Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Aajche Rashi Bhavishya 16 July 2026 : हंस पंच महापुरुष राजयोग! गुरुवारचा दिवस कोणावर असणार श्री स्वामी समर्थांची कृपा?

Aajche Rashi Bhavishya 16 July 2026 : हंस पंच महापुरुष राजयोग! गुरुवारचा दिवस कोणावर असणार श्री स्वामी समर्थांची कृपा?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 15, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:23 PM IST
मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

 

तुम्ही टाळ असलेल्या एखादे काम सुरु करण्यासाठी योग्य दिवस असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळणार. सकारात्मक बातमी मिळणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

जुन्या विचारसरणीतून बाहेर पडा. नात्यांमध्ये नवीन सुरुवात होण्याचे चिन्ह आहेत. भावना आणि व्यावहारिक विचारात संतुलन राखा. 

मिथुन (Gemini Zodiac)3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

  आज एक कॉल किंवा मेसेज तुमच्या आयुष्याला दिशा देणार आहे. कोणताही निष्कर्ष घाईने काढू नका. एखादी नवीन संधी तुम्हाला मिळणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac) 4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

 

मानसिक त्रासातून दिलासा मिळणार आहे. निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करु नका. तुमचा आत्मविश्वास द्विगुणीत होणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac) 5/12

सिंह (Leo Zodiac)

 

आजचा तुमच्यासाठी संधीचा दिवस ठरणार आहे. नवीन जबाबदारी नवीन विचार आणि नवीन संधी. घरात आनंदाचे वातावरण असणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac) 6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

 

खूप एकाकी राहणे तुमच्यासाठी नुकसानदायक ठरेल. संकोचापोटी एखादा प्रस्ताव किंवा जबाबदारी टाळू नका. नवीन मार्ग तुमच्यासाठी खुला होणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac) 7/12

तूळ (Libra Zodiac)

 

एखादे रखडलेले कामं मार्गी लागणार आहे. नशीबाची साथ मिळणार आहे. करिअरमध्ये सकारात्मक बदल घडणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac) 8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

 

करिअर, व्यवसाय किंवा वैयक्तिक जीवनातील एक नवीन सकारात्मक गोष्ट घडणार आहे. आर्थिक बाबी स्थिर होणार आहेत. मेहनतीचं फळ मिळणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

 

पूर्वी गोंधळात टाकणाऱ्या कामात स्पष्टता मिळणार आहे. नवीन कौशल्य शिकण्यासाठी उत्तम दिवस असणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac) 10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

 

जबाबदारी उत्तम प्रकारे पार पाडणार आहात. तुमचं कौतुक होणार आहे.  एखादी प्रशंसा, यश किंवा चांगली बातमी तुमचा आत्मविश्वास वाढविणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल संभ्रम किंवा अनिश्चितता जाणवणार आहे. घाईघाईने कृती करण्यापेक्षा संयम ठेवणे हिताचे ठरेल. कोणतेही आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. 

मीन (Pisces Zodiac) 12/12

मीन (Pisces Zodiac)

 

एखादा प्रकल्प असो किंवा नातेसंबंध त्यात स्पष्टता मिळणार आहे. योग्य वेळी योग्य कृती केल्यास शुभ फळ प्राप्त होईल. तुमचा आत्मविश्वास परत मिळणार आहे.  

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
700 मीटर खोल समुद्रात सापडली जगातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण; भारताच्या सर्वात विश्वासू मित्राला जॅकपॉट लागला
world27 min ago
2
Textile Waste32 min ago
3
Devajit Saikia59 min ago
4
8th Pay Commission1 hr ago
5
us1 hr ago