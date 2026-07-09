/Aajche Rashi Bhavishya 9 July 2026 : आज आषाढी दशमी तिथी, मेष आणि कर्क राशीच्या लोकांसाठी भाग्याचा दिवस, तर कुंभ राशीच्या लोकांना मानसिक चिंता

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 July 2026 in Marathi : वैदिक पंचांगानुसार आज आषाढी कृष्ण पक्ष दशमी तिथी आहे. आज तुकाबा आणि ज्ञानोबांची पालखी पुण्यात येतील. आजपासून धृति योग सुरु होणार आहे. असा हा आजचा गुरुवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
आज तुमच्यासाठी नवीन सुरुवात असणार आहे. उर्जेने भरलेला हा दिवस असेल. पण आज आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित चांगली कामं होतील. भावंडांसोबत उत्तम संवाद होणार आहे.
आजचा दिवस एकांत आणि आरोग्यासाठी विशेष असणार आहे. घरात सकारात्मक ऊर्जा असेल. जु्न्या समस्येवर मार्ग निघणार आहे. वाहनाशी संबंधित कोणतेही छोटं काम पूर्ण होणार आहे. सहकाऱ्याची साथ मिळणार आहे. जोडीदारासोबतचं नातं अधिक घट्ट होणार आहे.
लाभ आणि करिअर या दोन्ही गोष्टी रोमांचक असणार आहे. जुनी इच्छा पूर्ण होणार आहे. आज थोडे कष्ट होणार आहे. तुमची अनपेक्षितपणे जुन्या लोकांशी भेट होणार आहे. आर्थिक अडचणी दूर होणार आहे. आर्थि बाबतीत सावधगिरी फायदेशीर ठरणार आहे.
तुमच्यासाठी आज अद्भुत दिवस असणार आहे. करिअरमध्ये दमदार सुरुवात करणार आहात. सरकारी कामात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीवर आज तुमची छाप पडणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांना वेळ द्या.
आज तुमच्यासाठी सकारात्मक दिवस असणार आहे. वडीलधाऱ्या व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळणार आहे. जोडीदारासोबत नवीन सुरुवात करणार आहात. संवाद कौशल्यातून तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे. कर्जाच्या बाबतीत दिलासा मिळणार आहे.
आजचा दिवस चांगला असणार आहे. कामात एक नवीन प्रकाश आणि ऊर्जा तुम्हाला मिळणार आहे. धार्मिक कार्यात सहभागी होणार आहात. तुमच्या करिअरमध्ये नवीन ऊर्जा मिळणार आहे. जोडीदारासोबतचा वाद आणि जुना गुंता सुटणार आहे. आज परिस्थितीतून तुम्ही उत्तम मार्ग काढण्यात यशस्वी होणार आहात.
तुमच्यासाठी आजचा दिवस खासकरुन करिअरसाठी उत्तम असणार आहे. नात्यात एक नवीन आणि ताजेपणा मिळणार आहे. जोडीदारासोबत बाहेर जाण्याचा बेत आखाल. मात्र तुमच्या प्रतिमेला धक्का बसेल असं करू नका. कोणत्याही मनोरंजनात थोडा वेळ घालवणे हिताचे ठरणार आहे.
आरोग्य आणि कार्यासाठी आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. आरोग्यासाठी आज तुम्ही उत्तम योजना आखणार आहात. नवीन गोष्टींना प्राधान्य देणार आहात. आज तुमच्या मनाला शांती आणि स्थिरता मिळणार आहे. आज अतिआत्मविश्वास आणि अहंकार करु नका.
सर्जनशीलता आणि कौटुंबिक दोन्ही गोष्टी रोमांचक असणार आहे. कोणतेही सर्जनशील कार्य नव्याने सुरुवात करणार आहात. फिरायला गेल्यावर तुम्ही आनंदाने दिवस साजरा करणार आहात. जमीन किंवा मालमत्तेसंदर्भातील वाद मिटणार आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवा.
घर आणि संवाद यामध्ये तुम्हाला आज सकारात्मक वाटणार आहे. आजचा दिवस राहिलेली काम पूर्ण करण्यासाठी उत्तम दिवस असणार आहे. भागीदारीच्या कामात नफा मिळणार आहे. आरोग्याकडे आज तुम्ही विशेष लक्ष देणार आहात. शारीरिक स्थिरता उत्तम असणार आहे.
आज संवादातून नवीन आणि ताजी सुरूवात असणार आहे. छोट्या सहलीचे नियोजन करणार आहात. आरोग्यासाठी दिवस फायदेशीर असणार आहे. मानसिक चिंता जाणवणार आहे, पण त्यावर मात करण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुमच्या नात्यात प्रेम असणार आहे. जोडीदाराची काळजी घेणार आहात.
आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नवीन कल्पना सुचणार आहे. आपल्या आहाराकडे आज लक्ष द्या. कुटुंबातील सदस्य आणि जोडीदाराकडून साथ मिळणार आहे. त्यामुळे घरात सकारात्मक वातावरण असणार आहे. आज तुम्ही थोडे आळशी राहणार आहात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)