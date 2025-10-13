English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aajche Rashi Bhavishya 14 October: मंगळवारी मंगल पुष्य योग; सिंह आणि कर्क राशींवर बाप्पाची कृपा; तर 'या' लोकांनी राहावे सावधान

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 October 2025 in Marathi: मंगळवारी 14  ऑक्टोबर 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल पाहा. पण मंगळवार मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे. 

Neha Choudhary | Oct 13, 2025, 06:51 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

तुमच्या मनाप्रमाणे वागणे चांगले आहे, पण तुमच्या मनाप्रमाणे वागणेही चांगले नाही. जर काही मोठे तुमच्या मनासारखे झाले नसेल तर काळजी करू नका; आता चांगला काळ आहे. तरुणांनी त्यांच्या प्रेम जीवनात भावना टाळाव्यात. शुक्र आणि मंगळ तुम्हाला प्रेमासाठी जास्त वेळ देऊ शकतात, परंतु तुमचे करिअर देखील महत्त्वाचे आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचा राग नियंत्रित करा.

वृषभ (Taurus Zodiac)

आजचा दिवस यशाने भरलेला असेल. जास्त धावपळ टाळा आणि ध्यान आणि योगाचा सराव करा. जवळच्या नातेवाईकाशी वाद होण्याची शक्यता आहे, म्हणून तुमच्या बोलण्यात संयम ठेवा. शुक्र ग्रह प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा आणेल. कामाच्या ठिकाणी एखादा विशिष्ट प्रकल्प पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी असू शकते.

मिथुन (Gemini Zodiac)

आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा असेल. करिअरच्या संधी आनंदी राहतील. कोणतेही प्रलंबित सरकारी काम पूर्ण होईल. तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याबद्दल चिंता असेल. प्रेम जीवन चांगले राहील, परंतु भावनिक उद्रेक टाळा. मन शांत करण्यासाठी ध्यान करा.

कर्क (Cancer Zodiac)

तुम्ही मित्रांसोबत बाहेर फिरायला जाऊ शकता. कठोर परिश्रम करूनही कामात यश न मिळाल्याने निराशा होऊ शकते. रिअल इस्टेट किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्याने भविष्यात फायदा होईल. तुमचे प्रेम जीवन तणावपूर्ण असू शकते, परंतु विश्वास कायम ठेवा.

सिंह (Leo Zodiac)

तुम्ही भाग्यवान आहात. कोणत्याही प्रयत्नात यश अटळ आहे. तुम्हाला कन्या किंवा तूळ राशीच्या मित्राकडून पाठिंबा मिळेल. तुमचे प्रेम जीवन चांगले राहील आणि तुम्ही लांबच्या प्रवासाला जाऊ शकाल. तुमची ऊर्जा हुशारीने वापरा.

कन्या (Virgo Zodiac)

आज तुम्ही खूप व्यस्त असाल. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या पूर्ण कराल. तुमचे आकर्षक भाषण लोकांना प्रभावित करेल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना यश मिळेल. तुमच्या नोकरीत तुम्हाला वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल.

तूळ (Libra Zodiac)

व्यवसायातील नवीन प्रकल्प नफा मिळवून देतील. कामावरील ताणतणाव सोडून द्या. आजचा दिवस प्रवास करण्याचा आहे. तुमचे प्रेम जीवन सुंदर असेल. तुमच्या खाण्याच्या सवयींकडे दुर्लक्ष करू नका.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

मित्रांसोबत पिकनिकचे आयोजन केले जाईल. तुमचे मन आनंदी असेल. नोकरीच्या चिंता दूर होतील. तुमचे प्रेम जीवन सुधारेल.

धनु (Sagittarius Zodiac)

अनावश्यक खर्च टाळा. आर्थिक असंतुलनामुळे अडचणी येऊ शकतात. व्यवसाय सामान्य राहील. त्वचेच्या समस्यांमुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.

मकर (Capricorn Zodiac)

घरात धार्मिक वातावरण असेल. तुम्ही उत्साही असाल आणि तुमच्या सकारात्मक विचारसरणीने तुमचे जीवन योग्य दिशेने नेईल. तुमचे मन जे करू नको असे सांगेल ते करू नका.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

  व्यवसायात कामाचा ताण वाढेल. काही कामांची कामे घरून पूर्ण होतील. मानसिक ताण कायम राहू शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनात संतुलन राहील.

मीन (Pisces Zodiac)

व्यवसाय आता योग्य दिशेने जाईल. तुमच्या प्रेम जीवनात काही किरकोळ तणाव असतील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या टीमकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. तुमच्या वडिलांच्या आशीर्वादाने यश मिळेल.   

