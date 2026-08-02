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Aajche Rashi Bhavishya 2 August 2026 : संकष्टी चतुर्थीचा दिवस मेष ते मीन राशीसाठी कसा असणार आहे?

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 02, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:29 AM IST

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 2 August 2026 in Marathi : आज ऑगस्ट महिन्याचा पहिला रविवार यासोबत संकष्टी चतुर्थीसह हंस राजयोगासह आज मंगळ गोचर आहे. या परिणाम सर्व बारा राशींवर दिसून येणार आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

आज नात्यामध्ये संतुलन राखण्याची गरज आहे. कामाच्या ठिकाणी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. अनावश्यक वाद टाळा.

वृषभ (Taurus Zodiac) 2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

 

हे लक्षात घ्या नातेसंबंध किंवा भूतकाळातील गोष्टी आता उपयुक्त नाही. संध्याकाळपर्यंत तुमचं मन पूर्वीपेक्षा हलके वाटेल. तुमच्या भविष्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करा.  

मिथुन (Gemini Zodiac)3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

  आज तुम्हाला एखाद्या संभाषणावर किंवा घटनेवर लगेचच प्रतिक्रिया देताना काळजी घ्या. कामाच्या ठिकाणी कोणतीही प्रतिक्रिया देताना संयम राखा. तुमचा संयम तुमच्या शब्दांपेक्षा अधिक असेल.

कर्क (Cancer Zodiac) 4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

 

आज तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि आशा जाणवणार आहे. कामाच्या किंवा नात्याच्या बाबतीत सकारात्मक वाटणार आहे. तुमच्या अनुभवावर आणि मेहनतीवर विश्वास ठेवा. 

सिंह (Leo Zodiac) 5/12

सिंह (Leo Zodiac)

 

आज संपूर्ण लक्ष कामावर आणि जबाबदाऱ्यांवर असणार आहे. तुमची आज प्रगती पाहिला मिळणार आहे. कुठलाही निर्णय घाईने घेऊ नका. तुमच्या अनुभवावर विश्वास ठेवा. 

कन्या (Virgo Zodiac) 6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

 

आज चांगली बातमी, नवीन प्रस्ताव किंवा जवळच्या व्यक्तीकडून पाठिंबा मिळणार आहे. भविष्याचा मोठ्या यशाचा पाया रचणार आहात. आज भूतकाळातील भीती आणि अपयश मागे ठेवा. 

तूळ (Libra Zodiac) 7/12

तूळ (Libra Zodiac)

 

आज तुम्हाला तुमच्या विचारांवर आणि निर्यणांवर ठाम राहायचं आहे. तुमचा निर्णय योग्य ठरणार आहे. कठोर परिश्रमांचे फळ आज मिळणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac) 8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

 

आज तुमच्या मनात भविष्यासाठी एखादी महत्त्वाची कल्पना सुचना आहे. कालबाह्य मानसिकतेवर राहू नका. मन अधिक शांत वाटणार आहे. रविवारचा आनंद घेणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

 

आज भूतकाळातील अनुभवातून तुम्हाला नवीन दिशा निश्चित होणार आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्न तुम्हाला एक मजबूत करणार आहे. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी पूर्णपणे तुम्हाला मिळणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac) 10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

आज घर कुटुंब किंवा कामाच्या ठिकाणी वातावरण सामान्य राहणार आहे. तुम्ही आज पूर्ण निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे काम करणार आहात. सकारात्मक परिणाम तुम्हाला पाहिला मिळणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

आज तुमची सकाळ नवीन कल्पना आणि नवीन ऊर्जेने होणार आहे. सहकाऱ्यासोबत समन्वय उत्तम असणार आहे. एखादे छोटे यश किंवा कौतुक तुमचा आत्मविश्वास वाढवणार आहे. मेहनत आणि क्षमता दोन्हीचीही दखल घेण्यात येणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac) 12/12

मीन (Pisces Zodiac)

 

एखाद्या गोष्टीपासून स्वतःला दूर ठेवण्याची ही वेळ असणार आहे. बदलाचा स्वीकार केल्याने नवीन शक्यतांचे दरवाजे उघडणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.  

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology

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