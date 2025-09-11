‘..पण तेव्हा मी पकडले गेले’, आईच्या फोनमुळे मराठी अभिनेत्रीचं ब्रेकअप! कबुली देत म्हणाली, '2 ते 3...'
Marathi Movie Actress Love Story: या अभिनेत्रीने तिचं ब्रेकअप कसं झालं याबद्दलही माहिती दिली आहे. तिच्या ब्रेकअपसाठी तिची आई कारणीभूत ठरल्याचं तिने म्हटलंय. नक्की घडलेलं काय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Sep 11, 2025, 09:57 AM IST
सविस्तर घटनाक्रम अभिनेत्रीनेच सांगितला
नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला
प्रेमप्रकरणासंदर्भात खुलासा
मुख्य भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस
मला प्रपोज केलं
आईच्या फोनवरुन...
आईला कळलं तेव्हा...
तेव्हा माहीत नव्हतं पण...
