/Aajche Rashi Bhavishya 10 July 2026 : योगिनी एकादशी! 3 राशींवर लक्ष्मी नारायण प्रसन्न, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 July 2026 in Marathi : वैदिक पंचांगानुसार आज भरणी नक्षत्रात योगनी एकादशी आहे. असा हा आजचा शुक्रवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
घनिष्ठ संबंध आणि जवळीक साधण्याचा दिवस असणार आहे. आज तुमचा दिवस उत्साही असणार आहे. आत्मविश्वास प्रबळ असणार आहे. कोणतीही प्रलंबित कामं पूर्ण होणार आहे. कुटुंबाकडून साथ मिळणार आहे. नवीन मोठी गुंतवणूक किंवा खरेदी आज टाळा.
आजचा दिवस आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबींसाठी उत्तम असणार आहे. आहारात लक्ष द्या. विशेष डोळ्यांची काळजी घ्या. जुन्या आर्थिक समस्या दूर होतील. मोठे निर्णय घेणार आहात. वडीलधाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. करिअरमध्ये संयम ठेवा.
आजचा दिवस संवाद आणि प्रवासासाठी प्रभावी आहे. भावा किंवा बहिणीसोबत महत्त्वाची चर्चा होणार आहे. खांद्यात वेदना किंवा अस्वस्थता जाणवणार आहे. प्रकल्पामध्ये सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. करिअरमधील जुने काम पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळणार आहे.
आजचा दिवस घर आणि कौटुंबिक बाबींसाठी खूप शुभ असणार आहे. घरातील वातावरण शांत आणि आनंदी असणार आहे. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित कोणतीही जुनी, प्रलंबित कामं मार्गी लागणार आहे. करिअरला योग्य दिशा मिळणार आहे. नफ्यातून सकारात्मक ऊर्जा मिळणार आहे.
सर्जनशीलता आणि मुलांच्या बाबतीत एक विशेष दिवस आज ठरणार आहे. संध्याकाळी आपल्या मुलांसोबत वेळ व्यतित करणार आहे. प्रेम जीवनात उत्कट भावना जाणवणार आहे. पाठीच्या कण्याची काळजी घ्या. जुनी समस्या सुटणार आहे. करिअरसाठी सकारात्मक दिवस असेल.
आजचा दिवस आरोग्य आणि दैनंदिन कामांसाठी प्रभावी राहणार आहे. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. जुने कर्ज फेडण्यासाठी आज एक चांगली संधी असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जुन्या कामांवर लक्ष केंद्रित करा. आळस आणि कमी ऊर्जा तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे.
आजचा दिवस त्यांच्या जोडीदारासाठी आणि भागीदारीसाठी सकारात्मक असणार आहे. जोडीदारासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन आखणार आहात. तुमच्या नात्यात एक गहन ऊर्जा असणार आहे. मूत्रपिंडांची काळजी घ्या. भरपूर पाणी प्या. आपल्या करिअरमध्ये जुन्या कामाना प्रगती मिळणार आहे.
गुप्त बाबी आणि लपलेल्या माहितीसाठी आजचा दिवस प्रभावी असणार आहे. एखादी रहस्यमय किंवा लपलेली बाब अचानक समोर येणार आहे. जुने कर्ज फेडण्याची संधी मिळणार आहे. कामातून मोठं यश मिळणार आहे. अनपेक्षित अचानक काही तरी असं घडले ज्यामुळे तुमचं मन शांत होणार आहे.
भाग्य आणि धर्माच्या दृष्टीकोनातून दिवस शुभ असणार आहे. कामात गती मिळणार आहे. दीर्घकाळात फायदेशीर परिणाम मिळणार आहे. उच्च शिक्षणाशी संबंधित कोणत्याही कामात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. विश्रांती घेणे गरजेचे असणारआहे. करिअरमध्ये आत्मविश्वास असणार आहे. घाईघाईने मोठे निर्णय टाळा.
करिअर आणि सामाजिक सन्मानाच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. बॉस किंवा वरिष्ठांकडून बोलण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारी कामात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुमचा आदर केला आहे. जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळणार आहे.
नफा आणि मित्रांच्या बाबतीत चांगला दिवस असणार आहे. तुमची जुनी इच्छा पूर्ण होणार आहे. जुन्या मित्राची अनपेक्षित भेट होणार आहे. नेटवर्किंगसाठी आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. करिअरमध्ये जुनी कामं पुन्हा नव्याने सुरुवात करा. उत्साहाच्या भरात घाई करु नका.
आजचा दिवस कौटुंबिक आणि आर्थिक बाबींच्या भोवती फिरणार आहे. एकांतात जु्न्या समस्यावर चिंता करणार आहात. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. अनावश्यक खर्च महागात पडू शकत नाही.जुन्या व्यक्तीशी पुन्हा संपर्क करणार आहात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)