'जेव्हा तुमचा Ex पती...', आमीर खानच्या पहिल्या पत्नीच्या पोस्टची चर्चा, 'आमीर तुझ्या सततच्या...'
बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमीर खानची पहिली पत्नी रिना दत्ताने इंस्टाग्रामला केलेली पोस्ट सध्या चर्चेत आहे.
Shivraj Yadav | Nov 22, 2025, 05:29 PM IST
पोस्ट शेअर करताना तिने लिहिलं आहे की, "जेव्हा तुमचा एक्स तुम्हाला आश्चर्यचकित करतो आणि तुमच्या प्रदर्शनासाठी येतो. माझ्या कला प्रवासात देत असलेल्या सतत पाठिंब्याबद्दल आमिरचे आभार #dropletsofpaint #chitrasutraartacademy 18 ते 24 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान नेहरू सेंटर आर्ट गॅलरी येथे आमच्या कलाकृती पाहण्यासाठी या."
