Aajche Rashi Bhavishya 13 October: सोमवारी अहोई अष्टमीला गजकेसरी राजयोग; सिंह आणि कन्या राशींना गुंतवणुकीतून नफा
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 October 2025 in Marathi: सोमवारी 13 अहोई अष्टमी असून या दिवशी आई आपल्या मुलाच्या दीर्घयुष्य आणि प्रगतीसाठी उपवास ठेवते. अहोई अष्टमीला गजकेसरी राजयोगाचा शुभ परिणाम जुळून आला आहे. या राजयोगाच्या प्रभावामुळे सन्मान आणि आर्थिक लाभ होणार आहे. सोमवारचा हा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Oct 12, 2025, 11:34 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज तुम्हाला जास्त मेहनत करावी लागू शकते. त्यामुळे यश मिळविण्यासाठी तुम्ही तुमच्या कठोर परिश्रमावर विश्वास ठेवावा. वैयक्तिक कामांसाठी तुमच्याकडे वेळ नसेल. कौटुंबिक समस्यांमुळे त्रास होईल. नवीन नातेसंबंधांबद्दल सावधगिरी बाळगणे महत्वाचे आहे. तुमच्या मुलांनाही त्यांच्या प्रगतीत यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी अडथळे येऊ शकतात.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आजचे महत्त्व समजून घ्या. आराम कमी होईल. पोटाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात, परंतु तुम्हाला काही मानसिक ताण देखील येईल. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल, जो तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. वेळ वाया घालवू नका. खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तुम्ही कामाच्या बाबतीत महत्त्वाचे निर्णय घ्याल.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्र परिणाम घेऊन येईल. तुमचा इच्छित जीवनसाथी मिळाल्याने आनंद मिळेल. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होईल. आनंद वाढेल आणि कौटुंबिक प्रगती क्षितिजावर असेल. विरोधकांचा पराभव होईल. कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा मिळण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक दिखावा आणि दिखाऊपणा टाळा. कामाच्या ठिकाणी महिला मैत्रिणीसोबतचे तुमचे नाते मजबूत होईल.
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
कामाच्या प्रचंड ताणामुळे, आज प्रत्येक काम पूर्ण होणार नाही. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि तुमचे कुटुंब आनंदी राहील. तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदात वेळ घालवाल. भौतिक सुखसोयी उपलब्ध असतील. तुमच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल काळजी घ्या. तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. वाहन सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
मकर (Capricorn Zodiac)
त्यांच्या वागण्याने लोकांची मने जिंकण्यात यशस्वी होतील. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे फायदेशीर संधी मिळतील. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. सहकाऱ्यांकडून आर्थिक सल्ला उपयुक्त ठरेल. कमीत कमी प्रयत्नातूनही नफा मिळेल. तुम्ही रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू शकता. प्रलंबित काम आनंद देईल. नवीन कल्पना आणि योजनांवर चर्चा शक्य आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
