार! 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले धरणाखाली बुडालेले मंदिर; वर्षातून फक्त 4 महिने मिळते देवाचे दर्शन

पुण्यापासून फक्त 13 KM अंतरावर चमत्कार! 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले धरणाखाली बुडालेले मंदिर; वर्षातून फक्त 4 महिने मिळते देवाचे दर्शन

पुण्यापासून फक्त 13 KM अंतरावर चमत्कार! 8 महिन्यानंतर पाण्याबाहेर आले धरणाखाली बुडालेले मंदिर; वर्षातून फक्त 4 महिने मिळते देवाचे दर्शन 8
भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं?

भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं?

भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी गुड न्यूज! वर्षातून 13 वेळा रिचार्जची कटकट मिटणार; काय घडलंय नेमकं? 8
New Job Rule: वजन वाढलं तर नोकरी जाणार! पगार द्यायचा की नाही हे ही कंपनी वजन पाहून ठरवणार

New Job Rule: वजन वाढलं तर नोकरी जाणार! पगार द्यायचा की नाही हे ही कंपनी वजन पाहून ठरवणार

New Job Rule: वजन वाढलं तर नोकरी जाणार! पगार द्यायचा की नाही हे ही कंपनी वजन पाहून ठरवणार 9