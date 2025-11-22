English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'जेव्हा तुमचा Ex पती...', आमीर खानच्या पहिल्या पत्नीच्या पोस्टची चर्चा, 'आमीर तुझ्या सततच्या...'

बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमीर खानची पहिली पत्नी रिना दत्ताने इंस्टाग्रामला केलेली पोस्ट सध्या चर्चेत आहे.   

Shivraj Yadav | Nov 22, 2025, 05:29 PM IST
घटस्फोटानंतरही आमीर खान आणि त्याची पहिली पत्नी रिना दत्ता यांनी मैत्रीपूर्ण संबंध राखले आहेत. इरा खान आणि जुनैद खान यांचं सह-पालकत्व ते करत आहेत.   

अलीकडेच, आमिरने नेहरू सेंटर आर्ट गॅलरीमध्ये रीना दत्ताच्या कला प्रदर्शनाला हजेरी लावली तेव्हा चाहत्यांना त्यांच्यातील मैत्रीपूर्ण नात्याची झलक पाहायला मिळाली. हे प्रदर्शन 18 ते 24 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असणार आहे.   

रीनाने प्रदर्शनातील आमिरसोबतचे फोटो शेअर केले असून, कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल त्याचे आभार मानले आहेत.   

तिने आमिरसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये ते दोघे कलाकृतीचे कौतुक करताना आणि प्रदर्शनात इतर पाहुण्यांसोबत गप्पा मारताना दिसत आहेत.   

पोस्ट शेअर करताना तिने लिहिलं आहे की, "जेव्हा तुमचा एक्स तुम्हाला आश्चर्यचकित करतो आणि तुमच्या प्रदर्शनासाठी येतो. माझ्या कला प्रवासात देत असलेल्या सतत पाठिंब्याबद्दल आमिरचे आभार #dropletsofpaint #chitrasutraartacademy 18 ते 24 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान नेहरू सेंटर आर्ट गॅलरी येथे आमच्या कलाकृती पाहण्यासाठी या."  

आमिर खान आणि रीना दत्ता यांचे लग्न 1986 मध्ये झाले. आमिरने 21 वर्षांचा असताना त्याची पहिली पत्नी रीनाशी लग्न केले, जी त्यावेळी 19 वर्षांची होती. मुलगी इरा खान आणि मुलगा जुनैद खान अशी दोन मुलं त्यांना आहेत.   

16 वर्षांच्या वैवाहित जीवनानंतर 2002 मध्ये ते वेगळे झाले. पण घटस्फोटानंतरही त्यांनी मैत्रीचं नातं कायम ठेवलं आहे.   

