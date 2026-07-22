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Aajche Rashi Bhavishya 23 July 2026 : गुरुवारी भद्र राजयोगासह शुभ योग! वृश्चिक आणि तूळ राशीच्या लोकांनी राहावे अत्यंत सावध

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 23, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:02 AM IST

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 23 July 2026 in Marathi : वैदिक पंचांगानुसार गुरुवारी भद्र राजयोगासह शुभ योग असणार आहे. याचा परिणाम 12 राशींवर होणार आहे. पण काही राशीच्या लोकांसाठी तो अतिशय़ शुभ ठरणार आहे. असा हा श्री स्वामी सर्मथ यांची उपासना करण्याचा गुरुवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

 

आजचा दिवस आव्हानात्मक असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी व्यस्त राहणार आहे. वरिष्ठांकडून कौतुक होईल. वैवाहिक जीवनात प्रेम असणार आहे. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

 

करिअर आणि व्यवसायासाठी आजचा दिवस उत्तम. कामात यश मिळणार आहे. मात्र विरोधकांपासून सावध राहा. आर्थिक अडचण येणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

  आजचा दिवस अडचणी आणि जबाबदारीचा असणार आहे. तुम्हाला शारीरिक थकवा जाणवणार आहे. कामात निष्काळजीपणा टाळा. आर्थिक बाबींमध्ये सावध राहा. 

कर्क (Cancer Zodiac) 4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

 

तुमच्यासाठी आजचा दिवस संमिश्र असणार आहे. कौटुंबिक पातळीवर तणाव असेल. मित्रांची भेटीगाठी होणार आहे. कामाप्रती समर्पित राहा. आर्थिकदृष्ट्या दिवस चांगला असणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 5/12

सिंह (Leo Zodiac)

 

आजचा दिवस खूप सकारात्मक असणारआहे. कामात यश मिळार आहे. प्रतिष्ठा वाढणार आहे. कुटुंबात शुभ घटना घडणार आहे. आर्थिक परिस्थिती मजूबत होणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac) 6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

 

आजचा दिवस खूप सकारात्मक आणि प्रगतीशील राहणार आहे. तुम्ही नवीन उंची गाठणार आहात. विद्यार्थ्यांचा अभ्यास चांगला होणार आहे. कुटुंबात आनंद असणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac) 7/12

तूळ (Libra Zodiac)

 

काही नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. कुटुंब आणि काम यांच्यामध्ये समतोल राखा. कुटुंबासोबत मनमोकळ्या गप्पा होणार आहे. आरोग्याची काळजी घ्या. तुमच्या मनाला दिलासा मिळणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

   

तुमच्यासाठी आजचा दिवस कठीण असणार आहे. संयम बाळगा. आत्मविश्वास गमावू नका. धावपळीमुळे मानसिक आणि शारीरिक थकवा येणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

 

आजचा दिवस तुमच्यासाठी अतिशय शुभ असणार आहे. प्रगतीच्या नवीन संधी मिळणार आहे. व्यवसायिकांना आर्थिक लाभ होण्याचे संकेत आहे. कुटुंबासोबत आनंदी वेळ घालवणार आहात. 

मकर (Capricorn Zodiac) 10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

 

आजचा दिवस तुमच्यासाठी संमिश्रत असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी यश मिळणारआहे. छुप्या शत्रूंपासून सावध राहा. पैशाची चणचण जाणवेल. अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा.  

कुंभ (Aquarius Zodiac) 11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

आजचा दिवस तणावपूर्ण असणार आहे. व्यवसायात अडथळे येतील पण तुमच्या हूशारीने त्यावर मात करा. नोकरीत तुम्हाला यश मिळणार आहे. घाईने निर्णय घेऊ नका. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. वैवाहिक जीवनात प्रेम असेल. 

मीन (Pisces Zodiac) 12/12

मीन (Pisces Zodiac)

 

तुमच्यासाठी दिवस चांगला असेल. इच्छा पूर्ण होईल. कार्यक्षेत्रात मोठं यश मिळणार आहे. तुमचं मन आनंदी राहणार आहे. तुमची प्रतिष्ठा वाढणार आहे. प्रेम जीवनात आनंदच आनंद असेल. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology

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