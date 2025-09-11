English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘..पण तेव्हा मी पकडले गेले’, आईच्या फोनमुळे मराठी अभिनेत्रीचं ब्रेकअप! कबुली देत म्हणाली, '2 ते 3...'

Marathi Movie Actress Love Story: या अभिनेत्रीने तिचं ब्रेकअप कसं झालं याबद्दलही माहिती दिली आहे. तिच्या ब्रेकअपसाठी तिची आई कारणीभूत ठरल्याचं तिने म्हटलंय. नक्की घडलेलं काय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Sep 11, 2025, 09:57 AM IST
सविस्तर घटनाक्रम अभिनेत्रीनेच सांगितला

hrutadurgulelovestory

या अभिनेत्रीने तिच्यासोबत नेमकं काय घडलं याचा सविस्तर घटनाक्रम सांगितला आहे. ती काय म्हणालीये हे जाणून घेऊयात...

नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला

hrutadurgulelovestory

अभिनेत्री हृता दुर्गुळे आणि ललित प्रभाकर हे त्यांच्या 'आरपार' चित्रपटामधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. या निमित्ताने सध्या हे दोघे अनेक ठिकाणी चित्रपटाचं प्रमोश करताना दिसतायेत.  

प्रेमप्रकरणासंदर्भात खुलासा

hrutadurgulelovestory

याच प्रमोशनदरम्यान एका मुलाखतीत हृता दुर्गुळेने तिच्या प्रेमप्रकरणासंदर्भात खुलासा केला आहे.   

मुख्य भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस

hrutadurgulelovestory

'फुलपाखरु' या मालिकेतून घरोघरात पोहचलेली हृता आता मोठ्या पडद्यावरुन मुख्य भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत असतानाच तिने तिच्या प्रेमप्रकरणाबद्दल भाष्य केलं आहे.  

मला प्रपोज केलं

hrutadurgulelovestory

"मी आठव्या इयत्तेत शिकत असताना एका मुलाने मला प्रपोज केलं होतं," असं हृता दुर्गुळेने मुलाखतीत सांगितलं. त्यावेळी शालेय वयातील या पहिल्या प्रेमात काय काय केलं हे सुद्धा हृता दुर्गुळेने सांगितलं.

आईच्या फोनवरुन...

hrutadurgulelovestory

"त्यावेळी आईच्या फोनवरून मी त्याच्याशी बोलायचे," असं हृताने  सांगितलं. मात्र या मुलाखतीत त्या मुलाचं नाव काय होतं याबद्दलचा खुलासा हृताने केला आहे.  

आईला कळलं तेव्हा...

hrutadurgulelovestory

हृताचं हे प्रेमप्रकरण आईला समजलं तेव्हा काय झालं याबद्दलही ती बोलली. "आईला हे कळेल असं मला वाटलं नाही पण तेव्हा मी पकडले गेले," असं हृता या प्रेमप्रकरणाचा शेवट कसा झाला याबद्दल माहिती देताना म्हणाली.  

तेव्हा माहीत नव्हतं पण...

hrutadurgulelovestory

"दोन ते तीन महिने आमचं रिलेशनशिप होतं. प्रेमाची व्याख्या काय असते हे तेव्हा माहीत नव्हतं पण पहिलं प्रेम तेच होतं!" असं हृताने प्रांजळपणे कबूल केलं.  

2022 मध्ये लग्न

hrutadurgulelovestory

हृता दुर्गुळेने दिग्दर्शक प्रतिक शाहसोबत 2022 मध्ये लग्न केलं. या दोघांचं लग्न 18 मे रोजी झालं.  

12 सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला

hrutadurgulelovestory

हृता दुर्गुळेची मुख्य भूमिका असलेला 'आरपार' चित्रपट 12 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. (सर्व फोटो इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

