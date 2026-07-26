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Aajche Rashi Bhavishya 27 July 2026 : सोमवारी अत्यंत दुर्मिळ शुभ योग! भोलेनाथ मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आले आहेत?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 26, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:14 AM IST

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 July 2026 in Marathi : जुलै महिन्याचा शेवटचा आठवड्यातील आज शेवटचा सोमवार आहे. महादेवाची उपासना करण्याच्या आजच्या दिवशी दुर्मिळ असा उभयचरी योग जुळून आला आहे.  करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबासाठी आजचा सोमवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

कामाचा दिशा आज अचानक बदलेल. तुम्हाला आता नवीन रणनीती आखावी लागणार आहे. तुम्हाला आज नवीन संधी देखील मिळणार आहे. दिवसाच्या अखेरीस तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

 

एखाद्या व्यक्तीसोबतचा संवादातून जुना गैरसमज दूर होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ, ग्राहक किंवा कुटुंबाकडून मदत मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये स्पष्टता मिळणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

  आज एखादी चूक तुमच्या प्रयत्नांना अपयशी ठरवेल. कामाच्या ठिकाण तुमच्या क्षमेतवर अवलंबून राहावे लागेल. आज एक चांगली बातमी तुम्हाला मिळेल. 

कर्क (Cancer Zodiac) 4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

 

करिअर, व्यवसाय असो किंवा नातेसंबंध जुन्या पद्धती मागे सोडा. आज तुमच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा दूर होणार आहे. नवीन जबाबदारी किंवा नवीन भूमिका तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. नवीन सुरुवातीचा मार्ग मोकळा करेल. 

सिंह (Leo Zodiac)5/12

सिंह (Leo Zodiac)

 

कुटुंब, नातेसंबंध किंवा जवळच्या व्यक्तीकडून तुमची अपेक्षा पूर्ण होणार नाही, तर निराश होऊ नका. संवादातून गैरसमज दूर करा. सकारात्मक विचार तुम्हाला नवीन दिशा देणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac) 6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

 

कोणतेही आव्हान पेलण्याची क्षमता असणार आहे. अपूर्ण माहितीने एखाद्या कार्यात अपयश मिळेल. आर्थिक बाबीत सावधगिरी बाळगा. मेहनतीवर विश्वास ठेवा. 

तूळ (Libra Zodiac) 7/12

तूळ (Libra Zodiac)

 

आज काही गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे घडणार नाही. करिअर असो किंवा वैयक्तिक गोष्टीत दिशा बदलणे फायदेशीर ठरणार आहे. एखाद्याकडून तुम्हाला अपेक्षित असलेले उत्तर मिळणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac) 8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

 

कामाच्या ठिकाणी एखादे कार्य करताना सहकार्य मिळणार नाही. जबाबदारी एकट्याने उचल्यास अपयश येईल. इतरांवर विश्वास ठेवल्यास तुम्हाला फायदा मिळेल. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

 

गेल्या काही दिवसांपासून जाणवत असलेला गोंधळ हळूहळू का होईना दूर होताना दिसेल. भविष्यातील निर्णय घेणे तु्म्हाला सोप जाणार आहे. पुढाकार घेण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल असेल. 

मकर (Capricorn Zodiac) 10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

कुटुंब असो किंवा कामाच्या ठिकामी संवादाच्या अभावामुळे गैसमज होतील. एखादा रखडलेला प्रकल्प पुढे जाईल. विचारातील लवचिकता फायदेशीर ठरेल. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

आज तुम्हाला काहीतरी साध्य केल्याची भावना निर्माण होईल. करिअर असो किंवा व्यवसायात नवीन दिशा देण्याची वेळ आली आहे. एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac) 12/12

मीन (Pisces Zodiac)

 

आज तुमच्या लक्षात येईल, प्रत्येक समस्येवर उपाय असणार आहे. थांबलेल्या कामाला गती मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. आज एखाद्याची मदत घेणे शहाणपणाचे ठरेल. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology

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