आम्रपाली दुबेचा मोठा खुलासा! एका 'पंच'वरून रवी किशन आणि मनोज तिवारीमध्ये रंगला वाद, 6 तास रखडलेलं शूटिंग

Aamrapali Dubey: भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय चेहरा असलेली आम्रपाली दुबेने रवी किशन आणि मनोज तिवारी यांच्याशी संबंधित एक किस्सा शेअर केला आहे.
भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील दोन लोकप्रिय कलाकार रवि किशन आणि मनोज तिवारी यांच्यातील एका भन्नाट किस्स्याचा खुलासा अभिनेत्री आम्रपाली दुबेने केला आहे. एका फाइट सीनमध्ये पहिला मुक्का कोणी मारायचा, या साध्याशा प्रश्नावर दोन्ही कलाकारांमध्ये चर्चा रंगली आणि शूटिंग तब्बल सहा तास थांबले. अखेर दिनेश लाल यादव ऊर्फ निरहुआ यांनी मध्यस्थी करत हा वाद मिटवला. आम्रपालीने ‘बिग बॉस २०’च्या घरात हा किस्सा सांगितला.
आम्रपाली दुबे सध्या एका या रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी झाली आहे. शोमध्ये ती आपली मतं स्पष्टपणे मांडताना दिसत आहे. ती चर्चेत आहे. याचदरम्यान तिने भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील एक जुना आणि मजेदार प्रसंग आठवला.
हा किस्सा ‘गंगा जमुना सरस्वती’ या भोजपुरी चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यानचा आहे. या चित्रपटात रवि किशन, मनोज तिवारी आणि दिनेश लाल यादव यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. चित्रपटातील एका फाइट सीनच्या शूटिंगवेळी रवि किशन आणि मनोज तिवारी यांच्यात मतभेद झाले. विशेष म्हणजे, हा वाद कोणत्याही मोठ्या कारणावरून नव्हता, तर सीनमध्ये पहिला मुक्का कोणी मारायचा, यावरून झाला होता.
आम्रपालीने सांगितले की, चित्रपटात रवि किशन आणि मनोज तिवारी हे एकमेकांचे दुश्मन दाखवण्यात आले होते. दोघांचा एक फाइट सीन शूट करायचा होता. मात्र, सीनमध्ये पहिला पंच कोणी मारायचा, यावर दोन्ही कलाकारांचे एकमत होत नव्हते. त्यामुळे संपूर्ण टीमला शूटिंग थांबवावी लागली.
आम्रपालीच्या म्हणण्यानुसार, मनोज तिवारी यांच्या व्यक्तिरेखेला पोलिस पकडण्यासाठी येतात. त्यामुळे सीनमध्ये आधी पोलिसांकडून मारहाण होणे अपेक्षित होते. यावर रवि किशन यांनी आपला मुद्दा मांडला. मागील संवादातच ‘हे माझं इलाकं आहे’ असं स्पष्ट झालं आहे, तर मग मला कोणी कसं मारू शकतं, असा त्यांचा सवाल होता. दोन्ही कलाकार आपापल्या व्यक्तिरेखेचा विचार करून सीन योग्य पद्धतीने साकारण्यावर ठाम होते. त्यामुळे एका छोट्याशा मुद्द्यावरून चर्चा वाढत गेली आणि शूटिंगचा खोळंबा झाला.
हा वाद मिटवण्यासाठी अखेर दिनेश लाल यादव ऊर्फ निरहुआ यांना मध्ये पडावे लागले. त्यांनी दोन्ही कलाकारांना एकमेकांवर हल्ला करण्यासाठी हात उचलण्यास सांगितले आणि आपण दोघांच्या मध्ये येऊन भांडण थांबवतो, अशी कल्पना मांडली.
या तोडग्यामुळे दोन्ही कलाकारांच्या व्यक्तिरेखांचाही सन्मान राहणार होता आणि फाइट सीनही पुढे नेता येणार होता. अखेर जवळपास सहा तासांनंतर टीमला या सीनचा मार्ग सापडला. निरहुआ पहिला मुक्का खातील आणि त्यानंतर फाइट सीन पुढे सुरू होईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
आम्रपालीने हा किस्सा सांगताना तो अत्यंत मजेदार असल्याचे म्हटले. भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील या तीन दिग्गज कलाकारांच्या सेटवरील किस्स्याने ‘बिग बॉस २०’मधील वातावरणातही हशा पिकला.