/Aajche Rashi Bhavishya 20 July 2026 : सोमवारी गुरू आदित्य योग! आठवड्याचा पहिला दिवस तुमच्यासाठी कसा?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 July 2026 in Marathi : वैदिक पंचांगानुसार सोमवारी गुरू आदित्य योगचा प्रभाव असणार आहे. याचा परिणाम १२ राशीच्या लोकांवर होणार आहे. काहींसाठी तो सकारात्मक तर काहींसाठी नकारात्मक ठरणार आहे. असा हा सोमवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
तुम्हाला त्रासदायक ठरणाऱ्या गोष्टीतून तुम्ही आज बाहेर पडण्याचा विचार करणार आहात. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी किंवा कामाची पद्धत बदलण्याची संधी मिळणार आहे.
तुमचं आज कौतुक होणार आहे. एखादी नवीन संधी दिसेल पण विचारपूर्वक निर्णय घ्या. योग्य आणि अयोग्य यातील फरक ओळखा. संयम बाळगा.
एखादी गोष्टीची गरज नसतानाही तुम्ही काळजी करणार आहात. मनाते विचार आपल्या व्यक्तीजवळ व्यक्त हवा. कुटुंबाचा पाठिंबा मिळणार आहे.
एखाद्या नवीन प्रकल्पाबद्दलचा उत्साह कमी होईल. कौटुंबिक किंवा घराशी संबंधित बाबींबद्दल प्राधान्य द्या. कुटुबांतील सदस्यांसोबत सकारात्मक चर्चा होईल.
परिस्थिती आता तुमच्या बाजूने वळणार आहे. तुमच्यामधील नेतृत्व क्षमता लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात कामी येईल. आज तुम्हाला फायदा होणार आहे. आज तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्टपणे मांडणार आहात.
कामासाठी कठोर परिश्रम घेणार आहात. तुमच्यासाठी नवीन संधी निर्माण होणार आहे. जुने मतभेद मिटवण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम असणार आहे.
आज नात्यातील सत्यता किंवा एखाद्या कामाची वास्तविक स्थिती समोर येईल. कामाच्या ठिकाणी आत्मविश्वास वाढणार आहे. रखडलेल्या कामाला वेग येणार आहे.
कोणत्याही पश्चाताप किंवा निराशा मनात असेल तर ती सोडून पुढे जाण्याचा आजचा दिवस असणार आहे. तुमचं मन संवादातून पूर्वीपेक्षा हलके होणार आहे. करिअर किंवा वैयक्तिक जीवनासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहात.
कामामध्ये अपेक्षेपेक्षाही चांगले परिणाम मिळणार आहे. लवकर यश मिळवण्याच्या मागे लागू नका. आत्मविश्वास आणि सकारात्मक गोष्टी इतरांपेक्षा वेगळी ठरेल.
आज गोंधळ दूर होणार आहे. आयुष्यातील गोष्टींना स्पष्टता येणार आहे. करिअर, व्यवसाय किंवा आर्थिक बाबींमझ्ये व्यावहारिक निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
तुमच्या मनाचे ओझे हळूहळू हलके होणार आहे. एकटेपणा जाणवत असला तरी प्रिय व्यक्तीकडून आधार मिळणार आहे. घरातील वातावरण पूर्वीपेक्षा छान असेल.
एखादी नवन कल्पना किंवा संधी तुम्हाला मिळणार आहे. नवीन सुरुवात होणार आहे. निष्काळजीपणा करु नका. तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. उत्साहाच्या भरात असे कोणतेही निर्णय घेऊ नका ज्याचा नंतर पश्चाताप होईल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)