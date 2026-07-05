/Aajche Rashi Bhavishya 5 July 2026 : जुलैचा पहिला रविवार तुमच्यासाठी कसा? कर्क, तूळ आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी संयम बाळगावा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 5 July 2026 in Marathi : वैदिक पंचांगानुसार आज रविवारी सूर्य मिथुन राशीत आहे, तर चंद्र कुंभ राशीत आहे. शिवाय बुध हा कर्क राशीत वक्री आहे. मंगळ वृषभ राशीतील रोहिणी नक्षत्रातून भ्रमण करत आहे. ग्रहांची स्थिती पाहता जुलै महिन्याचा पहिला रविवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
तुमच्या आयुष्यातील इतक्या दिवसांपासून असलेले संकट नाहीसे होणार आहे. भूतकाळातील अनुभवातून तुम्ही शिकणार आहात. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या किंवा नेतृत्वाची संधी मिळणार आहे. आज, तुमची चिकाटी तुम्हाला इतरांपेक्षा पुढे घेऊन जाण्यास मदत करणार आहे. कामाच्या ठिकाणी शिस्त राखल्यास सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे.
भविष्यातील योजना पुढे जाऊ शकतात. कुटुंब, करिअर किंवा वैयक्तिक ध्येयाबद्दलच्या सकारात्मक होणार आहे. त्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. मोठं आश्वासन किंवा प्रस्ताव आल्यास त्याची सत्यता पडताळूनच पुढे जा. भविष्याच्या तयारीसाठी आजचा दिवस उत्तम आहे. नवीन संधी मिळणार आहे.
प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या सवयी, नाते किंवा विचारापासून दूर रहा. भूतकाळातील घटनेमध्ये अडकून राहू नका. जर एखादी जुनी व्यक्ती किंवा भूतकाळाथील अनुभव परत आला तर भावनांपेक्षा व्यावहारिक निर्णय घ्या. संवादातून गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. आज रविवारचा दिवस आनंदात आणि विचारात जाणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)