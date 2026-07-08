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Aajche Rashi Bhavishya 8 July 2026 : आज शुभ योगांचा संयोग 6 राशींचा सुवर्ण दिवस, पाहा 12 राशींचे राशीभविष्य

Published: Jul 08, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:53 AM IST

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 July 2026 in Marathi : वैदिक पंचांगानुसार आज ग्रहांचा शुभ योग जुळून आला आहे. महाराष्ट्रात सध्या विठुरायाची ओढ लागली आहे. वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरली आहे. असा हा आजचा बुधवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

 

तुमचा दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन आणि पूर्वीचे अनुभव तुम्हाला एका महत्त्वाच्या कामात तु्म्हाला यश मिळणार आहे. करिअर असो किंवा व्यवसायात नवीन सुरुवात करणार आहात. घाई मात्र करु नका. नवीन प्रकल्पाची नियोजन तुमच्या हितासाठी असणार आहे. आज वाद टाळा. सकारात्मक बातम्या मिळणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

 

आज घाई करु नका आणि आपल्या कामावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरणार आहे. ध्येयसाठी काही काळापासून प्रयत्न करणार आहात. हळूहळू प्रगतीचा मार्ग निवडणार आहात. तुमची निष्ठा आणि जबाबदारी तुम्हाला प्रभावित करणार आहात. आर्थिक बाबींसंबंधी विचारपूर्वक निर्णय घ्या. मन शांत तर आत्मविश्वास वाढणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac) 3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्टता येणार आहे. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण किंवा कोणत्याही कायदेशीर बाबीमध्ये निश्चिता मिळणार आहे. भविष्यासाठी एक मजबूत पाया आज तु्म्ही रचणार आहे. नवीन कामाच्या आजचा दिवस उत्तम आहे.  दूरदृष्टी आणि योग्य नियोजनामुळे तुम्ही इतरांपेक्षा पुढे राहाल. एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला उपयोगी ठरणार आहे. आत्मविश्वास ठरणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac) 4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

 

भूतकाळातील निराशा मागे सोडणार आहात. कामात हळूवारपणा येणार आहे. तुमच्या प्रयत्नाला योग्य दिशा मिळणार आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आज अपेक्षापेक्षा चांगले परिणाम मिळणार आहे. तुमचा करिअर असो व्यवसाय म्हणजे आर्थिक बाबीमध्ये सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. कामाबद्दल सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 5/12

सिंह (Leo Zodiac)

 

नवीन योजना किंवा जबाबदारीची उत्तम सुरुवात होणार आहे. कुटुंब, कामात सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. कुटुंब असो किंवा काम यात सकारात्मक बातमी कानावर येणार आहे. तुम्ही इतरांपेक्षा पुढे असणार आहात. नवीन माहिती मिळवणे तुम्हाला योग्य दिशेकडे घेऊन जाणार आहे. आर्थिक बाबतीतही फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला पाठिंबा तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. 

कन्या (Virgo Zodiac) 6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

 

अनेक पर्याय आज तुमच्यासमोर असेल पण प्रत्येक संधीवर उडी मारू नका. नवीन गोष्टी आज टाळा. घाई आणि गोंधळ टाळणे तुमच्यासाठी आज हिताचे ठरणार आहे. अनेक दिवसांपासून वाट पाहत असलेली संधी मिळणार आहे. पण संयम तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac) 7/12

तूळ (Libra Zodiac)

 

आशा आणि पाठिंबा दोन्ही आज तुमच्यासोबत असतील. कुटुंब, करिअर किंवा आर्थिक बाबीमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. एखाद्या मोठ्या ध्येयावर काम करणे हिताचे ठरणार आहे. सांघिक कार्य आणि प्रियजनांसाठी मार्ग सुकर असेल. आर्थिक स्थिरता मिळणार आहे. आत्मविश्वास वाढणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac) 8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

 

तुम्हाला आज मानसिकता बदलण्याची गरज असणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे पुढे जाणार आहात. कामाच्या ठिकाणी घाई टाळा नाहीतर नुकसान होईल. नवीन दृष्टिकोन स्वीकारणे हिताचे ठरेल. परिस्थिती समजून निर्णय घ्या. भविष्य घडवेल अशी संधी मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत नवीन सुरुवात सकारात्मक ठरणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

 

दीर्घकाळ चालेली परिस्थिती बदलणार आहे. कामातील अडथळे नाहीसे होणार आहे. भूतकाळातील अडचणी मागे सोडून पुढे जाणार आहात. एक महत्त्वाचा निर्णय भविष्यात मोठे फायदे मिळणार आहेत. वैयक्तिक आयुष्यात सकारात्मक गोष्टी घडणार आहेत. तुमच्या भविष्याची दिशा स्पष्ट होणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac) 10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

 

आत्मविश्वास आणि शिस्त ही आज गरजेची असणार आहे. कामात हळू हळू पण यश दिसणार आहे. नवीन प्रस्ताव किंवा संधी तुम्हाला मिळणार आहे. लोकांचा विश्वास जिंकणार आहे. भविष्यासाठी नियोजन करणार आहात. एक महत्त्वाची चर्चेसोबत त्यासाठी एक योग्य दिशा ठरणारा निर्णय घेणार आहात. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

आयुष्याची नवीन सुरुवात होणार आहे. नातेसंबंध, करिअय किंवा वैयक्तिक गोष्टीत होणारी ही सुरुवात भविष्यासाठी सकारात्मक ठरणार आहे. आज परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे. तुम्हाला योग्य दिशा मिळणार आहे. तुमची अंतर्ज्ञानशक्ती तुम्हाला योग्य दिशा दाखवणार आहे. भावनिक आणि व्यावहारिक विचारांमध्ये संतुलन तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यासाठी मदत करणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac) 12/12

मीन (Pisces Zodiac)

 

कुटुंब किंवा जवळच्या नात्याबद्दल तुमची चिंता कमी होणार आहे. तुम्हाला अस्वस्थ वाटणारी गोष्टीबद्दल आज स्पष्टता मिळणार आहे. पण त्यासाठी संवाद साधणे महत्त्वाचा असणार आहे. गैरसमज दूर होऊन नात्यात विश्वास येणार आहे. आर्थिक किंवा कामाशी संबंधित समस्या दूर होणार आहे.  सकारात्मक असा आजचा दिवस असणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
rashi bhavishya
horoscope
astrology

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