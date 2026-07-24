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Aajche Rashi Bhavishya 24 July 2026 : नीचभंग राजयोगासह लाभ दृष्टी योग! आजचा शुक्रवार 7 राशींच्या लोकांसाठी भरभराटीचा

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 24, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:40 AM IST
मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

 

आज भावनांवर नियंत्रण ठेवा. एखाद्या विषयावर तीव्र भावनिक प्रतिक्रिया टाळा. आज अनेक गोपनीय बाबी ठरतील. आर्थिक स्थितीत वाढणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

 

आजचा दिवश जोडीदारासोबत अशा विषयांवर चर्चा करण्याचा आहे. अनावश्यक राग टाळा. रखडलेले कामं मार्गी लागणार आहे. भावनिक चढ उतार आज पाहिला मिळणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

  आरोग्य आणि करिअरच्या दृष्टीने आज महत्त्वाचा दिवस असणार आहे. भावनिक गुंतागूंत पाहिला मिळेल. पण मैत्रीच्या जोरावर तुम्ही ती हाताळण्यात यशस्वी होणार आहात. करिअरबद्दल एक महत्त्वाचा निर्णय घ्याय. 

कर्क (Cancer Zodiac) 4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

 

काहीतरी नवीन शिकण्याचा दिवस आहे. उत्पन्नात चढ उतार पाहिला मिळेल. तीव्र भावनिक संवेदनशीलता असणार आहे. प्रेम आणि सर्जनशीलतेभोवती आजचा दिवस असणार आहे. आर्थिक स्थिती मजूबत होणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 5/12

सिंह (Leo Zodiac)

 

घर आणि कुटुंबासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे. तुमच्या आईसोबत कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयांवर स्पष्टपणे चर्चा करा. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित कोणतेही काम सुरु करण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. वाहन चालवताना काळजी घ्या. 

कन्या (Virgo Zodiac) 6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

 

आजचा सहलीसाठी उत्तम दिवस आहे. भावंडांसोबत दिवस चांगला जाणार आहे. शेजाऱ्यांसोबतचे जुने वाद मिटतील. लाभ होणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac) 7/12

तूळ (Libra Zodiac)

 

आर्थिक आणि कौटुंबिकदृष्ट्या आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. आर्थिक निर्णय आज घेऊ नका. डोळ्यांची काळजी घ्या. नवीन वस्तू खरेदीचे योग आहेत.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac) 8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

 

आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा असणार आहे. भावनांमध्ये तीव्रता दिसून येणार आहे. मित्रांसोबतची संगत फायदेशीर ठरणार आहे. डोक्यात किंचित थोडा जडपणा जाणवेल. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

 

जुने मानसिक गुंते नव्या स्पष्टतेने सुटण्यास सुरुवात होणार आहे. न्यायलयीन खटल्यात यश मिळणार आहे. जोडीदारासोबत उत्तम वेळ व्यतित करणार आहात.  

मकर (Capricorn Zodiac) 10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी इच्छापूर्तीचा असणार आहे. लाभ आणि मित्रांशी संबंधित गोष्टीमध्ये नवीन मार्ग सापडणार आहे. आज एका जुन्या मित्राची भेट मनाला दिसाला देणारी असणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

आजचा दिवस रखडलेल्या करिअरमधील प्रकल्पांना पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. करिअरमधील अडथळे दूर होणार आहे. बॉससोबत स्पष्टपणे आणि थेटपणे बोलणे आजचा दिवस अनुकूल असणार आहे. मात्र आर्थिक बाबीसाठी शिस्तबद्ध राहा. 

मीन (Pisces Zodiac) 12/12

मीन (Pisces Zodiac)

 

आजचा दिवस भाग्य आणि धर्माच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणार आहे. रखडलेल्या कामांना नवीन मार्ग मिळणार आहे. प्रेम आणि सर्जनशीलतेला एक गहन आणि भावनिक ऊर्जा मिळणार आहे. जोडीदारासोबत मैत्रीपूर्ण आणि भावनिकदृष्ट्या सखोल नातेसंबंध राहणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology

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