Aajche Rashi Bhavishya 13 October: सोमवारी अहोई अष्टमीला गजकेसरी राजयोग; सिंह आणि कन्या राशींना गुंतवणुकीतून नफा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 October 2025 in Marathi: सोमवारी 13 अहोई अष्टमी असून या दिवशी आई आपल्या मुलाच्या दीर्घयुष्य आणि प्रगतीसाठी उपवास ठेवते. अहोई अष्टमीला गजकेसरी राजयोगाचा शुभ परिणाम जुळून आला आहे. या राजयोगाच्या प्रभावामुळे सन्मान आणि आर्थिक लाभ होणार आहे. सोमवारचा हा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Oct 12, 2025, 11:34 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

आज तुमच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार येतील, परंतु तुम्ही दबावाखाली चुकीचे निर्णय घेण्याचे टाळावे. तुमचे उत्पन्न वाढेल. तुमचे वर्तन बदला. चिडचिडेपणा तुमचा दिवस खराब करू शकतो. सर्जनशील आवड वाढेल. वैवाहिक बाबी स्थिर राहतील. तुम्हाला कामात यश मिळेल.

वृषभ (Taurus Zodiac)

आज तुम्हाला जास्त मेहनत करावी लागू शकते. त्यामुळे यश मिळविण्यासाठी तुम्ही तुमच्या कठोर परिश्रमावर विश्वास ठेवावा. वैयक्तिक कामांसाठी तुमच्याकडे वेळ नसेल. कौटुंबिक समस्यांमुळे त्रास होईल. नवीन नातेसंबंधांबद्दल सावधगिरी बाळगणे महत्वाचे आहे. तुमच्या मुलांनाही त्यांच्या प्रगतीत यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी अडथळे येऊ शकतात.

मिथुन (Gemini Zodiac)

आजचे महत्त्व समजून घ्या. आराम कमी होईल. पोटाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात, परंतु तुम्हाला काही मानसिक ताण देखील येईल. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल, जो तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. वेळ वाया घालवू नका. खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तुम्ही कामाच्या बाबतीत महत्त्वाचे निर्णय घ्याल.

कर्क (Cancer Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्र परिणाम घेऊन येईल. तुमचा इच्छित जीवनसाथी मिळाल्याने आनंद मिळेल. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होईल. आनंद वाढेल आणि कौटुंबिक प्रगती क्षितिजावर असेल. विरोधकांचा पराभव होईल. कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा मिळण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक दिखावा आणि दिखाऊपणा टाळा. कामाच्या ठिकाणी महिला मैत्रिणीसोबतचे तुमचे नाते मजबूत होईल.  

सिंह (Leo Zodiac)

आज तुम्हाला फायदा होईल. कामात यश मिळेल आणि जे करायचे आहे ते करा. काळजीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्या. राजकीय निर्णय फायदेशीर ठरतील. आर्थिक लाभ मिळतील. जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळेल. नियोजित प्रकल्प अपेक्षेपेक्षा जास्त होतील. नवीन लोकांशी तुमचे संबंध विकसित होतील. कौटुंबिक जीवन समाधानकारक राहील.  

कन्या (Virgo Zodiac)

आज तुमच्या रोजीरोटीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. जुन्या गुंतवणुकीमुळे नफा होईल. इतरांवर टीका करणे टाळा. कमाईपेक्षा जास्त खर्च करणे टाळा. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला फायदा होईल. इच्छित काम पूर्ण होईल. तुम्ही नातेवाईकांना भेटाल. व्यवसाय चांगला चालेल. कर्मचाऱ्यांशी वाद होण्याची शक्यता आहे.  

तूळ (Libra Zodiac)

कामाच्या प्रचंड ताणामुळे, आज प्रत्येक काम पूर्ण होणार नाही. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि तुमचे कुटुंब आनंदी राहील. तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदात वेळ घालवाल. भौतिक सुखसोयी उपलब्ध असतील. तुमच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल काळजी घ्या. तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. वाहन सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आज तुमच्या मनात काही शक्यता आहेत आणि आध्यात्मिक शक्तीमुळे फायदा होईल. तुमची संपत्ती वाढेल. तुमच्या नातेसंबंधांना महत्त्व द्या. मानसिक आनंदाचे वातावरण राहील. व्यवसायात तुमचे स्वतःचे निर्णय फायदेशीर ठरतील. तुमचा व्यवसाय समाधानकारक राहील. परदेश प्रवासाची शक्यता आहे.  

धनु (Sagittarius Zodiac)

आजचा दिवस फायदेशीर राहील कारण तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल. तुमची कार्यक्षमता वाढेल, ज्यामुळे आर्थिक लाभ होईल. शुभ कौटुंबिक मेळाव्यात सहभागी होण्याच्या संधी निर्माण होतील. तुमच्या प्रयत्नांमुळे प्रगती होईल. व्यवसायात फायदेशीर करार होतील. इमारत बांधकामासाठी कर्ज सहज उपलब्ध होईल.

मकर (Capricorn Zodiac)

त्यांच्या वागण्याने लोकांची मने जिंकण्यात यशस्वी होतील. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे फायदेशीर संधी मिळतील. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. सहकाऱ्यांकडून आर्थिक सल्ला उपयुक्त ठरेल. कमीत कमी प्रयत्नातूनही नफा मिळेल. तुम्ही रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकता. प्रलंबित काम आनंद देईल. नवीन कल्पना आणि योजनांवर चर्चा शक्य आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आजचा दिवस मिश्र परिणाम घेऊन येईल. शांतपणे निर्णय घ्या, घाईघाईने निर्णय घेण्यास टाळा, कारण नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही मित्रांना भेटाल. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. प्रत्येक कृती आणि निर्णय काळजीपूर्वक घ्या.

मीन (Pisces Zodiac)

आज काय करावे याबद्दल तुम्ही संघर्ष करत आहात. शांतता राखा, अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला नातेवाईकांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. दबावाखाली वागू नका. आज तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांकडून चांगली बातमी मिळेल. तुमचे आरोग्य सुधारेल आणि तुम्हाला कामात यश मिळेल.

