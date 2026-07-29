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Aajche Rashi Bhavishya 30 July 2026 : भद्र आणि गुरु - आदित्य राजयोग! जुलै महिन्याचा शेवटचा गुरुवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 29, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:16 PM IST

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 30 July 2026 in Marathi : जुलै महिन्याचा शेवटाचा गुरुवारी वैदिक पंचांगानुसार भद्र, गुरु - आदित्य राजयोगासह आयुष्मान योग असणार आहे. गुरुवार हा श्री स्वामी समर्थ, गजानन महाराज आणि साईबाबांची उपासना करण्याचा दिवस असतो. असा हा दिवस करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबीसह नातेसंबंधासाठी कसा असणार.  हा गुरुवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

आज तुम्हाला अशी संधी मिळणार आहे, जिच्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करणार आहात. त्या संधीकडे दुर्लक्ष करु नका. मोकळ्या मनाने ऐकणे आज तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. भावनांच्या आधारे नाहीतर तथ्यांच्या आधारे आज निर्णय घ्या. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

 

नवीन संधीसोबत तुम्हाला थोडी चिंता वाटणार आहे. जास्त विचार करु नका कामाला लागा. कामाशी, व्यवसायाशी किंवा आर्थिक बाबींशी संबंधित चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. भीतीला तुमच्या निर्णयांवर हावी होऊ देऊ नका.

मिथुन (Gemini Zodiac)3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

  एखाद्या जुन्या ओळखीतून किंवा मैत्रीतून तुम्हाला कामात फायदा होणार आहे. तुमच्या पूर्वीच्या मेहनतीचं फळ मिळणार आहे. एखादा महत्त्वाचा संदेश, कॉल किंवा माहिती तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या वेळेचा सदुपयोग केल्यास चांगले परिणाम मिळणार आहेत.

कर्क (Cancer Zodiac) 4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

 

आज तुमच्या मनात एखाद्या नात्याबद्दल किंवा निर्णयाबद्दल प्रश्न निर्माण होईल.  आयुष्यातील काही प्रश्न हे प्रत्येक गोष्टी लगेचच सुटणार नाहीत. तुम्हाला जवळच्या व्यक्तीपासून दुरावा जाणवेल. संयमाने गोष्टीकडे पाहा. 

सिंह (Leo Zodiac) 5/12

सिंह (Leo Zodiac)

 

तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी किंवा वैयक्तिक आयुष्यात बाजू सिद्ध करावे लागेल. दुसरीकडे लक्ष ठेवा की प्रत्येक वाद जिंकणे गरजेचे असणार आहे. कधीकधी शांत राहून काम करणे योग्य राहतं. तुम्हाला चांगली बातमी मिळणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac) 6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

 

आज तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीचा हेतू, रखडलेल्या प्रकल्पामागील कारण किंवा एखाद्या बातमीमागील सत्य समोर येणार आहे. भविष्यातील निर्णय घेणे सोपे पडणार आहे. आर्थिक आणि कामाच्या बाबतीमध्ये सावधगिरी बाळगा. 

तूळ (Libra Zodiac) 7/12

तूळ (Libra Zodiac)

 

तुमचे दीर्घकाळपासून केलेले प्रयत्न आता लोकांच्या नजरेत येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात एखादी अपूर्ण इच्छा पूर्ण होणार आहे. कुटुंब किंवा मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुमच्या मनाला शांती मिळणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac) 8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

 

आजचा दिवस खूप व्यस्त राहणार आहे. एकाच वेळी अनेक कामांमुळे थोडा तणाव येणार आहे. सर्व काही गोष्टी एकट्याने करण्याचा प्रयत्न करु नका. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

 

आज तुम्ही एखाद्या गोष्टीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेणार आहात. एखादे अपूर्ण काम, विचार तुमच्या नात्यावर परिणाम करणार आहे. काही काळापासून गोंधळात टाकणारी एखादी बाब अधिक स्पष्ट होणार आहे. आज घेतलेला एखादा निर्णय येणारे दिवस अधिक सुलभ होणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac) 10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

तुम्हाला काही काळापासून अस्वस्थ करणाऱ्या गोष्टीतून आराम मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढणार आहे. नवीन संधीकडे अधिक महत्त्वाचे आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचा आवाज ऐकला जाणार आहे. नातेसंबंधात पुन्हा पेक्षा अधिक जिव्हाळा वाटणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

अनेक पर्याय असेल पण प्रत्येक पर्याय योग्य नाही. जास्त विचार करुन गोंधळ निर्माण करु नका. योग्य वेळी घेतलेला निर्णय दीर्घकाळात मोठा फायदा देणार आहे. घाई न करता सर्व काही काळजीपूर्वक करा. 

मीन (Pisces Zodiac) 12/12

मीन (Pisces Zodiac)

 

आज नातेसंबंध, आर्थिक बाब किंवा वैयक्तिक निर्णयावर भावनांवर वर्चस्व असणार आहे. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला मदत करणार आहात. स्वतःच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करु नका. एखाद्या जुन्या समस्येचे निराकरण होईल. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology

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