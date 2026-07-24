/Aajche Rashi Bhavishya 25 July 2026 : आषाढी एकादशीला धन योगासह ब्रह्म योग! आज या लोकांवर असणार विठ्ठल रुक्मिणीचा आशीर्वाद

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 July 2026 in Marathi : आज आषाढी एकादशीला पंचांगानुसार धन योगासह ब्रह्म योग आहे. याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. आजचा शनिवारी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
कठोर परिश्रमाच्या जोरावर कामावर पुनर्विचार करणार आहात. एखादी छोटी घटना तुमच्या विचारांमध्ये बदल घडविणार आहे. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीकड दुर्लक्ष न करता गांभीर्याने लक्ष द्या.
एखादे जुने नाते किंवा अपूर्ण राहिलेले संभाषण आज पूर्ण होणार आहे. भूतकाळातील गोष्टीतून धडा घ्या. मोठे निर्णय भावनांनी न घेता तथ्यांनी घ्या. तुम्हाला आज इतरांपेक्षा एक पाऊल ठेवणार आहे.
तुमची द्विधा मन:स्थिती हळूहळू संपुष्टात येणार आहे. तुम्हाला पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट दिशा मिळणार आहे. आज तुम्ही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहात.
आज कोणतेही महत्त्वाचे काम हाती घेण्यापूर्वी तपशिल लक्षात घ्या. नोकरी, मालमत्ता, बँकिंग, कुटुंब किंवा कोणत्याही कायदेशीर गोष्टीबद्दल निर्णय विचारपूर्वक घ्या. एक छोटी चूक महागात पडू शकते.
आज तुम्हाला अतिशय उत्तम संधी मिळणार आहे. संधीला ओळखा ती पुढे ढकलू नका, नाहीतर तुमचं नुकसान होईल. भविष्यात मोठे बदल घडणाऱ्या गोष्टी घडणार आहे.
ज्या गोष्टीवरून तुमचा विश्वास गमावला होता, त्याबद्दलची आशा पुन्हा जागृत होणार आहे. आयुष्यात वाटत असलेले अडथळे दूर होणार आहेत. कुटुंबाकडून किंवा जवळच्या व्यक्तींकडून पाठिंबा मिळणार आहे.
तुम्हाला अपेक्षित समाधान मिळणार आहे. करिअरमधील किंवा आर्थिक बाबींमध्ये मोठे बदल होणार आहे. शिस्त आणि सातत्य तुमची सर्वात मोठी ताकद आहे.
तुम्हाला एखाद्या व्यक्ती, बातमी किंवा परिस्थितीमुळे अस्वस्थ वाटणार आहे. एखादे संभाषण किंवा एखादी वस्तुस्थिती तुमचा संभ्रमात टाकेल.
तुम्हाला तुमच्या पुढील योजनेवर पुनर्विचार करावा लागणार आहे. सतत सुरु असलेला संघर्ष किंवा मतभेद मिटवण्याची संधी मिळणार आहे. तुमच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनात अनावश्यक संघर्ष टाळा.
आज प्रलंबित असलेला निर्णय किंवा कार्य आज तुम्ही पुढे नेणार आहात. तुम्ही आज नवीन दृष्टिकोनातून पुढे वाटचाल करणार आहात. पण आज सावधगिरीदेखील पाळा.
आज तुमची जवळची व्यक्ती तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे वागली नाही, तर प्रतिक्रिया टाळा. नात्यातील दुरावा कमी होण्यास आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी गोष्टी समजून पुढे जा. संयम राखा.
आज एखादी नवीन कल्पना किंवा संधी मिळणार आहे. तुमच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहे. आज तुमचा आत्मविश्वास पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)