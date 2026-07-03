/आमिर खान पुन्हा अडकणार विवाहबंधनात; तिसऱ्या लग्नाची तारीख काय? गौरी स्प्रॅटसोबत होणार खासगी लग्नसोहळा

Aamir Khan Wedding: मुंबईतील एका कार्यक्रमात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानने गुरुवारी जाहीर केले की तो लग्न करणार आहे.
आमिर खान यांनी तिसऱ्या लग्नाची अधिकृत घोषणा केली असून ते 5 जुलै रोजी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅट यांच्यासोबत विवाहबंधनात अडकणार आहेत.
लग्नसोहळा अत्यंत खासगी ठेवण्यात आला असून तो आमिर यांच्या मुंबईतील घरी पार पडणार आहे. यात फक्त दोन्ही कुटुंबीय आणि काही जवळचे मित्र उपस्थित राहणार आहेत.
मुंबईतील एका कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना आमिर यांनी लग्नाची माहिती देत सर्वांकडून आशीर्वाद आणि शुभेच्छा मागितल्या.
गौरी स्प्रॅट या बंगळुरूच्या सलून उद्योजिका आणि फॅशन प्रोफेशनल आहेत. त्यांचे यापूर्वी लग्न झाले असून त्यांना 7 वर्षांचे एक मूल आहे.
आमिर आणि गौरी गेली 25 वर्षे एकमेकांना ओळखतात. मैत्रीतून त्यांच्या नात्याची सुरुवात झाली आणि नंतर त्यांनी एकमेकांना डेट करण्यास सुरुवात केली.
आमिर यांनी 2025 मध्ये त्यांच्या 60व्या वाढदिवशी गौरीसोबतच्या नात्याची अधिकृत घोषणा केली होती. त्यानंतर दोघे अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसले.
आमिर खान यांचे पहिले लग्न रीना दत्ता यांच्याशी (1986) झाले होते. दोघांना जुनैद आणि आयरा ही दोन मुले आहेत. 2002 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.
2005 मध्ये आमिर यांनी किरण राव यांच्याशी दुसरे लग्न केले. त्यांना आझाद नावाचा मुलगा असून 2021 मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटानंतरही दोघे मुलाच्या संगोपनासाठी आणि काही प्रकल्पांसाठी एकत्र काम करत आहेत.