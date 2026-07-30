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Aajche Rashi Bhavishya 31 July 2026 : आज सुनफा योग! जुलै महिन्याचा शेवटचा दिवस मेष ते मीन राशीसाठी काय घेऊन आलाय?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 30, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:53 AM IST

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 31 July 2026 in Marathi : जुलै महिन्याचा शेवटचा दिवशी सुनफा योग जुळून आला आहे. हा शुक्रवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

मनात दडलेल्या गोष्टींबद्दल तुम्ही आज मनमोकळेपणाने चर्चा करणार आहात. कुटुंबासोबत किंवा प्रिय व्यक्तीसोबत असलेले गैरसमज दूर होणार आहेत. जवळच्या व्यक्तीकडून मिळालेला आधार तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

 

तुमच्या जबाबदाऱ्या आज वाढणार आहे. दिवस व्यस्त तर संध्याकाळ आरामदायी जाणार आहे. अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. काही नवीन माहिती किंवा सल्ल्यामुळे तुमचं काम सोपं होणार आहे.  

मिथुन (Gemini Zodiac)3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

  आज तुम्ही प्रत्येक लहान - मोठी गोष्ट स्वत:च हाताळण्याचा प्रयत्न करणार आहात. काही जबाबदाऱ्या इतरांवर सोपवणे महत्त्वाचे असणार आहे. अनेक कामे अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे पार पडणार आहे. आज तुमच्यासमोर नवीन कल्पना किंवा प्रस्ताव येणार आहे. 

 

कर्क (Cancer Zodiac) 4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

 

आज एक लहान तपशील भविष्यात खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. आज प्रत्येक महत्त्वाची माहिती काळजीपूर्वक ऐका. कोणतीही घरगुती किंवा आर्थिक कामं सहजपणे पूर्ण होणार आहे. आज घडणाऱ्या चांगल्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करा. 

सिंह (Leo Zodiac) 5/12

सिंह (Leo Zodiac)

 

आज तुम्ही ज्या गोष्टींची वाट पाहत आहात तिच्या परिणामांना थोडा वेळ लागेल. एकाच गोष्टीवर वारंवार लक्ष केंद्रित करु नका. संयम ठेवणे हेच तुमचं सर्वात मोठं पाऊल असणार आहे. काही जुन्या चिंता दूर होणार आहे. नात्यातील दुरावा कमी होणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac) 6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

 

तुमच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांपैकी एकाचे सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. तुम्ही आत्मविश्वासाने पुढे जाणार आहात. काहीतरी नवीन सुरू करणार आहात. 

तूळ (Libra Zodiac) 7/12

तूळ (Libra Zodiac)

 

आज घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. कोणताही निष्कर्ष काढू नका. संयम ठेवून एखादा निर्णय घ्या. मन शांत ठेवून काम करा. कोणी काही सांगितलं असेल त्याची सत्यता तपासा. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac) 8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

  

आज तुम्हाला एखाद्या नवीन प्रकल्पाबद्दल उत्साह वाटणार आहे. एक चांगली सुरूवात तुम्ही करणार आहात. कामाच्या ठिकाणी अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला मिळणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

 

आज तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी, एखाद्या प्रकल्पाबद्दल गोष्टी स्पष्ट होणार आहे. कमी बोलणे आणि अधिक समजून घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac) 10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

एखादी जुनी सवय किंवा मानसिकता तुमच्या प्रगतीला ब्रेक लागणार आहे. आज मनातील गोष्टी मनमोकळेपणे बोला. घरात आणि कुटुंबात सकारात्मक वातावरण राहणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

आज तुम्हाला नातेसंबंध, भागीदारी किंवा महत्त्वाच्या संभाषणाबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. थोडा संयम तुम्हाला भविष्यातील अडचणींतून वाचवणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जुने प्रश्न पुन्हा उद्भवू शकतात.  

मीन (Pisces Zodiac) 12/12

मीन (Pisces Zodiac)

 

आजच्या दिवसाची सुरूवात एका अनपेक्षित बदलाने होणार आहे. एखादे नवीन काम अचानक येणार आहे. तुम्हाला अनपेक्षित व्यक्तीकडून मदत मिळणार आहे. तुम्हाला एखादे प्रलंबित काम पू्र्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology

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