Aajche Rashi Bhavishya 12 October: रविवार नवम पंचम योगासह रवियोग; या लोकांनी पैशाच्या व्यवहारात काळजी घ्यावी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 October 2025 in Marathi: रविवारी 12 ऑक्टोबरला चंद्राचे मिथुन राशीत गुरुसोबत होणारे भ्रमण गजकेसरी योग निर्माण करणार आहे.मृगशिरा नक्षत्रासह रवि योग आणि वारण योगाची निर्मिती शुभ असणार आहे. तसंच गुरु आणि मंगळाचा नवम पंचम योग असणार आहे. याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर दिसून येणार आहे. काही राशींना केवळ नफ्याच्या चांगल्या संधीच मिळणार नाहीत तर त्यांना लक्षणीय आर्थिक लाभ देखील मिळू शकेल. रविवारचा हा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Oct 11, 2025, 11:13 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

आज तुमच्या जोडीदाराकडून किंवा कुटुंबातील एखाद्या मोठ्या सदस्याकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळाल्याने आनंद होईल. माहितीपूर्ण निर्णय आणि वेळेवर नियोजन करूनही, कामाच्या ठिकाणी काही कमतरता राहतील. बाहेर खाणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या विरोधकांच्या कटांपासून सावध रहा. कुटुंबातील तरुण सदस्यांसोबत जास्त वेळ घालवा. त्यांना तुमच्या पाठिंब्याची नितांत आवश्यकता आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

आजचा दिवस शुभ आहे. खर्च वाढेल. तुम्ही धार्मिक यात्रेवर जाऊ शकता. आर्थिक लाभासाठी दुसऱ्याच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. आज तुम्ही तुमच्या प्रियकराला भेटाल. दिवसभर उत्साह राहील. काही गोंधळामुळे नफा मिळू शकतो. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेतल्यास प्रकरण सुटू शकते.  

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज अनैतिक संबंध किंवा चुकीचे काम टाळा, कारण नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल, परंतु तुमच्या कुटुंबात शांतता आणि समाधान राहील. आज सावधगिरी बाळगण्याचा दिवस आहे. इतरांशी वाद टाळा, कारण त्यामुळे भांडणे होऊ शकतात. तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी दिली जाईल. इतरांना मदत केल्याने तुमच्या हृदयाला शांती मिळेल.

कर्क (Cancer Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त शुभ राहील. घरातील वातावरण आनंददायी राहील. आज तुम्ही काहीही करण्याचा निर्णय घेतला तरी तुमच्या सभोवतालचे लोक विरोधी मते मांडतील. तुम्हाला कामावर अपेक्षेप्रमाणे आर्थिक यश मिळेल. प्रामाणिकपणाने बांधलेले नाते तुम्हाला दीर्घकाळ टिकवेल. काही लोकांना आज त्यांचे नशीब चमकत असल्याचे दिसून येईल.  

सिंह (Leo Zodiac)

आजचा दिवस नातेवाईक आणि मित्रांसोबत घरी चांगला वेळ घालवण्याचा असेल. कुटुंबात आनंद आणि समृद्धी वाढेल आणि नातेसंबंध मजबूत होतील. प्रवासाच्या योजना आखल्या जातील. पाठीचा ताण येऊ शकतो. कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. तुमच्या जोडीदारासोबत संध्याकाळचा खास कार्यक्रम यशस्वी होईल. आदर वाढेल आणि अचानक झालेली सहल फायदेशीर ठरू शकते.

कन्या (Virgo Zodiac)

आजचा दिवस चांगला जाईल. नफ्याच्या संधी तुमच्या वाटेवर आहेत. तुम्ही एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीवर पैसे खर्च कराल. तुमचे आयुष्य एक नवीन वळण घेईल. आज तुम्हाला न्यायालयात यश मिळेल. तुम्ही रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकता. महिलांना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून चांगले सहकार्य मिळेल. तुम्ही प्रवास कराल आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांबद्दल जागरूक राहाल.

तूळ (Libra Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी सक्रिय आहे. तुम्हाला इतर दिवसांपेक्षा घरात आणि बाहेर कमी काम करावे लागेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल. पैशाच्या समस्या सुटतील. आरोग्याच्या समस्याही सुटतील. तुम्ही एखाद्या खास व्यक्तीला भेटाल आणि तुमच्या व्यवसायाला फायदा होईल. एखादी महत्त्वाची गोष्ट गमावल्याबद्दल तुम्हाला दुःख वाटू शकते.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आज तुमचे मन अस्वस्थ असेल. तुम्हाला धार्मिक कार्यात रस असेल, ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहाल. थोडेसे कष्ट केल्यास तुम्हाला आदर मिळेल. आज तुमचे आरोग्य सुधारू शकते, परंतु सकाळपासून तुम्हाला चिडचिड वाटेल. चांगल्या वागण्यामुळे तुम्हाला नवीन मित्र बनण्यास मदत होईल आणि नवीन प्रकल्पावर काम सुरू होईल. एखाद्याच्या छोट्याशा टिप्पण्यांनी तुम्हाला दुःख वाटू शकते. ऑफिसमध्ये महत्त्वाचे बदल होतील आणि तुमचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे दिसून येईल.

धनु (Sagittarius Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला आहे. राजकीय घडामोडी वाढतील. अनुभवी व्यक्तीकडून फायदा होईल, पण त्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतील. तुमचे आयुष्य एक नवीन वळण घेईल. गुंतागुंतीचे रिअल इस्टेट आणि मालमत्तेचे प्रश्न आज सोडवले जाऊ शकतात. खोट्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका, अन्यथा तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागेल. तुमच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींबद्दल निष्काळजीपणा टाळा, कारण यामुळे तणाव वाढू शकतो. मालमत्तेचे प्रश्न सुटतील.

मकर (Capricorn Zodiac)

आज तुम्हाला आरोग्याशी संबंधित काही समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. तुम्ही आधीच आळशी आहात आणि तुमचे आरोग्यही थोडे कमकुवत असेल, ज्यामुळे तुम्ही काम टाळाल. दिवसाच्या पहिल्या सहामाहीत किरकोळ वाद उद्भवू शकतात, परंतु तुमच्या विवेकबुद्धीने ते लवकर सोडवले जातील. वाढत्या खर्चाला आळा बसेल. अधिक मेहनत केल्याने आणि तुमचे वर्तन सुधारल्याने तुम्हाला फायदा होईल.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आज आवश्यक कामांमध्ये व्यस्त असतील. कुटुंबात आनंद आणि समृद्धी वाढेल आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील. ऑफिसमध्ये काम हळूहळू केल्याने नक्कीच फायदा होईल. अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा. मालमत्तेचा फायदा होईल. अनावश्यक खर्च वाढू शकतो आणि कामात अडथळा येऊ शकतो, परंतु कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक परिणाम मिळतील. नवीन सहकारी ऑफिसमध्ये तुम्हाला मदत करतील.

मीन (Pisces Zodiac)

आजचा दिवस भाग्यवान असेल. जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वेळ अनुकूल असेल. व्यवसाय आणि गुंतवणुकीबाबतचे तणाव संपतील. तुम्हाला प्रवास आणि मनोरंजनाचा आनंद मिळेल. तुमची दैनंदिन दिनचर्या आणि खाण्यापिण्याची योजना व्यवस्थितपणे आखा. तुमच्या जोडीदाराशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवा, अन्यथा तुम्हाला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते.  

