Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /आमिर खान तिसऱ्यांदा नवरदेव बनणार! गौरीसोबत लग्नाची तयारी सुरू; नेमका काय आहे प्लॅन?

आमिर खान तिसऱ्यांदा नवरदेव बनणार! गौरीसोबत लग्नाची तयारी सुरू; नेमका काय आहे प्लॅन?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 20, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:15 PM IST

Aamir khan Wedding: आमीर खान आणि गौरी स्प्राट विवाहबंधनात अडकण्यास सज्ज झाले असून, लग्नाची तयारीही सुरू झाली आहे. नेमका लग्नाचा प्लॅन कसा आणि काय आहे याची माहिती समोर आली आहे... 

 

Aamir Khan wedding preparation1/8

आमिर खान लवकरच तिसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधणार

बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान लवकरच तिसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधणार असल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे. रीना दत्ता आणि किरण राव यांच्याशी वैवाहिक आयुष्य संपल्यानंतर आता तो गौरी स्प्रॅटसोबत आयुष्याची नवी सुरुवात करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. दोघांच्या लग्नाच्या तयारीलाही वेग आला असून, लग्नाचा आराखडा काय असेल याबाबत काही माहिती समोर आली आहे.

 

Aamir Khan wedding preparation2/8

साध्या पद्धतीने होणार विवाहसोहळा

एका मुलाखतीत आमिर खानने लग्नाबाबत बोलताना सांगितले की, कोणताही भव्य समारंभ न करता ते दोघे साध्या पद्धतीने नोंदणीकृत विवाह (रजिस्टर मॅरेज) करणार आहेत. 

Aamir Khan wedding preparation3/8

लग्नाचा कार्यक्रम साधा आणि खाजगी

या सोहळ्यात केवळ कुटुंबीय आणि काही जवळचे मित्र उपस्थित राहतील. आमिर आणि गौरी दोघांनाही लग्नाचा कार्यक्रम साधा आणि खाजगी ठेवायचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

Aamir Khan wedding preparation4/8

5 जुलैला लग्नाची शक्यता

काही दिवसांपूर्वीच आमिरने गौरीसोबतच्या नात्याबाबत उघडपणे भाष्य केले होते. त्यावेळी त्याने लग्नाच्या बातम्यांना दुजोरा देत 5 जुलै रोजी विवाह होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. 

Aamir Khan wedding preparation5/8

पुढच्या टप्प्यावर नेण्याची वेळ

तसेच, सध्या करिअरपेक्षा वैयक्तिक आयुष्याला प्राधान्य देत असल्याचेही त्याने सांगितले. आपल्या नात्याला पुढच्या टप्प्यावर नेण्याची वेळ आल्याची भावना दोघांनाही असल्याचे आमिरने नमूद केले.

 

Aamir Khan wedding preparation6/8

लग्नानंतर पुन्हा कामावर

सूत्रांच्या माहितीनुसार, लग्नाच्या तयारीसाठी आमिरने काही काळ कामातून विश्रांती घेतली आहे. विवाहानंतर तो पुन्हा चित्रपटांच्या कामाकडे वळणार असून, दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी यांच्या ‘थ्री इडियट्स’च्या संभाव्य सिक्वेलसाठी तयारी सुरू होण्याची शक्यता आहे. या चित्रपटाच्या कथानकावर सध्या काम सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे.

Aamir Khan wedding preparation7/8

२५ वर्षांपूर्वी झाली होती पहिली भेट

आमिर आणि गौरी यांची पहिली भेट सुमारे २५ वर्षांपूर्वी मित्रांच्या माध्यमातून झाली होती. त्या भेटीत दोघांमध्ये चांगली मैत्री निर्माण झाली होती. मात्र, आयुष्यातील वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांमुळे आणि व्यस्ततेमुळे त्यांचा संपर्क हळूहळू तुटला.

Aamir Khan wedding preparation8/8

पुन्हा जुळले नाते

जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळानंतर आमिरची चुलत बहीण नुजहत खान हिच्या माध्यमातून दोघांची पुन्हा भेट झाली. त्यानंतर त्यांच्यातील संवाद वाढला आणि मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. गेल्या दोन वर्षांपासून ते एकमेकांना डेट करत असल्याचे सांगितले जाते. आता हे नाते विवाहाच्या रूपाने अधिकृत होण्याच्या मार्गावर आहे.

TAGS:
aamir khan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणाचा 20 वर्षानंतर लागला निकाल
Pavan Raje nimbalkar17 min ago
2
mns25 min ago
3
fifa49 min ago
4
Raj Thackeray57 min ago
5
mns1 hr ago