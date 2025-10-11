Aajche Rashi Bhavishya 12 October: रविवार नवम पंचम योगासह रवियोग; या लोकांनी पैशाच्या व्यवहारात काळजी घ्यावी
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 October 2025 in Marathi: रविवारी 12 ऑक्टोबरला चंद्राचे मिथुन राशीत गुरुसोबत होणारे भ्रमण गजकेसरी योग निर्माण करणार आहे.मृगशिरा नक्षत्रासह रवि योग आणि वारण योगाची निर्मिती शुभ असणार आहे. तसंच गुरु आणि मंगळाचा नवम पंचम योग असणार आहे. याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर दिसून येणार आहे. काही राशींना केवळ नफ्याच्या चांगल्या संधीच मिळणार नाहीत तर त्यांना लक्षणीय आर्थिक लाभ देखील मिळू शकेल. रविवारचा हा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.